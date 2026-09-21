När Katarina Olsson dukar fram pajer, tårtor och cupcakes handlar det om mer än recept och vackra dekorationer. Bakningen är hennes sätt att visa kärlek, samla människor kring bordet och påminna sig om ett mirakel hon aldrig vill ta för givet. ”Så länge jag tycker att det är roligt kommer jag att fortsätta baka.”

Hallonen ligger i en skål bredvid pajen. Den franska galetten på bordet är nästan färdig. Äppelskivorna har fått smak av kardemumma, citronen ger friskhet åt hallonen och den rostade mandeln har fått en gyllene ton i ugnen. Bara de sista detaljerna återstår – några färska hallon, några blad citronmeliss och den hemgjorda vaniljkrämen som väntar i kylskåpet. Doften av nybakat dröjer sig kvar i huset.

– Jag hann inte riktigt dekorera klart innan vi skulle träffas, säger Katarina Olsson leende medan hon garnerar kakan med mörkrosa bär.

Katarina har haft en kreativ ådra inom sig sedan barndomen. I skolan fick hon utlopp för den i favoritämnena hemkunskap och bild. Som tioåring gick hon en bak- och matlagningskurs i hemstaden Karleby i Finland. Där lärde hon sig att baka gräddtårta och recepten följde med hem till omgivningens glädje. När hon upptäckte bakningen föll bitarna på plats. Här fanns färgerna, formerna och skaparglädjen.

– Jag var helt såld, det var så roligt, utbrister hon.

I dag följer tusentals människor hennes bakäventyr på sociala medier. Där avlöser jordgubbstårtor, cupcakes och blomsterdekorerade bakverk varandra i harmoni med årstidernas växlingar, helgdagar och familjens högtidsdagar. Katarina tycker om att samla människor kring bordet. Att duka fint, bjuda på fika och skapa rum för samtal ger henne glädje.

– Det är ett sätt för mig att visa kärlek.

Mitt i ett intensivt arbetsliv avsätter hon tid och återvänder gång på gång till köket. Där hittar hon både kreativiteten, glädjen och lugnet.

– Jag älskar att skapa i köket, det ger mig glädje och energi, strålar hon.

Och mitt i vardagen finns också den tro som hon beskriver som själva grunden i livet.

– Tron på Jesus är min grund. Gud är nummer ett. Sedan kommer familjen och allt det andra.