För några år sedan var hon nära utmattning och valde att förändra sitt liv. Emmeli hittade tillbaka till Jesus och fann sitt uppdrag. Hon insåg att allt inte hängde på henne. Det blev en stor befrielse och vägen till ett nytt sätt att leva. Idag brinner hon för att se människor våga ta sina drömmar på allvar.

Emmeli Ahlander har trott på Gud i hela sitt liv och minns att hon var väldigt frimodig i tonåren då hon kände ett kall att bli evangelist.

− Successivt drogs jag ut på äventyr, utan att jag egentligen tänkte så mycket på det. Jag lämnade aldrig riktigt min tro, men jag tappade relationen med Jesus.

En kombination av brist på vänner inom kyrkan och en nyfikenhet på storstadslivet gjorde att hon till slut levde med ett ben i kyrkan och det andra i världen, som hon uttrycker det.

− Det kändes inte bra. Ändå valde jag bort kyrkan och Gud en tid. Det blev förstås tufft då det som varit min trygghet och styrka inte längre fanns där.

Istället sökte Emmeli sitt värde i mänskliga relationer och status. På ytan såg allt bra ut men inuti kämpade hon med låg självkänsla och rädslor för andras tyckande.

− Däremot har jag alltid velat trotsa rädslan och inte låta den hindra mig. Många gånger har jag pressat mig långt mer än vad som är rimligt. Jag var till slut nära utmattning.

− Jag ville göra mitt bästa i alla situationer, även när kapaciteten och förutsättningarna för uppgiften inte fanns där, förklarar hon. Stressen fick henne att säga upp sig och helt satsa på sitt företag.

− Jag var 37 år och frilansade som grafisk formgivare och designer för mitt varumärke EA Design. Men kände att jag höll mig själv tillbaka.

Vändpunkten kom när Emmeli som företagare hade en mentor som var kristen.

− Med henne kunde jag prata om både livet och företaget. Ofta kom vi också in på trosfrågor. En dag kände jag mig extra tyngd över allt jag behövde ha på plats i företaget. Min mentor såg det och frågade om hon fick be för mig. Då fick jag ett starkt Gudsmöte som gjorde mig förvissad om vad jag sökt och saknat.

− När jag fick förbön var det som att mitt hjärta blev helt igen. Allt jag längtat efter fanns på insidan av mig, nedlagt där hela tiden. Jag hade bara inte öppnat upp för Jesus att ta hand om det som var brustet eller sett min identitet i honom.

Omvändelsen skedde vid ett specifikt tillfälle, men sedan följde en process då många bitar föll på plats. Emmeli berättar att det medförde en stor förvandling inom henne.

− Jag ville bara ha Jesus, kristet material, musik och Guds ord att mata mig med. Allt annat kändes platt i jämförelse. Jag upptäckte Bibeln på nytt, denna skatt att ha som hjälp och ledning i livet. Liksom min personliga relation med den helige Ande som jag kunde be om hjälp, vägledning och överlåta mig till i allt.

Emmeli insåg att det inte längre hängde på henne, vilket blev en stor befrielse och vägen till ett nytt sätt att leva.

− Jag gjorde det jag kunde med det jag fått, utifrån det jag upplevde att Gud ville och sedan litade jag på att han skulle bidra med resten. Det blev en milsvid skillnad eftersom det inte längre handlade om mig utan om honom och allt det han gjort för mig och för alla människor.

− Och jag gjorde det för alla dem som liksom jag själv behövde få bli fria från alla bördor. Den enda vägen är Jesus. Han är nyckeln, poängterar Emmeli.

Att inte behöva prestera i egen kraft, att kunna göra meningsfulla saker, leva sant utifrån Guds principer i samarbete med honom och med likasinnade, ger henne lycka och glädje i vardagen.

Något Emmeli alltid längtat efter är att lyfta människor att se bortom sina egna begränsningar och se till allt det fina Gud lagt ner i oss var och en. Emmeli har under flera år upplevt ett kall att uppmuntra och utrusta människor att blomstra i sina liv och uppdrag. Hon har bland annat startat växtplatsen Blomstra som tidigare hette Sister’s Collective, hemsidan Tid att blomstra och har tre år i rad anordnat en digital konferens med många talare.

− Genom min egen berättelse, det Gud uppenbarat för mig tillsammans med de utbildningar han lett mig till, har jag fått bli till hjälp för andra.

Allt startade med en passion och en längtan efter något hon saknade.

− Först sökte jag olika sammanhang men då ledde Herren mig till att själv starta ett sådant. Allt eftersom gav han mig resurser och nya uppgifter. Jag fick växa och utvecklas i min roll längs vägen.

Emmeli berättar att hon aldrig har sett sig som någon särskild. Kanske har rädslan för jantelagen och högmod gjort att hon ibland förminskat sig själv, menar hon.

− Den största rädslan hos mig har nog varit att människor ska tro att jag gör det jag gör för min egen vinnings skull. Det har gjort att jag ibland velat överkompensera eller övertyga att så inte är fallet. I stället för att lita på att Gud och de jag ska coacha vet och ser mitt hjärta.

Egentligen har vi inte en aning om vad andra människor tror och tycker och det är inte heller relevant, även om vi alla mår bra av att bli sedda och bekräftade av varandra, säger Emmeli.

– Gud har fått mig att inse att det är honom jag ska följa och att människor är människor med fantastiska egenskaper, men också tillkortakommanden.

Emmeli menar att vi i första hand ska söka Guds ledning i det vi gör, även om vi också behöver mentorer, ledare och coacher som kan leda oss längs vägen under olika tider och i olika situationer.

− Jag skulle säga att jag själv varit mitt största hinder och att jag nu fått verktyg att inte låta rädslan hindra mig från att göra det jag upplever mig kallad till. Men jag har också bett om tålamod och uthållighet som kanske inte är mina starkaste egenskaper på ett naturligt sätt. Att inte ge upp utan lita på att bra saker kan ta tid.

− Jag har fått förvandlas och genom det blomstra i mina gåvor.

Idag får Emmeli göra det på nya sätt i sitt företag genom att hon skapat coachande verktyg, leder coaching-program, nätverk och event för människor som vill utvecklas genom Guds kapacitet och kraft. I sin kommande bok berättar hon om hur vi kan använda olika nycklar för att blomstra och ta steg i vår personliga kallelse.

Emmeli har utbildat sig inom coaching och ledarskap och jobbar utifrån bibliska principer med övningar för att stärka vårt andliga självförtroende. Hon vill hjälpa till att bygga vårt inre ledarskap så att vi kan växa i det Gud kallar oss till. Det gör Emmeli själv genom att räkna med Gud varje dag.

− Jag har en barnslig tro och förundras över hans ledning. Jag litar på att allt gott är från honom. Gud har den större bilden och jag väntar nyfiket på vad hans nästa steg för mig är. Jag tar steg i tro och litar på att Gud är med och öppnar rätt dörrar.

Med den helige Ande som kompass kan vi också veta när vi ska bromsa och när vi kan gasa, säger Emmeli.

− Som kristna bär vi på svaren som den här världen söker. Vi behöver förmedla sanningen med vishet, kärlek och ödmjukhet. Jag är övertygad om att vi är kallade att göra det allihop, men på olika sätt, i olika sammanhang, med just de gåvor som Gud gett oss var och en.

text Angelica Victorin • foto Sofia Beijer, Noor Studio