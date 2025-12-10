10–12 bitar

  • 125 g smör, rumsvarmt
  • 3 dl strösocker
  • 3 ägg
  • 3 dl vetemjöl
  • 3/4 dl kakao
  • 2 tsk bakpulver
  • 2 tsk vaniljsocker
  • 1 krm salt
  • 50 g vit choklad, hackad
  • 3/4 dl mjölk
  • 1 dl frysta lingon
  • smör och ströbröd till formen

Garnering

  • 200 g vit choklad
  • 1 msk smör
  • lingon
  • granatäpple

Gör så här:
Sätt ugnen på 175 grader.
Rör smör och strösocker pösigt i en skål. Tillsätt ett ägg i taget under rejäl omrörning.
Blanda mjöl, kakao, bakpulver, vanilj-
socker, salt och hackad choklad i en annan skål. Vänd ner i smeten tillsammans med mjölk och lingon.
Häll smeten i en smord och bröad sockerkaksform som rymmer cirka 1 1/2 liter.
Grädda i nedre delen av ugnen i cirka
50–60 minuter. Låt svalna.
Garnering: Hacka och smält chokladen över vattenbad. Ha i smöret och rör tills smör och choklad har blandat sig. Låt svalna.
Ringla chokladen över kakan och garnera med lingon och granatäpple.

Text och bilder är hämtade ur:
Baka Julens goda av Katarina Kling
Semic förlag

