DET ÄR INTE bara fysisk hunger som styr vårt ätande. Tröst, gemenskap, tristess, trygghet och ett ständigt sökande efter njutning är andra anledningar. Några söker mening i att svälta, medan andra inte kan sluta äta – över hälften av Sveriges vuxna befolkning är nu överviktiga. Maten kan vara en flykt, men också en väg till utveckling.

I boken Hunger utforskar psykologen Kristina Elfhag ätandets psykologi. Med hjälp av sin egen och andras forskning, berättelser från litteraturen samt psykologiska, filosofiska och sociologiska infallsvinklar belyser hon såväl vår livsutveckling som de kulturella och samhälleliga budskap som driver vår hunger.

Hunger ger både nya insikter och en mängd strategier för att få en harmonisk relation till ätandet och kroppen. Det finns en väg ut ur matens fångenskap.

Foto: © lembergvector – stock.adobe.com