10–12 bitar
- 125 g smör, rumsvarmt
- 3 dl strösocker
- 3 ägg
- 3 dl vetemjöl
- 3/4 dl kakao
- 2 tsk bakpulver
- 2 tsk vaniljsocker
- 1 krm salt
- 50 g vit choklad, hackad
- 3/4 dl mjölk
- 1 dl frysta lingon
- smör och ströbröd till formen
Garnering
- 200 g vit choklad
- 1 msk smör
- lingon
- granatäpple
Gör så här:
Sätt ugnen på 175 grader.
Rör smör och strösocker pösigt i en skål. Tillsätt ett ägg i taget under rejäl omrörning.
Blanda mjöl, kakao, bakpulver, vanilj-
socker, salt och hackad choklad i en annan skål. Vänd ner i smeten tillsammans med mjölk och lingon.
Häll smeten i en smord och bröad sockerkaksform som rymmer cirka 1 1/2 liter.
Grädda i nedre delen av ugnen i cirka
50–60 minuter. Låt svalna.
Garnering: Hacka och smält chokladen över vattenbad. Ha i smöret och rör tills smör och choklad har blandat sig. Låt svalna.
Ringla chokladen över kakan och garnera med lingon och granatäpple.
Text och bilder är hämtade ur:
Baka Julens goda av Katarina Kling
Semic förlag