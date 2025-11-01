Om tid finns, lägg rabarbern under ett täcke av socker över natten. Sockret drar ut vätska ur rabarbern och gör att det blir mer hela bitar i marmeladen. Men det blir bra även om du inte marinerar rabarbern, tillsätt då lite vatten i botten av kastrullen så att sockret inte bränner fast. Citronsaft och -skal får följa med i koket för syran och pektinets skull. Rabarber innehåller väldigt lite pektin i sig, så den här marmeladen behöver koka ihop ganska länge. Självklart kan du utesluta mandeln.

6–8 burkar à 2 dl

• 1 kg rabarber

• 1 liten citron, ett par skalremsor och pressad saft

• 750 g strö- eller rörsocker

• 1 dl mandel, skållad, skalad och grovhackad

- Välkommen att prenumerera på JUNIA -

Dag 1

Skölj och ansa rabarbern och skär i centimeterstora bitar. Skölj och skrubba citronen och skär ut ett par remsor av yttersta skalet, dela och pressa ur saften. Lägg rabarbern i en bunke och häll över socker, citronskal och -saft. Täck och låt marinera över natten.

Dag 2

Koka upp rabarber- och sockerblandningen i en stor och vid kastrull. Koka först sakta med locket på så att rabarbern saftar sig. Höj sedan värmen och koka utan lock cirka 12–15 minuter tills rabarbern kokat ihop till marmeladkonsistens. Rör försiktigt i botten av marmeladen, rabarber kan lätt brännas vid. Skumma och gör ett marmeladprov. Plocka upp citronskalen, rör i mandeln och låt koka upp. Häll upp på varma och väl rengjorda burkar och skruva på locken med en gång. Vänd burkarna upp och ner 1 minut.

Rabarber i olika färger

Rabarber finns i olika sorter och färger och varierar också i färg beroende på när du plockar den. Vårens rabarber är mjäll och ljust rosa. Rabarbern till marmeladen på bilden är plockad senare på säsongen, vilket ger en mörkare marmelad. Rabarbermarmelad gjord på glasrabarber har ytterligare en annan färg. Här på bilden ser du rabarbermarmelad gjord både med och utan mandel.

Variation

I Frankrike avslutas ofta marmeladkoket med ett par matskedar smör. Det kan vara något att prova i den här marmeladen för att få lite rundare smak på den syrliga rabarbern.

Text och bilder är hämtade ur: MARMELADERIET av Sanna Fyring Liedgren NATUR & KULTUR