Oavsett om du älskar den portugisiska arkitekturen, den historiska storheten eller det nutida utbudet av mat- och dryckeskultur, så är Lissabon ett utmärkt resmål året om.

Många som vanligtvis undviker europeiska huvudstäder kan inte sluta att längta till Lissabon. Har man en gång vandrat längs de branta gatorna i centrum, där spårvagnar och hissar underlättar vardagslivet går det inte att drömma om något annat. Så erbjuder också Lissabon småstadens genuina charm blandat med storstadens rika utbud av kaféer, restauranger och en spännande gatukultur. Dessutom har låga hyror, övergivna industrilokaler och en kreativ urbanisering stimulerat utvecklingen av helt nya besöksmål. Och nya sätt att ta sig runt.

Så var det till exempel för bara tio år sedan svårt att cykla i Lissabon (det är det fortfarande tack vare de branta gatorna som kan ta musten ur vem som helst), men numera satsas allt mer pengar – och utrymme – på att bygga cykelbanor och ge cyklisterna plats i gaturummet. Strax innan pandemin genomfördes ynka 3 procent av alla resor i huvudstaden med cykel, men numera talar Miguel Gaspar, ställföreträdande borgmästare för mobilitets- och säkerhetsfrågor i Lissabon, om siffror som närmar sig tio procent. Något som underlättat omställningen är introduktionen av Gira, ett slags cykeldelningssystem utmärkt för både boende och besökare, som nyligen fått konkurrens av ett helt gäng cykeldelningsinitiativ.

Den vackra staden vid havet

Redan vid mitten av 1500-talet kallade den portugisiske författaren Luis de Camōes Lissabon för ”världens prinsessa (…) framför vilken även havet bugar sig”, något som står sig än idag. Bara två hundra år senare, den 1 november 1755, ödelades stora delar av Lissabon då en enorm jordbävning ute tills havs skakade södra Europa. Av Lissabons 275 000 invånare tros uppemot 70 000 människor ha förlorat livet i rasmassorna och närmare 10 000 byggnader förvandlades till ruiner. Med andra ord är i princip hela Lissabon byggd efter sjuttonhundratalets mitt.

Vi promenerar in mot centrum längs Avenida da Liberdade som tack vare festligheter är avstängd under helgen. Vanligtvis är trafiken intensiv, men just den här helgen är det lugnt och stilla längs paradgatan. Vi köper varsin Torricado, en kulinarisk specialitet från Ribatejo-regionen, långa brödbitar som doppats i olivolja, vitlök och salt och sedan rostats på en glödbädd innan pålägget läggs på. Vi köper Torricado de Petinga med små sardiner, mozzarella, rucola och balsamvinäger, Torricado de Presunto med skinka, brieost, rucola och balsamvinäger, Torricado Vegan med grönsaker och Torricado de Bacalhau med torsk och oliver och delar alla fyra. Det är billigare i Portugal än i Spanien och sex euro för en måltid är inte särskilt dyrt även om vissa anser att Torricado är snabbmat.

Lissabon har en halv miljon invånare i de centrala delarna; 3 miljoner med alla förorter inräknade. Medan många storstäder inte alls lämpar sig för promenader så går det alldeles utmärkt att upptäcka Lissabon till fots. Det finns gott om mysiga gator, härliga parker och tusentals kaféer och restauranger som passar ypperligt oavsett när du passerar.

Neoklassiska Baixa är ett måste för dig som vill uppleva Lissabons historiska kärna och samtidigt ta del av den moderna stadens hjärta.

Missa inte den mäktiga järnhissen Elevador de Santa Justa från 1902 som ursprungligen drevs med ånga och konverteras till el bara fem år senare. Järnhissen (en riktig turistmagnet) är en

45 meter hög byggnad som ritades av Raul Mesnier de Ponsard och länkar samman de lägre delarna av Baixa med de högre områdena kring Largo do Carmo. Även linbanorna, Ascenor do Lavra (den äldsta), Elevador da Glória (den mest använda), eller Elevators da Bica, (den mest pittoreska) är bra alternativ för dig som helst undviker turistgrupper och gärna vill förflytta dig enkelt mellan olika områden.

Sollängtan på Praça do Comércio

Arco da Rua Augusta, vilket är en triumfbågsliknande entré till torget Praça do Comércio, byggdes som en hyllning till stadens återuppbyggnad efter jordbävningen i mitten av 1700-talet. Den som inte vill betala priset för att dricka kaffe på första parkett kan smita in på bakgatorna bortom torget och njuta av kaffe till halva priset. Fortsätt österut till Castelo de São Jorge som utöver slottets storhet bjuder på en mäktig vy över Alfamadistriktet med dess vindlande gator nedanför. Får du möjlighet att lyssna på Fado musik så får du inte missa den chansen. Fado är en slags portugisisk folkmusik, en melankolisk klagosång som ursprungligen sjöngs av kvinnor i Alfama som lämnats kvar på landbacken när männen drog till havs.

Härliga LX Factory

Alldeles öster om A 2:an, precis norr om 25 April-bron över floden Tajo, ligger härliga LX Factory i en gammal fabrikslokal. Här har hela området (det var rätt sjabbigt innan LX Factory slog upp portarna) förvandlats till ett mäktigt kreativt center fyllt med butiker, restauranger, kaféer, barer och företag verksamma inom arkitektur, design, multimedia, konst, kommunikation och mode. Dessutom genomförs olika event, mässor och konstutställningar i de slitna industribyggnaderna. Missa inte butikerna Bairro Arte (design), Gabinete de Madame Thao (handgjort papper), Kare design (möbler och inredning), Rutz – walk in cork (korkprodukter) och Amizingstore (som har precis allt man kan tänkas behöva).

Bra att veta

Portugals härliga klimat lämpar sig ypperligt för nordbor året om, särskilt i de södra delarna. Medan sommarhalvåret kan bli mycket varmt är våren och hösten de absolut bästa årstiderna för att åka till Portugal. Mest regn faller det från november till mars: 111 mm i januari, 109 mm i mars och 44 mm i maj (Lissabon).

Ta dig dit: Enklast med flyg till Lissabon. Lufthansa flyger exempelvis mellan Stockholm och Lissabon via München. Tänk på att Portugal kräver PCR-test eller Antigentest även för dig som är fullvaccinerad.

Bo: Det finns massor med hotell i centrala Lissabon, men priserna är relativt höga. Ett bra alternativ kan vara att leta efter ett trevligt bed- and breakfast-alternativ eller hyra en egen lägenhet. Utbudet på Airbnb är mycket stort.

Äta: Utbudet av restauranger är mycket stort och du hittar allt från trendiga Michelinkrogar till enkla hål i väggen. Missa inte Time Out Market, i saluhallen på Avenida 24 de Julho 49, där du kan välja mellan en lång rad olika restauranger (20) i samma byggnad. Även A Cevicheria är värd att nämnas, man ser restaurangen på långt håll då gästerna köar för de åtråvärda platserna under kocken Kiko Martins ledning, liksom tapasrestaurangen Tapa Bucho på Rua dos Mouros 19.

