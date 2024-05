- Annons -

Len vaniljkräm, syrlig rabarberkompott och kardemummafyllning – en av livets bättre kombinationer. Bullarna är allra godast nygräddade.

Till cirka 24 bullar

Vetedeg

700 g vetemjöl

120 g strö- eller rårörsocker

8 g finkornigt oraffinerat havssalt

20 g grovmalen kardemumma

12 g jäst

360 g kall mjölk, 3 %

50 g ägg (ca 1 ägg)

110 g rumstempererat smör

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Kardemummafyllning

175 g rumstempererat smör

105 g florsocker

4 g vaniljsocker

6 g malen kardemumma

vaniljkräm

rabarberkompott

florsocker att pudra ovanpå

Gör så här:

1. Gör vaniljkrämen och rabarberkompotten. Låt stå i kylen.

2. Blanda alla torra ingredienser till degen i en bunke. Lös upp jästen i mjölk. Tillsätt degvätskan och ägget i bunken med de torra ingredienserna och arbeta ihop för hand till en deg. Du behöver inte knåda degen. Låt vila i rumstemperatur i cirka 10 minuter.

3. Arbeta in smöret i degen med händerna tills du har en homogen deg. Täck med plastfolie och låt vila i kylen i minst 2 timmar.

4. Gör kardemummafyllningen genom att vispa ihop alla ingredienser. Ställ åt sidan.

5. Kavla ut degen till en rektangel, 60 × 40 cm. Bred på kardemummafyllningen så att degen precis täcks. Rulla ihop till en rulle och skär ut 24 bitar. Lägg varje bit i en bullform.

6. Låt bullarna jäsa till dubbel storlek. Det går olika fort beroende på om det är sommar eller vinter, varmt eller kallt hemma och var du väljer att låta dem jäsa.

Alternativ ett – jäsning över natten: Låt bullarna vila på en plåt i kylen tills du går och lägger dig. Låt sedan jäsa i kall ugn med en skål kallt vatten på botten över natten. Håll ugnsluckan stängd under tiden.

Alternativ två – jäsning över dagen: Låt bullarna jäsa i kall ugn med en skål kallt vatten på botten i 4–6 timmar eller till dubbel storlek. Håll ugnsluckan stängd under tiden. Ta ut bullarna och vattenskålen ur ugnen.

7. Värm ugnen till 200 grader med varmluftsfunktion.

8. Lägg vaniljkrämen i en spritspåse när ugnen har blivit varm. Tryck in spritsen mitt på bullens ovansida och fyll cirka 2 msk vaniljkräm i varje bulle. Klicka på cirka 2 msk rabarberkompott ovanpå.

9. Grädda bullarna i 8–10 minuter eller tills de har en fin gyllenbrun färg.

10. Ta ut och låt svalna. Pudra med florsocker före servering

Rabarberkompott

Till cirka 1 ½ liter

1 kg rabarberstjälkar

100 g frysta eller färska jordgubbar

6 g grovmalen kardemumma

600 g strö- eller rårörsocker

Gör så här:

1. Skär rabarberstjälkarna i 3 cm stora bitar. Lägg hälften av bitarna i en kastrull tillsammans med jordgubbar och kardemumma.

2. Tillsätt socker och koka upp. Sjud under omrörning tills rabarbern är trådig och börjar falla isär. Lägg i resterande rabarberbitar och koka i 5–10 minuter eller tills de är mjälla men fortfarande håller ihop. Då får du en lagom bitig kompott. Rör om då och då.

3. Häll upp den varma kompotten på steriliserade burkar. Förvara mörkt och svalt. Oöppnad burk håller i cirka 6 månader. Öppnad burk förvaras i kylen.

Recepten är hämtade ur

Blåbärssnår, äppelskrutt och rabarberskugga

Bakning och känslor genom naturen

av My Feldt

Bonniers Fakta