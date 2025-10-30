ERIC DONELL VALDES i maj till ny ordförande för Riksförbundet Attention, intresseorganisationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som adhd, autism, Tourettes syndrom och språkstörning.

– Jag kommer att fortsätta driva på för att alla med NPF ska få möjlighet att leva ett bra liv, säger han.

Attention har 20 000 medlemmar och representerar en stor grupp i samhället. Ungefär tio procent av barnen i svensk skola har någon form av NPF, och antalet diagnostiserade fortsätter att öka.

– Vi har kommit långt, men mycket återstår för att våra medlemmar ska få en fungerande skola, ett hållbart arbetsliv och en meningsfull fritid. Det ska vi ändra på, säger Eric Donell.

Han kommer från Uppsala, är specialistsjuksköterska och har bland annat jobbat inom BUP. Han har själv Tourettes syndrom och ADHD och har länge varit engagerad i förbundet.

På förbundsstämman antogs också ett intressepolitiskt uttalande som gick ut på att allt fler med NPF utestängs från skola, arbetsliv och samhället i stort. Trots att tio procent av eleverna har en NPF-diagnos sätts stödet in för sent, vårdköerna är långa och arbetsplatser saknar nödvändiga anpassningar. Hälften av de som arbetar blir sjukskrivna och anhöriga tvingas betala ett högt personligt pris. Riksförbundet Attention kräver kraftfulla åtgärder för ett inkluderande samhälle:

• Fullt genomförande av nationella riktlinjer för ADHD och autism.

• En skola där alla elever ges möjlighet att lyckas.

• En öppnare arbetsmarknad som tillvaratar allas kompetens.

• En sammanhållen vårdkedja som fångar upp familjer i tid.

• Ett brett kunskapslyft för ökad acceptans och förståelse.

• Stöd till anhöriga som idag tvingas agera ständig jour.

Det är dags att Sverige lever upp till barnkonventionen och FN:s funktionsrättskonvention. Alla ska ha möjlighet att leva ett fungerande liv – på sina egna villkor.

KÄLLA: Riksförbundet Attention

Foto: © Louis-Photo – stock.adobe.com och Pressfoto från Attention.