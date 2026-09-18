Kärlek kan uttryckas på många olika sätt, och det är inte ovanligt att personer i en relation visar den på olika vis. Ibland kan det vara en utmaning, särskilt om man inte lärt sig känna igen hur den andre ”kommunicerar kärlek”.

Sommar och semester är något många av oss svenskar längtar intensivt efter. Ljuset, ett större lugn och mer tid för varandra står högt upp på önskelistan, och för många är sommaren verkligen allt detta. Men semestertiden kan också vara en slitsam tid, och varje höst skjuter skilsmässostatistiken i höjden.

Kanske är det just alla förväntningar, och den extra tiden tillsammans, som uppenbarar både det som fungerar och det som inte fungerar. När man har mycket tid tillsammans kan konflikter komma upp till ytan som kanske döljs under den stressiga vardagen.

Därför är det bra att hela året, inte bara under den mest efterlängtade tiden på året, odla gemenskapen och arbeta på sin relation. Att lära känna varandras kärleksspråk är en bra start, och lägger grunden för trygga, tillfredsställande relationer där båda parter känner sig sedda och bekräftade.

Teorin om kärleksspråken beskrivs i boken Upptäck kärlekens fem språk, skriven av Gary Chapman. Enligt teorin – som absolut kan sägas ha tagit världen med storm, boken är såld i över 20 miljoner exemplar – finns det fem olika kärleksspråk: tid, ord, gåvor, tjänster och beröring. Även om var och en av oss ofta kan kommunicera på flera språk talar vi ett starkast. Pratar du och din partner rätt språk för att förmedla att ni älskar varandra?

DET ÄR VANLIGT att personerna i en parrelation talar helt olika kärleksspråk. Den ena kanske är mer fysisk och gillar att både visa och ta emot kärlek genom beröring. En kram betyder mycket, eller att hålla den andre i handen när man går på stan. Den andre kanske visar och vill bli visad kärlek genom handling: Praktiska saker som att åka och handla, laga bilen som gått sönder och att erbjuda sig att natta barnen är den personens uttryck för kärlek, och är vad som gör att han eller hon själv känner sig både sedd och älskad av sin partner.

Att inte ha en aning om vad den andra talar för kärleksspråk, och därför fortsätta visa kärlek på det sätt man själv alltid gjort, kan skapa stor frustration i ett förhållande. Även om man själv tycker att man visar kärlek kanske ens partner inte alls upplever sig älskad.

Att däremot ta reda på vad både du och din partner talar för kärleksspråk kan lösa konflikter, och göra att ni båda lär er visa kärlek på just det sätt den andra kan ta emot och förstår. Ni kommer troligen uppleva en stor positiv förändring i ert förhållande om ni börjar lära er tala den andres kärleksspråk. Det kan innebära att du behöver börja köpa med sig den andres favoritgodis, prioritera att sitta ner och prata ostört med varandra, lägga handen om den andras axlar i soffan, erbjuda dig att dammsuga fast det inte är din tur eller att lämna kärleksfulla lappar i köket – även om det till en början inte känns naturligt alls.

Det kan vara svårt att förstå hur vissa saker kan få din partner att känna sig älskad, särskilt om det är en handling eller gåva du själv inte sätter något större värde på, men det viktigaste är att du anstränger dig och gör det ändå – för din partners skull.

MAN KAN FÅ en bra hint om vilket kärleksspråk ens partner talar bara genom att iaktta hur han eller hon oftast visar sin uppskattning och kärlek till andra. Skriver hon fantastiska brev, sms eller lämnar kärleksfulla lappar i ert hem? Då är chansen stor att hon talar ordets kärleksspråk.

Köper han alltid med sig en bukett blommor hem från jobbet, och planerar noggrant vad du ska få för present på din födelsedag, er förlovningsdag eller namnsdag? Kanske talar han gåvornas kärleksspråk.

Vill du få en bättre uppfattning om vilket ditt – och din partners – kärleksspråk är? Beställ Junia nr 3 2026, så får du läsa hela artikeln!