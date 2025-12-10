16 bitar

150 g smör

1 1/2 dl mjölk

1/2 g saffran

2 ägg

3 dl strösocker

4 1/2 dl vetemjöl

2 tsk bakpulver

Till glasyren

75 g smör

1 msk vispgrädde

1/2 g saffran

3 1/2 dl florsocker

1 1/2 dl kokosflingor

Gör så här:

Smält smöret och blanda med mjölk och saffran. Låt svalna.

Vispa ägg och strösocker fluffgt med elvisp i en skål. Blanda i vetemjöl, bakpulver och smörblandningen och rör till en jämn smet.

Häll i en form 20 × 20 cm klädd med bakplåtspapper.

Grädda i 175 grader i cirka 25 minuter. Låt svalna.

Rör ihop glasyren. Smält smöret och blanda i grädde och saffran. Låt svalna och rör sedan ihop med florsocker till en jämn glasyr. Bred den över kakan och avsluta med att strö över kokos.

Skär i rutor.

Text och bilder är hämtade ur:

Baka Julens goda av Katarina Kling

Semic förlag