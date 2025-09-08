I tjugo år har makarna Anna och Mattias Hörberg lett äktenskapskurser tillsammans. Efter över trettio år som par vet de att relationer är färskvara. För det man inte utvecklar stagnerar.

I höst firar Anna och Mattias Hörberg trettioårig bröllopsdag. De möttes på Bottnaryds-konferensen 1994. Mattias var där med ett gäng och spelade och spanade in Anna bland besökarna.

– Spanaren stod på estraden och hade fin utsikt, säger Anna med ett skratt. Efter kvällsmötet beblandade sig musikerna med oss andra på konferensen. Han såg förstås till att hamna vid samma bord vid fikat som den söta tjejen han sett i publiken. Samma sak vid lunchen efter söndagens gudstjänst.

– Han var som ett plåster på mig, berättar Anna.

Efter helgen i Bottnaryd var Mattias rejält förälskad. Men allt han visste var att drömbruden hette Anna och var ute med team. Så han ringde helt sonika till Allianskyrkan i Bottnaryd och frågade om de kunde tala om vem denna Anna var.

Det var den nyinflyttade ungdomspastorns fru som svarade och hon hade ingen aning. Men hon var hjälpsam och gick och frågade några andra i kyrkan om de kände någon Anna.

MATTIAS LER STORT vid minnet. För han fick napp på sin förfrågan. Den Anna han sökte var ute med ett team från Kristen Utmaning och befann sig i Siljansnäs. Nu letade Mattias fram adressen till kyrkan där och skickade ett vykort. Han fick bara ett kort svar, men gav inte upp. Snart började en brevväxling mellan det unga paret.

– Det här var före Facebooks tid, säger Anna.

Första daten var på Gyllene Uttern utanför Gränna. Där blev det ”deep talk” med en massa frågor om hur de såg på livet, vad de tyckte var viktigt och hur de såg på framtiden. Efteråt var Mattias i ett lyckorus och nu var även Anna förälskad. De lärde känna varandra via brev och telefon, träffades emellanåt och kärleken växte. Bara ett och ett halvt år efter deras första möte blev det bröllop i Bottnaryds Allianskyrka, brudens hemförsamling.

DE NYGIFTA BOSATTE sig i Mattias hemort Nybro.

Det var i Nybro de började leda äktenskapskurser. Det handlar inte om kurser för par i kris, utan om friskvård för relationer. Från början fick de inspiration från Lasse och Marie Nylén som drev Levande familjer och höll kursen ”Duett och inte Duell”.

– Både Anna och jag har alltid haft ett stort intresse för människor och relationer. Och vi har sett att det finns ett stort behov av den här typen av kurser, säger Mattias.

– Äktenskapskursen är bra för alla som lever i en parrelation. Så det är helt okej att bjuda in grannar och vänner att delta. Kursen kan bli en bra introduktion till kyrkan, fyller Anna i.

Numer bor makarna i Jönköping och kurserna de håller nu utgår ifrån Alphas Äktenskapskurs. En gång om året leder de även en Premarriage-kurs för par som planerar att gifta sig.

GENOM KURSERNA OCH möten med andra par har också de själva lärt sig vikten av att dela sina tankar och prata om livet med varandra. Den typen av kommunikation är förebyggande för konflikter. Annars är det så lätt att ta saker för givna.

– En relation är ju färskvara. Relationer behöver underhållas för att utvecklas, säger Anna.

Därför behöver makar ibland ta tid för att stärka banden mellan sig, genom överlåtelse och tid för varandra. Och genom att ta reda på vilka behov, önskningar och längtan som partnern bär på. Då kan en äktenskapskurs vara ett bra verktyg.

I kursen som Hörbergs leder tas ämnen som kommunikation, konflikthantering och förlåtelse upp. Men också ekonomi, sexliv och familjedynamik.

– Bra sex är ett ämne man inte gärna pratar om annars. Inte om svärföräldrar som lägger sig i eller om killar som inte klippt navelsträngen till sin mamma heller, säger Anna.

Det senare är något Hörbergs har egen erfarenhet av. Mattias har varit väldigt tajt med sin mamma och alltid velat vara henne till lags. Han erkänner utan omsvep att det tog ett tag innan han insåg att han nu hade en ny lojalitet mot sin fru.

EKONOMI ÄR ETT annat ämna som gärna rör upp känslor.

– Det är ett klassiskt konfliktområde. En vill spara och en vill slösa, säger Mattias.

Då är det viktigt att göra en budget och komma överens med varandra om hur man ska använda sina pengar.

Anna och Mattias känner att de är i en ny fas i livet nu. Barnen är på väg att flyga ur boet och gamla föräldrar behöver tas om hand. Det innebär nya utmaningar för relationen. Men också nya möjligheter och kanske mer tid tillsammans som par.

Mattias konstaterar att det tyvärr inte är många par över 50 år som går på äktenskapskurserna.

– En killgissning är att vi i vår generation inte vill visa om vi har problem. Vi är lite rädda att sitta ner och prata om konkreta frågor, säger Mattias. Inom kyrkan har vi nog ännu mer fasad än andra. Vi vill inte visa hur det verkligen är utan håller skenet uppe utåt.

SAMTIDIGT HANDLAR ÄKTENSKAPSKURSERNA om friskvård och lär ut hur man kan vårda den relation man har. Par i kris uppmanas i stället att söka familjeterapi eller samtalshjälp. Ett råd Anna och Mattias alltid skickar med är att varje par behöver hitta det de har gemensamt och det de gillar att göra ihop.

Ett par som gått kursen som paret Hörberg leder har återkommit tre eller fyra gånger med några års mellanrum. En relation utvecklas ständigt och efter några år finns det alltid nya saker att samtala och dela sina tankar om med varandra.

– De ser detta som service för sin relation. Tänk om fler kunde tänka så!

Anna & Mattias Hörberg

Familj: Varandra och döttrarna Ebba och Maja.

Ålder: Hon är 55 och han 57.

Bor: Parhus i Jönköping.

Yrke: Anna är Head of Product Managment & Supply Chain på Stora Enso. Mattias är People & Development Director på Nefab.

Gifte sig: I november 1995.

text Carolina Carpvik • foto Kajsa Göransson samt privat