Konsumtionen av ultraprocessad mat har ökat kraftigt i Sverige. Forskning vid Lunds universitet med anslag från Hjärt-Lungfonden visar att ultraprocessad mat är associerad med en ökad risk för död i hjärt-kärlsjukdom, i synnerhet hos kvinnor och främst driven av sockersötade drycker och processat kött.

– Ultraprocessade livsmedel är ofta rika på salt, fett och tillsatt socker, men ofta fattiga på fibrer, vitaminer och näringsämnen. Att begränsa intaget kan minska risken för förtida död, säger Emily Sonestedt, docent vid Lunds universitet och ansvarig forskare för studien.

ULTRAPROCESSAD MAT BESTÅR av livsmedel som genomgått omfattande industriella processer och oftast innehåller tillsatser som socker, salt och artificiella ämnen. Exempel inkluderar sockersötade drycker, färdiga måltider och processat kött som tex korv. Dessa produkter är ofta billiga, lättillgängliga och marknadsförs hårt, vilket har gjort dem till en stor del av kosten i många länder.

– Nu behövs mer forskning för att bättre förstå hur ultraprocessad mat påverkar kroppen. I framtida studier kommer vi kunna analysera nutidens kostdata i Sveriges befolkning och lära oss mer om sambandet med hjärt-kärlsjukdom, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

