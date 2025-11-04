Mat för barn med autism och ADHD

I NPF-kokboken – om mat och ätande för barn med autism och ADHD får du veta hur du kan göra mat och ätande lättare och roligare för barn med NPF-diagnoser.

EN OJÄMNHET I pannkakan eller ett nytt fabrikat på köttbullarna – och barnets aptit är som bortblåst. Ett annat barn fokuserar helt på pastan och tycks aldrig bli mätt. Mat är ofta svårt för barn med autism och ADHD (de två vanligaste NPF-diagnoserna). Som förälder är det lätt att börja lirka, vädja, smyga in nyttigheter i favoriträtterna eller bli sträng och fastna i maktkamper. I NPF-kokboken får du veta hur du kan göra mat och ätande lättare och roligare för barn med autism och ADHD – för det går! Du får läsa om den vanliga rädslan för ny mat och vikten av trygghet, hur du kan tänka kring näring, hur ni kan umgås mer avslappnat kring måltider, hur du kan hantera ovälkomna råd och vad du kan pröva om barnet äter väldigt lite – eller väldigt mycket. Boken innehåller även recept och förslag på hur måltiderna kan komponeras för att passa så många som möjligt.

NPF-kokboken är skriven för föräldrar och verksamma i förskola, skola, barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering. Strategierna är främst tänkta till barn med NPF från förskoleåldern till tonåren, men passar även andra barn som har problem med mat. Boken är utgiven på Natur & Kultur och är skriven av Sara Ask, leg. dietist och kokboksförfattare, med ett stort intresse för barns smakutveckling i allmänhet och selektiva barns situation i synnerhet. Helena Cloodt som är leg. psykolog och i huvudsak arbetar med neuropsykiatriska utredningar av tonåringar och vuxna samt av Julia Esters, leg. psykolog som själv är funkisförälder och har arbetat inom skola, primärvård och psykiatri.

NPF-kokboken vann Årets Svenska Måltidslitteratur 2024, kategori Barn och unga.

text Carolina Carpvik • foto Eva Lindblad