Räktempura Tsukune

I Japan säger man att en »slö kniv är detsamma som en slö kock«. Man kan jämföra matlagning med en slö kniv med att spela fotboll med en boll utan luft: det går ju det med, men det är inte jätteroligt. Så investera i bra knivar. Kniven är det viktigaste verktyget du har.

Huvudingrediens: räkor 4 portioner Tid:40–50 min Mellanrätt, Varm

ASC-räka,tempura

• 4 msk sojabönor

• 1 msk olivolja

• 24 scampiräkor eller rödräkor (ASC- eller MSC-märkning)

• 2–3 liter frityrolja

• salt och peppar

TEMPURASMET

• 220 g tempuramjöl

• 1 tsk bakpulver

• 400 g bubbelvatten

• 4 isbitar

CHILI- OCH VITLÖKSMAJONNÄS

• 4 äggulor

• 1 msk chili-garlicpasta

• 1 lime, saften

• 1 tsk salt

• 5 dl rapsolja

• 2 msk vatten

• 2 msk soja

• 1 msk sriracha

ATT GÖRA

1. Börja med att göra majonnäsen. Väg upp alla ingredienser, häll i äggulor, chili-garlicpasta, limesaft och salt i en kannmixer. Mixa slätt.

2. Tillsätt rapsoljan lite i taget och mixa till en majonnäs.

3. Spä allteftersom med vatten, soja och sriracha. Smaka av och sila.

4. Sedan gör du tempurasmet. Väg upp mjöl och bakpulver i en bunke och blanda.

5. Tillsätt bubbelvatten och vispa ut mjölet.

6. Håll smeten iskall och förvara alltid på is.

7. Vänd upp sojabönor med olivolja och smaka av med salt och peppar.

8. Värm olja till 180 grader.

9. Skölj av räkorna och torka sedan av dem med papper.

10. Vänd räkorna i lite mjöl och sikta av med en sil.

11. Doppa en räka i taget i tempurasmeten och lägg sedan ner dem i den varma oljan. Fritera i 2–3 minuter tills de är gyllenbruna.

12. Lägg sojabönorna i botten på tallriken och toppa med räkor.

13. Servera majonnäsen vid sidan om och doppa räkorna i den.

Text och bilder är hämtade ur: JONAS SVENSSONS KÖK av Jonas Svensson Norstedts förlag