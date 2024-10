- Annons -

Anna Heinemanns sökande efter frid ledde henne djupt in i den ockulta världen men på en new age-mässa fick hennes liv en oväntad vändning då hon fann sanningen hon sökt hela livet.

Anna Heinemann är född i Iran men uppvuxen i Sverige och även om Iran är ett muslimskt land så var religion aldrig något som föräldrarna pressade på henne.

Livet kraschade

Anna hade som ung vuxen höga krav på sig själv att lyckas med livet på alla plan. Det ledde till att hon sprang allt fortare i ekorrhjulet och drabbades av utbrändhet.

– Jag kraschade och gick in i väggen, det ledde till ett uppvaknande då jag insåg att om jag fortsätter att leva som jag gör nu så kommer jag mer eller mindre att dö.

Med raketfart in i den nyandliga världen

Anna började desperat söka efter något som kunde ta henne ur det ångestfyllda tillstånd hon befann sig i. Sökandet ledde henne med raketfart in i den nyandliga världen. Från att Anna började söka lite grann i buddhistisk meditation gick hon via en buddhistisk retreat till att skriva upp sig på en yogastudio med tanken att bli yogalärare.

– Nyandligheten blev min identitet och jag trodde att jag funnit sanningen.

Att utöva yoga och meditation blev verktygen Anna använde för att få någon slags frid när ångesten kom över henne, men det gav bara en tillfällig lindring och friden var aldrig bestående. Ångesten trappades upp och utvecklades till självmordstankar.

– Nattetid var jag jagad av mardrömmar, jag drabbades även av fysiska symptom och hade smärta i magen och kunde vakna nattetid och spy.

Ett oväntat möte på New Age Mässa

Anna sökte sig allt djupare in i den ockulta världen och 2017 besökte hon en stor New Age-mässa i Stockholm.

– Jag lockades verkligen av utbudet och ville köpa och prova på allt som erbjöds.

Hon stannade till vid en enkel monter, där några kristna erbjöd förbön och kristen litteratur.

– Jag kände av ljuset och kärleken och upplevde att människorna där var genuina. Jag förvånades över att något var gratis bland mässans enorma kommersiella utbud av prylar, kurser och behandlingar.

Anna tog emot ett par kristna böcker med vittnesbörd som hon läste hemma.

– Jag läste dem och blev tagen av budskapet och ett frö såddes inom mig.

Två år senare, 2019, återvände Anna till New Age-mässan med en väninna. När de kom in i lokalen fick de båda en känsla att den här gången hade de kommit för att söka efter något större, de visste dock inte VAD det var de sökte.

– Efteråt förstår jag att det var Gud som förberedde och verkade i oss och öppnade våra hjärtan för sin sanning.

De stannade till vid en monter där de som var kristna ställde ut, de bad till Gud för oss så vi båda tog emot förbön.

– När förebedjarna började be för mig blev jag djupt berörd och visste på en gång att det här är sanningen. Jag och min väninna fick lyssna på vittnesbörd i ett mindre rum och både jag och min väninna tog emot Jesus där på mässan.

Anna blev inbjuden till en kyrka och redan veckan efter besökte hon en gudstjänst.

– Jag fick ett jättestarkt möte med Gud redan under lovsången och förstod att det var det här jag hade sökt hela mitt liv. Insikten drabbade mig att orsaken till mitt dåliga mående var att Jesus hade fattats mig och nu visste jag att jag hittat hem, hem till Jesus.

En andlig kamp i hemmet

Anna var glad för sin nyvunna tro men hennes hem var fyllt av Buddhafigurer, yogamattor, kristaller, stenar, nyandliga böcker och så vidare.

En kristen väninna uppmuntrade Anna att fråga Gud vad han ville att hon skulle göra med alla ockulta föremål i hemmet. Då tänkte hon att hon skulle testa detta med Jesus.

– Jag var inte redo att kasta ut allt som fanns i mitt hem så jag la det i stora lådor under min säng för att se vad som skulle hända.

Fylldes av fruktan

Anna var i lovsång under dagen och kände frid som varade tills hon skulle gå och lägga sig, då upplevde hon hur stark oro och ångest kom över henne som om att hon gjort någon riktigt arg och Anna fylldes av fruktan.

– Jag visste inte hur jag skulle göra, ville inte vara hemma, hade svårt att sova och tänkte att jag blivit galen och tappat förståndet. Jag litade inte på mig själv att min frälsningsupplevelse var på riktigt, vilket gjorde att jag inte vågade räcka ut handen och be om hjälp, fastän det var vad jag egentligen hade behövt.

Bad om hjälp

Efter att ha levt i fruktan i drygt en månad stod hon inte ut längre utan kontaktade väninnan som varit med på mässan. Hemma hos väninnan upplevde Anna frid och såg hur hela hennes situation hade förändrats radikalt på väldigt kort tid.

– Jag kände wow, här är det frid och berättade om den andliga kamp jag gick igenom.

Flera kristna vänner åkte hem till Anna och hjälpte henne att be och att kasta ut alla ockulta föremål. Efteråt upplevde hon äntligen frid i sitt hem och kom in i en process då Gud fick läka henne.

– Ju mer rotad jag blev i honom och i Bibelns ord och ju mer jag närmade mig en kristen gemenskap, desto mer frid fick jag uppleva i mitt hem.

Anna kom med i en hemgrupp och att vara delaktig i en liten kristen gemenskap som läste Bibeln tillsammans betydde mycket för att hennes tro skulle växa sig starkare. Senare samma vår, på pingstdagen 2019, lät hon döpa sig.

– Det var en väldigt stark upplevelse, ett möte med Gud. Med dopet blev min tro på riktigt, strålar Anna.

Den friska källan

– När vi tillber och praktiserar yoga, tar in Buddhastatyer, håller på med kristaller, stenar, tarotkort och allt sådant så är det inte bara en tom staty eller neutrala föremål. Om Jesus är vägen, sanningen och livet, då ska vi inte tillbe några andra gudar vid sidan om honom.

När Anna ser tillbaka kan hon se hur Guds försök att få kontakt med henne gått som en röd tråd genom livet. Hon sökte efter sanningen på fel ställen men till sist vann Jesus hennes hjärta.

– Jag älskar Jesus och litar på hans väg och allt han förberett för mig i framtiden, strålar Anna.

Anna Heinemann

Ålder: 38 år

Bor: Stockholm

Familj: föräldrar och fyra syskon

Gör: socialkonsulent på Frälsningsarméns sociala arbete

Favoritbibelord: Josua 1:9 och Ordspråksboken 3:5–6.

text Maria Ejenfors • foto privat