När Charlotta Frondelius var i 20-årsåldern och på väg mot en karriär som läkare tog livet en oväntad vändning. I stillheten på Bjärka-Säby började sånger komma till henne och en ny riktning i livet växte fram.

Så länge Charlotta Frondelius kan minnas har hon haft en tro på Gud. Hennes familj gick inte i kyrkan och ingen vuxen talade om för henne att Gud fanns, men hon hade tidigt en inre visshet om att det måste finnas en Gud bakom allt i skapelsen.

– För mig har alltid tron på vetenskapen och tron på Gud hängt ihop. Jag tycker om Albert Einsteins berömda citat: ”Det finns bara två sätt att leva sitt liv. Det ena är som om ingenting är ett mirakel. Det andra är som om allt är ett mirakel”, säger Charlotta i sitt samtal med JUNIA.

För Charlotta betyder tron allt. Det är den som bär henne och som genomsyrar allt. Därför var det inte särskilt märkligt att hon redan i tidig ålder började fundera på ett yrke som präst.

– Jag minns att tanken på att bli präst dök upp i tonåren, under min konfirmation. Men sedan slog jag bort tanken och tänkte att jag måste ha ett ”riktigt” jobb först. Det fanns ingen som utbildat sig till präst i min släkt heller, så det var svårt att se den vägen.

Charlotta beskriver sig själv som en typisk duktig flicka som skulle ha bästa betyg i alla ämnen och sökte därför efter gymnasiet till läkarlinjen i stället.

– Men det var mest för att jag var en typisk ”duktig flicka”, inte driven av längtan och drömmar utan av krav och prestation.

Ganska snart efter att Charlotta hade börjat på läkarlinjen kände hon ett skav. Hon tyckte att studierna var roliga, men inom henne fanns en längtan efter något helt annat. En längtan som bestod av två delar: att få läsa teologi för att lära sig mer om Gud, och att få hålla på med musiken och sångerna som plötsligt hade börjat komma till henne.

– Det här blev en brottning i mig, en livskris. Jag var bara strax över 20 år och redan helt utmattad av alla inre och yttre krav. Krisen blev så stor att jag till slut fick ta en paus, och det blev ett år på Nya Slottet Bjärka-Säby bibelskola.

Detta år kom att betyda oerhört mycket för Charlotta.

– Den ”duktiga flickan” fick lära sig att sitta vid Jesu fötter och bara ta emot. Det var under detta år som jag för första gången fick åka på retreat, bara vara i tystnad för att vila, be och lyssna på Gud. Det blev min räddning och vändpunkt i livet. I bönen och tystnaden började jag få sånger som förvandlade mitt liv.

Sedan dess har räddningen i Charlottas liv många gånger varit Guds kärlek i just bön, retreat och musik.

– Att jag får återvända till mitt hjärtas trädgård, till vilan vid Jesu hjärta, till den djupaste sanningen om mitt liv; att jag är den älskade.

Charlotta beskriver hur hon sedan dess har fått komma hem till Gud och till sig själv igen genom retreater. Om och om igen. Hon fick börja lära sig att leva sitt liv inte utifrån sina prestationer, utan utifrån att vara ”den älskade”.

– Det gjorde all skillnad. Jag har sedan dess årligen åkt på retreat och även fått äran att leda andra i retreater.

Under året på Bjärka-Säby stärktes även Charlottas längtan att studera teologi och läsa till präst. Till slut vågade hon hoppa av läkarlinjen och prestationståget och följde i stället sin djupa längtan. Efter flera års studier prästvigdes hon år 2012 i domkyrkan i Linköping av ärkebiskopen Martin Modéus, som då var biskop i Linköpings stift.

Vad skulle du säga är de viktigaste egenskaperna som präst?

– Att allt jag gör och är utgår från min egen erfarenhet av Guds godhet och kärlek, och att jag sedan, av nåd, får ge den kärleken vidare till andra och visa vägen till platsen vid Jesu hjärta.

Du möter många människor i sorg och kris – vad är det viktigaste för dig att förmedla i dessa situationer?

– Guds barmhärtighet, tröst och kärlek är det viktigaste jag som präst kan ge, genom bön, mässan, predikan, själavård osv. Men också genom musiken. Många gånger räcker inte orden till för att beskriva Gud, men musiken når oanade höjder och öppnar upp för Guds kärlek på ett sätt som inte går att förklara.

Det är svårt att känna hopp när världen ser ut som den gör, hur känner du?

– Ju dystrare världen är desto viktigare blir bönen. Genom den övar vi oss i att odla en inre trädgård, en bit av paradiset, så vi minns varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Det hjälper oss att inte tappa hoppet om framtiden. Om detta handlar min sång ”I hjärtats trädgård”. Att det är evighetens sommar som kommer att segra till slut. Som en av verserna lyder: I hjärtats trädgård är sommarn här Den är min framtid o Jesu kär. I hjärtats trädgård du visar mig Att morgondagen, den är trygg hos dig.

I BÖNEN BLIR vi inneslutna i Jesu frid, menar Charlotta.

– Vi lever ju i den här dubbelheten; vi lever i påskens glädje, Jesus har segrat på korset men samtidigt lever vi i en trasig värld. ingen är befriad från lidande och svårigheter. Men i allt detta kan vi bli bevarade, inneslutna i Guds kärlek, i Jesu frid. Bland det sista Jesus sa till sina vänner var just det; att i världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen. Min frid ger jag er.

– Vad som än händer så är jag innesluten i Jesu frid. Det kanske inte känns så, men det är så. Bönen och tystnaden visar vägen dit. Bönen, inte som en flykt ifrån verkligheten, utan som en kraft att orka leva i den.

DEN KRAFTEN HAR Charlotta själv fått erfara, inte minst då hon väntade på sitt andra barn. Charlotta och hennes man fick barn genom adoption, vilket hon ser som det mest fantastiska och största i sitt liv. Men vägen dit var både lång och krokig. Först gick allt bra; paret fick ett barnbesked. En liten flicka i Taiwan, bara 4 månader gammal behövde en familj, och deras adoptionsorganisation ansåg att Charlottas familj var den mest passande familjen att ta hand om Lilly.

– Lyckan var obeskrivlig! Vi fick bilder på lillasyster och gjorde oss redo för att åka till Taiwan. Men då kom covid – viruset som stängde ner stora delar av världen, och framför allt alla flygplatser. Smärtan går nästan inte att förklara. Här var vi i Sverige men vår dotter på andra sidan jorden, som behövde sin familj, men vi kunde inte ta oss dit. Dessutom hade vi ingen aning om när vi skulle kunna resa. Kanske när det kommer ett vaccin fick vi veta, vilket man då inte visste om det skulle ta flera år. Dessutom var ju Sverige ett hårt drabbat land med en hög andel människor som var covidsmittade. Taiwan var en skyddad ö, med få fall och hög säkerhet, vilket gjorde att man absolut inte ville ta in andra i landet som kunde sprida smittan.

Charlotta säger att det kanske är svårt att förstå, men så fort man får ett barnbesked så knyter man an till sitt barn. Kanske går det att jämföra med en ultraljudsbild? Kärleken är så stark fast man inte har träffat sitt barn än.

– Mitt hjärta gick fullständigt sönder av längtan till mitt barn och oron för henne kring hur allt skulle lösa sig. Men så plötsligt, efter ett halvårs fruktansvärd väntan, fick vi veta att det gick ett flyg som gjorde att min man kunde flyga till Taiwan. Myndigheterna accepterade att han fick komma in i landet och hämta henne på barnhemmet om han först satt två veckor i karantän. Det var inte vad vi hade hoppats på, vi som sett fram emot att få göra en lika fantastisk resa som när vi fick vår son Filip, men det var bättre än ingenting. Allt bara skakade för vi visste att flyget när som helst kunde ställas in och att myndigheterna kunde ändra sig, men som genom ett mirakel kom min man i väg och kunde hämta hem vår älskade, efterlängtade Lilly.

Charlotta berättar att precis när de kom hem så stängdes alla flygplatser och covid tog full fart igen. Men i denna lilla, lilla lucka som uppstått lyckades de få hem sin älskade dotter.

– Vår dotter är ett mirakel, och hur hon kom hem mitt i värsta pandemin kan jag knappt fatta än idag. Dessutom hann hon hem till sin 1-årsdag så vi fick fira henne! Glädjen och tacksamheten när hon kom hem går inte att beskriva med ord. Det går inte en dag utan att jag tackar Gud för våra älskade längtansbarn.

Som mamma beskriver Charlotta sig som omtänksam.

– Jag älskar mina barn över allt. Jag försöker ge dem egen tid så att de känner sig sedda. Samtidigt säger de att jag är en ganska rolig mamma – jag tycker om att leka och spexa. På kvällarna brukar vi också be tillsammans och nämna tre saker vi är tacksamma för. Det är ett sätt att hjälpa barnen att se det goda i livet.

Vad är den största utmaningen som mamma?

– Att hjälpa barnen navigera i en tid med sociala medier och starka ideal som kan skada självkänslan, till exempel kroppsideal eller rasism.

Vad gör dig lycklig?

– Tid med familjen i naturen – en skogsutflykt, en dag på isen eller i sommarstugan. Och stunder med nära vänner där vi får dela livet. Eller när en ny sång plötsligt kommer. Då känns det som att en bit av himlen landar.

Finns det något som skrämmer dig?

– Oroligheterna i världen. Samtidigt försöker jag hålla fast vid hoppet och Guds löfte om att allt en dag ska bli helt.

Vad drömmer du om framåt?

– Jag drömmer om att bo närmare naturen och få ägna ännu mer tid åt musiken – spela in fler sånger och sjunga i kyrkor och andra sammanhang. Jag får ofta höra att musiken ger människor frid, tröst och hopp. När jag hör sådana berättelser känner jag bara tacksamhet.

text Frida Funemyr • foto Hanna Maxstad