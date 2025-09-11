Kommunikation är a och o för att få en relation att fungera. Det menar Isabelle Arnfjell som tillsammans med sin man Josef arbetar med coachande samtal för par.

I mer än femton år har makarna Isabelle och Josef Arnfjell bedrivit barnomsorg. Under åren har de inte bara mött barnen utan också deras föräldrar.

– Då har vi sett vilken stor utmaningen själva parrelationen är i många familjer. Den största utmaningen är att många par knappt hinner ses överhuvudtaget när ekorrhjulet snurrar på, säger Isabelle.

– Det ska lämnas och hämtas ungar, jobbas, lagas mat, tvättas kläder, tränas och i bästa fall kanske det bli någon timme över innan det är dags att sova. Då finns det ofta inte så mycket ork över för att vårda själva relationen.

DENNA INSIKT KOMPLETTERAT med egna erfarenheter från en tuff period i början av sitt äktenskap fick makarna Arnfjell att börja ta sig an samtal med par som behöver stöd och hjälp i sina relationer. Både Isabelle och Josef är hälsocoacher och håller nu gemensamt coachande samtal för par.

De har märkt att kommunikationen ofta är eftersatt hos paren de möter.

– Och det är ju inte så konstigt att man inte kommunicerar när man knappt träffas. Men kommunikation är a och o för att få en relation att fungera. De flesta har goda avsikter men man når inte varandra eftersom man har olika kärleksspråk.

– Ett kärleksspråk är på vilket sätt du visar din kärlek för din partner, men också hur du vill att partnern ska visa sin kärlek till dig.

DE UPPMANAR ALLA par att se varandra, att skicka goa sms till varandra, att visa uppskattning på olika sätt och att dejta utan barn regelbundet.

En annan sak Isabelle lyfter är vikten av att bearbeta sitt eget bagage. Ingen kan kräva att det är partnern som ska göra en lycklig. Det ansvaret har man alltid själv.

– En lycklig relation börjar alltid med en själv!

Just nu arbetar hon och maken med att utveckla en digital relationskurs som de hoppas kunna lansera i snart.

text Carolina Carpvik • foto privat

KÄRLEKENS FEM SPRÅK

Vad får dig att känna dig älskad och vad får din partner att känna sig älskad? Det finns olika sätt att kommunicera sin kärlek. Ibland kallas det för kärleksspråk. Teorin om de fem olika kärleksspråken kommer ursprungligen från författaren och äktenskapsrådgivaren Gary Chapman. Språken kan vara en indikation för att förstå både din partner och dig själv.

Detta är de fem språken:

• Bekräftande ord.

• Kvalitetstid tillsammans.

• Gåvor.

• Tjänster.

• Fysisk beröring.