Hur länge ni än har levt ihop finns det ständigt nya saker att upptäcka, både hos varandra och i er relation. En äktenskapskurs kan vara ett bra sätt att stärka och utveckla förhållandet.

Att lämna in bilen på service med jämna mellanrum är de flesta av oss ganska noga med. Likaså med att tanka, fylla på olja, spolarvätska och byta till vinterdäck när den kyliga säsongen närmar sig. Men hur är det med våra relationer? Är vi lika måna om att regelbundet checka av i vilket skick de är? Fyller vi på med nytt bränsle ibland eller fortsätter vi tills tanken är tom? Kör vi bara på i våra parrelationer tills det inte fungerar längre och försöker först då åtgärda problemen som uppstått längs vägen?

Det finns sätt att få hjälp att se över sin relation emellanåt. Familjerådgivning är ett. Att sitta ner med en utomstående person och tillsammans samtala både om det som skaver och om det som är bra.

ATT GÅ EN äktenskapskurs tillsammans är ett annat sätt. Emellanåt arrangeras olika kurser på olika orter. En av dem är Alphas Äktenskapskurs. Den är baserad på kristna principer men utformad för alla par, vare sig man har en kyrklig bakgrund eller inte. På vissa håll arrangeras Äktenskapskursen regelbundet med gemensamma träffar en gång i veckan under en period. På andra platser hålls kursen helt digitalt.

Vid varje kurstillfälle tittar man på en film med ett föredrag om kvällens tema. I filmen får man också möta par som delar med sig av erfarenheter från sina relationer.

Vid varje kurstillfälle finns det även tid för övningar och samtal. Detta sker enskilt mellan varje par. Just detta att det inte är någon redovisningsplikt för någon annan tycker många är en av kursens styrkor.

Alphas Äktenskapskurs arrangeras av många olika kyrkor över hela landet.

DETTA ÄR ALPHA: Alpha är en kurs för den som är nyfiken på kristen tro. Den startades i London 1977 och finns nu i hela världen. Tiotals miljoner människor världen över har provat på Alpha och kursen har översatts till 120 olika språk. Numer finns även material för speciella kurser om bön, äktenskap och förlovning. Vill du veta mer om Alpha? Besök deras hemsida: www.alphasverige.se

Följande ämnen berörs på Alphas Äktenskapskurs

• STÄRKA BANDET. Ta tid för varandra och ta hand om varandra. Ni behöver hela tiden prioritera ert äktenskap för att hålla bandet mellan er starkt och levande.

• KOMMUNIKATIONENS SVÅRA KONST.

Vikten av att prata och vikten av att lyssna. Att ställa rätt frågor till den andra är nyckeln till djupa samtal.

• HANTERA KONFLIKTER. Konflikter är oundvikliga i ett äktenskap. Inga relationer överlever brist på respekt för varandra. Kombinera era styrkor och stötta varandras svagheter.

• FÖRLÅTELSENS KRAFT. Både att själv be om förlåtelse och att förlåta den andre är avgörande för en fungerande relation. Förlåtelsen öppnar vägen för försoning och läkedom.

• FAMILJENS INVERKAN. Familjebakgrunden har stor inverkan på äktenskapet. När ni gifter er behöver ni lämna och släppa taget, ni måste inse att er främsta lojalitet nu är till varandra.

• BRA SEX. Känslomässiga band skapar bra sex och bra sex skapar ett starkare känslomässigt band. Sexlivet är en central del av själva äktenskapet.

• KÄRLEK I PRAKTIKEN. Kärlek handlar om mer än känslor. Kärlek handlar om vad ni gör mot varandra. Ett äktenskap är som ett långt äventyr som ständigt förändras och utvecklas. Överlåtelsen till varandra är avgörande för att resan ska bli framgångsrik.

Fler kurser för par:

• Intensivkursen ”Förberedelser för äktenskapet” för par som ska gifta sig arrangeras varje sommar av Kristna Själavårdsinstitutet, KRIS, med John Breneman i spetsen. Årets kurs äger rum 7-10 juli 2025 på Strandhems missionsgård.

• KRIS arrangerar också med jämna mellanrum parkursen ”Skapad för nära relationer” i antingen i Gråbo eller Örkelljunga. Mer information finns på www.kris.se

• PREP-kurser anordnas av studieförbundet Sensus på flera håll i landet. Kurserna vänder sig till alla par som vill satsa på att stärka sin relation. PREP är ett pedagogiskt förebyggande program ”inte terapi” och lämpar sig därför inte för par som befinner sig i kris.

Över hela landet arrangerar olika kyrkor och samfund emellanåt relationsdagar/helger riktade direkt till par som vill utveckla sin relation. Det hålls också speciella kurser för par som planerar att gifta sig. Håll utkik i dina trakter!

text Carolina Carpvik Foto: © Antonio Guillem | Dreamstime