Lyckoforskarna är eniga.

Att ha en tro gör människor lyckligare.

Studie efter studie visar samma sak. Troende människor är lyckligare än de som saknar tro. En ny forskningsrapport visar även att religiös eller andlig utövning får människor att blomstra. Studien, som är ett samarbetsprojekt mellan Harvard och Baylor universitet, Gallup och Center for Open Science, visar bland annat att de som regelbundet praktiserar sin religiositet aktivt är mer tillfredsställda med sina liv än andra.

– Vi är inte chockade över det eftersom det finns mycket annan forskning som indikerar att tro är viktigt för mänskligt blomstrande.

Det säger Byron R. Johnson, direktör för Baylor Universitys Institute för Studies of Religion i en kommentar till forskningsresultatet.

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Tidigare studier visar även att religion och andlighet kan hjälpa unga människor som kämpar med mental ohälsa. Men också att engagemang i en församling kan påverka graden av lycka i positiv riktning.

I denna undersökning har Gallup intervjuat 200 000 personer i 20 olika länder.

Källa: Global Flourishing Study, ledd av Gallup. Foto: iStock/Nathanael Kiefer