Jenny & Nils Antonsson

Ålder: Båda föddes 1976. Nils blir 49 i april och Jenny i oktober.

Bor: Gränna.

Gifte sig: år 2000 – Silverbröllop i år!

HUR VÅRDAR NI ER RELATION?

– Vi ber tillsammans varje kväll innan vi somnar och håller handen under tiden. Vi säger ofta till varandra hur fin den andre är och så kramas vi mycket. När en av oss berättar något så lyssnar den andre. Vi ger varandra utrymme och om någon vill vara i fred är det okej. Vi är noggranna med att försöka att inte ”slänga ur oss” hårda eller irriterade ord. Det är faktiskt möjligt att ta upp saker på ett lugnt sätt.

HUR VISAR DU DIN MAN/FRU ATT DU ÄLSKAR HONOM/ HENNE?

Nils: – Jag lyssnar på Jenny och låta henne lätta på hjärtat, utan att direkt komma med lösningar, och i stället vara ett stöd. Jag försöker tänka ut vad hon blir glad av och till exempel överraska med en gåva. Ser till att krama henne mycket.

Jenny: – Jag talar om för Nils att han är smart, snygg och rolig och att jag känner mig trygg med honom. Och så ger jag honom en massa god mat och kakor – vilket han uppskattar, tack och lov. Kliar honom på ryggen gör jag med.

Camilla & Anders Liljeqvist

Ålder: Camilla blir 58 i år och Anders fyller 60 i höst.

Bor: Rumänien, där de är missionärer.

Gifte sig: oktober 1989 – det blir 36 år i år!

HUR VÅRDAR NI ER RELATION?

– Ända sedan vi gifte oss för 36 år sedan har vi sett till att regelbundet boka in tid tillsammans. En weekend på våren, en annan på hösten. En kort liten ”egen” semester på sommaren, bara för oss två. När barnen var små var detta väldigt viktigt. Vi har fortsatt med det även nu när vi har vuxna barn.

HUR VISAR DU ATT DU ÄLSKAR DIN MAN/FRU?

Camilla: – Jag vet att Anders tycker om att jag lagar mat till honom. Att planera så det finns något gott att äta även när det är vardag. Det uppskattar han!

Anders: – Camilla uppskattar tid tillsammans, Under våra år utomlands så har det inneburit att ta tid till en gemensam promenad eller göra en spontan utflykt till närmaste stad. Om än för bara några timmar. Det är kärlek det!

Anna & Mattias Hörberg

Ålder: Anna är 55 och Mattias 57.

Bor: Jönköping.

Gifte sig: I november 1995 och firar alltså 30 år som gifta i höst.

HUR VÅRDAR NI ER RELATION:

– Vi har mycket tid tillsammans och gör mycket gemensamt. Sen pratar vi mycket med varandra. Vi har även tron på Gud gemensamt och ber för varandra. Även när barnen var mindre såg vi till att få egen tid tillsammans. Det var våra föräldrar som möjliggjorde det genom att vara barnvakt.

HUR VISAR DU ATT DU ÄLSKAR DIN FRU/ MAN:

Anna: – Mattias gillar ju kramar och att prata. Kärleksfulla ord och fysisk beröring är hans kärleksspråk, så det försöker jag ge honom. Att ge honom tid att sticka i väg och spela ibland gör jag också, eftersom jag vet hur viktig musiken är för honom. Sen försöker jag även lära honom att säga nej ibland, för han är en riktig ja-sägare…

Mattias: – Kärleksfulla ord och kärleksfulla handlingar är Annas kärleksspråk. Sen tror jag att gåvor är viktigare för kvinnor än för män. Jag försöker också lyssna när Anna har problem. Ibland ringer jag henne på jobbet och frågar vad hon är sugen på för mat. På vägen hem stannar jag och handlar, fixar maten och gör i ordning i köket efteråt så att hon bara kan sätta sig och slappa efter jobbet.