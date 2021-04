- Annons -

Varför är det så svårt att bli vän med sina känslor? Att närma sig sanningen om sig själv och sina känslor kan vara det läskigaste som finns, men alla är vi känslomänniskor.

Det menar par- och relationsterapeuten Laila Dahl. Och för att leva ett autentiskt liv handlar det till att börja med om att våga känna det du faktiskt känner. I boken ”Dina känslor är inte i vägen” (Libris 2020) förklarar Laila: Känslorna är i själva verket början av vägen.

– Känslorna ger oss information som vi lätt kan gå miste om i det här samhället där allt ska gå så fort. Men emotionellt mod är att våga känna de känslor som också skrämmer mig. Vi utmanas alla i det just nu, säger Laila.

Vi ses i ett videosamtal, så som många av oss har vant oss vid att träffas under coronaåret 2020. Även Laila träffar många av sina klienter i samtal via skärmen just nu. Och att pandemin har påverkat vårt känsloliv råder det inget tvivel om.

– Men det har påverkat oss på olika sätt. Det finns par som går i samtal hos mig som gör det mer som friskvård för relationen, och de har upplevt att den här tiden har hjälpt dem att få mer tid för varandra. I början kanske man kände sig rastlös, sedan började man uppskatta det här tempot. Men det finns också par som upptäckt att man hade större problem i sin relation än man trodde, när pandemin gjorde att man blev mer hänvisade till varandra, säger Laila.

Många har också tvingats möta sin ensamhet under året som gått. Man har tvingats att umgås med sig själv på ett helt nytt sätt.

– Och då kommer alla känslor upp till ytan som inte får plats annars. Känslor som ångest, rädsla och oro, när vi märker att hälsan inte är självklar. Känslor som hör till vår överlevnadsinstinkt.

Och samtidigt är det känslor som vi verkligen inte vill känna. Av någon anledning har vi svårt att bli vän med hela vårt breda spektrum av känslor. Laila menar att det finns en historisk förklaring. Under hela mänsklighetens historia har vi satt vår tillit till vårt intellekt och vår förmåga att producera.

– Vi har ett intellekt, vi har en förmåga att agera och vi har känslor. De tre ska samarbeta, men när det gäller att lyssna till våra känslor ligger vi efter, här är vi fortfarande lekmän. Att växa i emotionell intelligens, EQ, är en global utmaning som är nödvändig för vår överlevnad, säger Laila.

För känslorna är ett redskap som vi har fått för att kunna hantera livet. Laila tar rädslan som exempel. Mötte du ett lejon på savannen behövde du rädslan som kraft för att ta dig undan faran. Likaså kunde vreden vara den kraft du behövde för att försvara dig från ett anfallande rovdjur. Men dilemmat som uppstår idag, och som gör rädslan och vreden svårare att hantera, är att vi i vår del av världen sällan utsätts för livshotande situationer.

– I stället försvarar vi oss som om vår partner på andra sidan bordet är ett lejon. Vi tar till vreden för ofta, för fort och i onödan, i stället för att stanna upp i känslan och ställa frågor till oss själva. Vad känner jag? Vad tänker jag? Och vad är det egentligen jag behöver?

För att vi ska förstå vad vi behöver, menar Laila, måste vi använda både känslor och tankar.

– Om vi till exempel tittar på nyheterna om pandemin och blir väldigt oroliga så drivs vi ofta att söka ännu mer information. Vi vill ha kontroll, veta mer och försöka förstå. Men om jag lyssnar till min känsla, att jag är jätterädd, och verkligen frågar mig vad jag behöver just nu, så är det förmodligen inte att sitta och titta på ännu fler nyheter, säger Laila.

Att känslorna flyger och far som höstlöv i vinden, det kan vi inte göra så mycket åt. Däremot kan vi styra över våra tankar.

– Och det är extra viktigt i en sån här tid att vi väljer våra tankar, säger Laila. Att bli vän med sina känslor och växa i emotionellt mod kan egentligen sammanfattas i en enda mening.

– Acceptera känslan men våga ifrågasätta dina tankar om det du känner. Känner du en stark rädsla och oro i kroppen, stanna då upp och ta några djupa andetag. Acceptera att du är rädd, det är inte farligt att vara rädd. Men fråga också dig själv, vad är det jag tänker om det här? De tankar vi tänker måste vi ta tag i och våga ifrågasätta, säger Laila.

Att våga känna är inte detsamma som att låta känslorna styra. Men om du är medveten om vad du känner kan du utifrån det göra konstruktiva val, hur du vill eller behöver tänka och agera.

– Under mina femton år som samtalsterapeut har jag haft förmånen att få följa en stor skara människor på deras upptäcktsresor inåt och utåt. Och jag kan bara konstatera, att om vi människor inte vore så vansinnigt rädda för våra innersta känslor så skulle många problem lösas tidigare, säger Laila.

Det emotionella modet erövras om och om igen om du vågar vara ärlig och sårbar, både inför dig själv och andra. Ingen annan kan bestämma åt dig vad du känner, förklarar Laila. Dina känslor handlar om din upplevelse, och den är just din.

– Och ju mer smärta, sorg eller förlust som finns förenat med en viss upplevelse, desto mer mod behöver du för att möta den.

Ibland sitter känslorna så djupt att vi inte klarar av att möta dem själva. Sök hellre hjälp för tidigt än för sent, råder Laila.

Brist på fysisk närhet och kontakt, långvariga känslor av oro och hopplöshet, allt sådant kan i förlängningen leda till en depression där du helt enkelt gett upp inför mörkret. Vårdcentralen har hjälp att ge, både i form av psykologer och medicinering.

– Men för många kan det också räcka att bara få prata med en vän, att bli sedd och lyssnad på av någon som låter dig ta plats i dina känslor.

Viktigaste rådet till vännen som lyssnar är att själv inte bli rädd och osäker, att inte svara ”men sådär ska du inte känna”.

– Var nyfiken istället på hur det låter i den här personens tankar och känslor. Om vi kan finnas där för varandra, dela våra känslor och bekräfta varandra, kommer vi att se många axlar sjunka ner.

Laila Dahl

Ålder: 56 år

Familj: 3 barn med respektive och hunden Zelda

Yrke: Par-och relationsterapeut, författare, artist/föreläsare

Mer om Laila: Instagram @lailadahl_terapistudion och www.lailadahl.se

text Gabriella Mellergårdh • foto Per Dahl

Laila Dahl:

Våga växa i emotionellt mod!

Emotionellt mod är att våga göra, vara och säga det du är rädd för – trots att du är rädd.

Stå för vad du vill och visa vem du är.

Möt blicken hos någon annan och låt din röst höras.

Inse vad du är rädd för, vad som gör dig osäker.

Visa att du är ledsen och våga erkänna när du har fel.

Våga erkänna att du inte tänkte dig för, att du var egoistisk.

Våga erkänna att du också har svarta dagar av tvivel och missmod.

Våga erkänna att du var så rädd att misslyckas att du inte försökte alls.

Våga också skratta rakt ut och gå på känslan utan att tänka ”vad ska de tro”.

Våga erkänna vad som på djupet gör dig lycklig.

Våga vara tacksam utan att genast bli rädd för när eller om det kommer att tas ifrån dig.