10–12 bitar

125 g smör, rumsvarmt

3 dl strösocker

3 ägg

3 dl vetemjöl

3/4 dl kakao

2 tsk bakpulver

2 tsk vaniljsocker

1 krm salt

50 g vit choklad, hackad

3/4 dl mjölk

1 dl frysta lingon

smör och ströbröd till formen

Garnering

- Ge bort JUNIA som julklapp! -

200 g vit choklad

1 msk smör

lingon

granatäpple

Gör så här:

Sätt ugnen på 175 grader.

Rör smör och strösocker pösigt i en skål. Tillsätt ett ägg i taget under rejäl omrörning.

Blanda mjöl, kakao, bakpulver, vanilj-

socker, salt och hackad choklad i en annan skål. Vänd ner i smeten tillsammans med mjölk och lingon.

Häll smeten i en smord och bröad sockerkaksform som rymmer cirka 1 1/2 liter.

Grädda i nedre delen av ugnen i cirka

50–60 minuter. Låt svalna.

Garnering: Hacka och smält chokladen över vattenbad. Ha i smöret och rör tills smör och choklad har blandat sig. Låt svalna.

Ringla chokladen över kakan och garnera med lingon och granatäpple.

Text och bilder är hämtade ur:

Baka Julens goda av Katarina Kling

Semic förlag