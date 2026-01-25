I podden Föräldrapeppen delar fyrabarnsföräldrarna Nette och Gabbe Ingemarsson med sig av vardagsnära tankar om föräldraskap, relationer och tro. När det gäller kvalitetstid som familj menar de att det inte handlar om att planera in stora aktiviteter – utan att ta vara på de små stunderna i vardagen.

Deras fem bästa tips är:

- Prenumerera på JUNIA! -

Skapa små rutiner – en kvällsfika, en gemensam promenad eller en stund i soffan tillsammans kan bli guldstunder.

Dela “high and low” – vid middagsbordet kan alla få berätta något som varit bra och något som varit mindre bra under dagen. Det öppnar för samtal, empati och förståelse.

Skratta tillsammans – humor skapar gemenskap. Våga vara lekfulla, kolla på något roligt ihop eller hitta på något som får alla att skratta. Barn skrattar betydligt oftare än vuxna – uppskattningsvis 300–400 gånger per dag, jämfört med vuxnas cirka 15 gånger. Så vi vuxna får inspireras av barnen.

Sänk ribban – kvalitetstid behöver inte vara perfekt. Det viktigaste är att vara tillsammans och låta alla få känna sig delaktiga.

Var närvarande – stäng av skärmarna och ge varandra odelad uppmärksamhet. Att verkligen vara här och nu, även bara en kort stund, kan göra stor skillnad.

text Carolina Carpvik • foto Privat