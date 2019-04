Det finns inga perfekta parrelationer, lika lite som det finns perfekta människor.

– Däremot kan en kärleksrelation alltid bli bättre, säger Per Carlbring.

Han är professor, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han är också medförfattare till boken Närmare varandra – nio veckor till en starkare parrelation (Natur & Kultur 2018), en självhjälpsbok som hjälper par att se hur problem i relationen varken ligger hos den ena eller andra partnern utan faktiskt uppstår i samspelet.

– Det finns otroligt mycket självhjälpslitteratur inom det här området, men ibland kan man undra vad som fungerar egentligen. Vi kände att det var viktigt att testa om våra teorier håller måttet, säger Per.

Därför är boken baserad på ett forskningsprojekt som startades för drygt tio år sedan i form av en nio veckors relationskurs på nätet. Nio veckor, för att man inte ska gå så fort fram som man exempelvis kan göra när man sträckläser en bok. De par som gick kursen fick jobba med ett kapitel i veckan, och samma förhållningssätt rekommenderar Per till dem som läser boken. Likaså att man väljer att jobba med frågorna tillsammans som par.

– Har man bestämt sig för att göra det här tillsammans så har man redan kommit långt, säger Per.

Vilken är den vanligaste frågan du möter hos par som söker hjälp för att utveckla och fördjupa sin relation?

– Det är nog att man upplever sig ha problem med sin kommunikation, men också att man känner låg känslomässig tillgivenhet. Inte så att man är osams, men man visar inte heller så stort engagemang i relationen. Man har blivit mer kompis än kärlekspartners, säger Per.

– En vanlig missuppfattning, menar han, är att en kärleksrelation ska fungera utan smörjmedel. Men precis som med allt annat måste du lägga manken till för att det ska fungera.

Och den som väljer att investera tid och energi på att utveckla och fördjupa relationen till sin partner har allt att vinna, menar Per.

– Samlevnadsproblematik har ofta ett samband med psykisk ohälsa, åt båda håll. En bra parrelation är bästa medicinen för ett gott liv, säger Per.

Så vilka är då de nio stegen till en starkare parrelation?

– Inse att relationsproblem är vanliga och fullt förståeliga. Det finns som sagt inga perfekta kärlekspar, även om lyckliga inlägg på sociala medier kan få oss att tro motsatsen. Alla har vi saker att kämpa med vilket i sin tur påverkar relationen till den vi älskar allra mest.

Vi behöver också lära oss att förstå det här med konflikter. Vad triggar mig? Vilka ömma punkter har min partner? Och hur gör vi egentligen när vi försöker försvara oss?

– Svårigheten är ofta att se den andres perspektiv i en konflikt. Här behöver man öva sig i konflikthantering, till exempel genom att skriva ner en konflikt man har haft i närtid. Skriv hur du upplevde det som hände. Låt sedan din partner läsa och ge återkoppling, säger Per.

Parformulering är ett fint ord som i praktiken handlar om att sätta ord på varför vi föll för varandra, hur vi upplever att förhållandet har utvecklats, vilka värderingar och mål vi delar och vad vi vill uppnå tillsammans i framtiden.

– Här handlar det inte om att skrapa på ytan, här jobbar vi på djupet med sådant som berör, säger Per.

Att möta varandra i samtal är nästa steg. Hur kan vi träna oss i att kommunicera bättre och undvika fallgropar som dödar de goda samtalen? Per nämner uppmuntran som ett exempel.

– Att ge ros i stället för ris. Vi vet att det bästa sättet att uppnå varaktig förändring är att berömma och därigenom förstärka det positiva beteendet. Vi behöver bli bättre på att säga trevliga saker till varandra i stället för att lyfta allt som är negativt, säger Per.

Att verkligen lyssna är en annan underskattad förmåga vi behöver öva oss i.

– Många gånger har vi lätt att avbryta för vi tror att vi vet vad vår partner ska säga, menar Per.

En fallgrop som många par riskerar att hamna i med tiden är faktafällan. Vi pratar om att hämta och lämna på dagis, tvätta bilen och storhandla, köpa den där födelsedagspresenten och boka ny klipptid.

– Jag tror att vi kan bli mycket bättre på att visa känslor och anförtro oss åt varandra i vardagen, säger Per.

Och det för osökt tankarna in på nästa steg som handlar om att lära känna varandra på djupet. För att lyckas behöver vi till exempel undvika sådant som definitivt stänger dörren till förståelse och djupare samtal, som användandet av orden ”alltid” och ”aldrig”.

– Vi behöver lära oss att diskutera schysst, att uttrycka oss på ett balanserat sätt, säger Per.

Det sjätte steget handlar om närhet. Att närma sig varandra både känslomässigt och fysiskt, utan att döma eller värdera. Det handlar om fysisk närhet, sex och sensualitet.

– Det är så lätt att man tar varandra för givet. Man vet till exempel genom undersökningar som gjorts att ögonkontakten mellan par minskar med åren. Vi behöver lära oss att stegvis närma oss varandra igen, att röra vid varandra i vardagen och att ha fysisk närhet utan krav på sex, säger Per.

Ofta sägs det att de egenskaper du en gång föll för hos din partner kan vara just de egenskaper som du så småningom börjar reta dig på. En människa kan förändras med åren, men vissa saker kommer aldrig att förändras. Därför handlar det sjunde steget om utmaningar – och tolerans.

– Hur accepterar man att en person faktiskt är som den är? Kan jag strunta i att bli irriterad? Sinnesro-bönen gäller även kärleksrelationer. Och vi kan öva oss praktiskt genom att påminna oss om och se det positiva hos vår partner, säger Per.

Problemlösning är ett annat viktigt område. Att diskutera och bolla olika alternativ tillsammans, utan prestige.

Och till sist men inte minst – dags att knyta ihop säcken. Hur såg det ut när vi började den här resan tillsammans? Och var befinner vi oss idag? Hur kan vi använda de verktyg vi har fått med oss under de här nio veckorna så att vi kan hantera motgångar bättre när vi fortsätter framåt?

– Vi rekommenderar att man testar sin relation utifrån Valentinskalan innan man går igenom det här programmet, och att man gör samma test efteråt. Ju högre poäng på Valentinskalan, desto mer harmonisk är relationen, säger Per.

