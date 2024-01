- Annons -

Tänk dig snötyngda granar och riktigt kalla dagar på fjället. Häng med till Härjedalen och checka in på Storhogna Högfjällshotell 755 meter över havet, omgiven av enorma fjällvidder och riktigt fina längdspår. Vill du hellre åka utför så ligger Skistars backar nära.

Magiska skidturer på fjället, vinterbad i isande fjällvatten och riktigt bra mat i vinterträdgården. Det är precis så man kan uppleva Högfjällshotellets unika utbud mitt i fjällvärlden mellan Vemdalsskalet och Klövjö på gränsen mellan Härjedalen och Jämtland.

− Att komma hit i midvintertid ger en sådan ro i en annars ganska stressig tid. Vi brukar åka hit runt nyår för att tanka energi under jullovet och få en mysig tid tillsammans. Barnen hänger i skidbackarna medan jag kan boka en behandling på spa-delen, säger Jonna Milton från Stockholm, som bilat hela vägen upp från huvudstaden. Från Stockholm är det knappt femtio mil till Storhogna och från Göteborg knappa 70 mil. En bra dagstur alltså.

Tidigt på morgonen smyger vi över gårdsplanen långt innan någon annan ännu stigit upp. Bortsett från i köket där frukoststöket redan är i full gång syns inte en människa till. Så här i ledighetstider är det många som passar på att sova ut. Det ljusnar sent och är knappast någon mening att vara uppe tidigt då liftarna ändå inte öppnar förrän klockan tio. Dagtid är isvaken en del av Fjällvistet, en separat bastubyggnad vid sidan om parkeringen just där fjället tar vid, men så här på morgonkvisten långt innan städpersonalen ännu hunnit röja undan gårdagens festligheter, är det lugnt och stilla vid bastun. Vanligtvis måste man boka fjällvistet för ett sällskap i taget och då ingår både bastu och bubbelpool för ända upp till tio personer, men vi är inte sugna på att basta och vill bara njuta av kallbadandets hälsoeffekter när det är riktigt kallt ute. Grundpriset för att boka bastun börjar på 2 500 kronor och stiger sedan successivt för att vara som dyrast mellan åtta och elva på kvällen. För en sådan upplevelse får man räkna med att betala 4000 kronor när det är som billigast och 5000 kronor under storhelger. Ingen billig upplevelse direkt om man bara är två personer och vi har inte ens försökt att boka bastun utan har i stället frågat i receptionen om vi får ta ett dopp i kallkällan utan att använda faciliteterna. Vi lyfter av det isolerade locket som används för att förhindra att kallkällan fryser igen. Stundtals måste man hacka bort isen innan det går att bada, men just idag ligger det bara ett tunt lager is trots att termometern visar minus tjugo. Vana vinterbadare hade troligtvis haft morgonrocken på sig ända fram till kallkällan och dessutom ett par neoprenstrumpor på fötterna, men vi kör den enkla varianten och traskar barfota ända fram till vaken. Däremot har vi mössa på huvudet och tjocka handskar på händerna. Helt ärligt är det inte särskilt kallt i snön, inte ens när jag klättrar ner i isvaken, men när magen och bröstkorgen sjunker ner i vattnet är det som om jag inte kan sluta att kippa efter andan. Trots att jag badat isvak flera gånger förut måste jag beslutsamt ta kommandot över min egen andning och tvinga mig själv till lugna andetag. Att vinterbada handlar i första hand om att kunna hantera sin egen andning och ta kontroll över situationen för att inte drabbas av panik. Människor som kontinuerligt vinterbadar har nämligen bättre förutsättningar att klara av ett ofrivilligt dopp än den som aldrig testat. I första hand för att de har erfarenhet av hur det känns att omges av kallt vatten och vet hur de kan hantera andningen. Det är inte tal om några långa bad i fjällbäcken utan som mest tror jag att vi är i vattnet i maximalt en minut vardera. Trots att det är tjugo grader kallt i luften fryser vi inte ett dugg då blodcirkulationen kickar i gång vilket gör kroppen både varm och rosig. Badbyxorna däremot fryser till is så fort jag lägger dem på marken. Vi skyndar tillbaka till hotellet, byter om och njuter av en välförtjänt frukost i vinterträdgården.

En av många fördelar med Storhogna Högfjällshotell är att man har trevligt tillsammans, även om man gör olika aktiviteter under dagarna. Någon tillbringar ett par timmar i hotellpoolen medan någon annan pressar sig själv i längdspåren och en tredje åker utför i slalombacken allra närmast hotellet. För att ta sig bort till Klövsjö får man korsa sig fram genom fjällvärlden och använda liftarna upp och ner för att helt enkelt förflytta sig i rätt riktning. Från Storhognas topp till Katarinabackens botten i Klövsjö är fallhöjden 415 meter. Backarna är numera en del av Skistar, vilket innebär att du kan åka utför på ett och samma liftkort i alla system i Vemdalen: Storhogna, Klövsjö, Vemdalsskalet och Björnrike. För att ta dig till Vemdalsskalet och Björnrike måste du ta bilen eller bussen.

Utöver längdskidor, slalom och snowboard kan man också gå på tur, på breda stabila turskidor. En populär tur är den 3 km långa skidturen (enkel väg) till samevistet där man kan köpa våfflor och njuta av en stund i vindskydd. Hör med receptionen om vistet är öppet innan du ger dig av. Med snöskor eller turskidor kan man lämna skidspåren och ge sig ut i ospårad terräng för att helt enkelt njuta av den orörda naturens skönhet. Den som har tur kanske lyckas se en ripa som lättar från marken eller en fågel som vilar sig i trädtopparna.

− Jag älskar verkligen den här tiden på året då man kan skida ensam rakt ut på fjället utan att möta en människa. Ta med dig ett lunchpaket och en termos med kaffe och njut av det ljuva ljuset över fjälltopparna, säger Magnus Thorén som tillbringat vintrarna i Vemdalen ända sedan barnsben. Nu är han tillbaka, med yngsta sonen i pulka och äldsta dottern i skidskola. De är på väg till samevistet för att njuta av årets första våffla på fjället.

Att skida med hund går alldeles utmärkt så länge man har med sig ett varmt täcke att lägga över hunden då man rastar. Hundar börjar nämligen också frysa när det är riktigt kallt, och även om de håller sig varma när de springer, blir de lätt kalla när man rastar. Sex kilometer till vistet (T/R) är en perfekt dagstur när dagsljuset fortfarande är förvånansvärt kort. Korta dagar på fjället ger oss tid att njuta av den fantastiska poolen på Högfjällshotellet och stillsamma middagar i vinterträdgården. En magisk á la carte omgiven av grönskande växter och fiskar i bäcken som slingrar sig fram mellan borden. Sällan är konstrasterna så stora som på Storhogna Högfjällshotell. En midvinterdröm i Härjedalsfjällen omgiven av djungelväxter.

BRA ATT VETA

Storhogna Högfjällshotell & Spa ligger strax norr om byn med samma namn mellan Vemdalen och Klövsjö. Du tar dig enklast hit med bil även om det också finns kollektivtrafik. Exempelvis kan man åka tåg till Röjan Station eller till Östersund och sedan boka transfer med buss eller taxi till Storhogna. Mellan december och april trafikerar Snöpendeln (lokalbuss) skidorterna Storhogna, Björnrike, Vemdalsskalet, Klövsjö och Röjan station. Dessutom kan man åka buss från Stockholm med Härjedalingen till Vemdalen.

Bo: Det är något speciellt med att bo på ett högfjällshotell. I Storhogna ligger hotellet relativt högt med fin utsikt över fjällvärlden. https://storhogna.se.

Du som hellre vill bo i stuga eller lägenhet har mycket att välja bland. Bäst priser får du naturligtvis i lågsäsong. Runt jul och nyår är boendet som allra dyrast. Skistar förmedlar omkring 7000 olika bäddar i de olika skidsystemen och utöver dessa kan man också boka stuga eller lägenhet på www.bokavemdalen.se eller https://agoivemdalen.se/boka/

Äta: Du som inte bor på Högfjällshotellet kan naturligtvis åka dit och äta. Antingen i restaurang Vinterträdgården eller på sprillans nya Fjällsidan Pizza & Deli. Här kan man också beställa middagskasse som man sedan tillagar på egen hand i stugan.

Åka skidor: I hela skidsystemet finns det totalt 42 liftar, 58 pistade nedfarter, 105 km längdspår, 35 restauranger och det faller nästan 2 meter snö om året (198 cm för att vara exakt). En bra plats att njuta av vintern alltså. https://www.skistar.com/sv/vara-skidorter/vemdalen/vinter-i-vemdalen/

text • foto Niklas Kämpargård