16 bitar
150 g smör
1 1/2 dl mjölk
1/2 g saffran
2 ägg
3 dl strösocker
4 1/2 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
Till glasyren
75 g smör
1 msk vispgrädde
1/2 g saffran
3 1/2 dl florsocker
1 1/2 dl kokosflingor
Gör så här:
Smält smöret och blanda med mjölk och saffran. Låt svalna.
Vispa ägg och strösocker fluffgt med elvisp i en skål. Blanda i vetemjöl, bakpulver och smörblandningen och rör till en jämn smet.
Häll i en form 20 × 20 cm klädd med bakplåtspapper.
Grädda i 175 grader i cirka 25 minuter. Låt svalna.
Rör ihop glasyren. Smält smöret och blanda i grädde och saffran. Låt svalna och rör sedan ihop med florsocker till en jämn glasyr. Bred den över kakan och avsluta med att strö över kokos.
Skär i rutor.
Text och bilder är hämtade ur:
Baka Julens goda av Katarina Kling
Semic förlag