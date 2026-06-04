Hennes liv präglades av sökande, sorg och kamp för att klara allt på egen hand. Men helt oväntat fick Julia ett möte som hon inte kunde motstå. Det blev första steget mot en tro som ändrade hennes tillvaro från grunden och idag brinner hon för att visa andra på den källa av hopp hon själv funnit.

Julia är sladdbarn och kommer från en stor och brokig familj med flera äldre syskon från föräldrarnas tidigare förhållanden.

Sina första år bodde hon i Göteborg, men föräldrarna levde aldrig tillsammans utan hade separata hem. När Julia var tre år flyttade hon med sin mamma och sina syskon till Karlstad. Några år senare valde även pappan att flytta till Värmland för att bo närmare sin dotter.

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Hade du några tankar på Gud när du växte upp?

– Båda mina föräldrar var troende och jag växte upp med kristna barnläger, bön, böcker och musik. Men Gud blev aldrig personlig för mig utan mer någon jag förknippade med roliga aktiviteter och spännande berättelser.

När Julia blev äldre gled hon ifrån tanken på Gud alltmer och blev helt inriktad på att själv bestämma över livet. Hon var övertygad om att hon kunde fixa allt utifrån sin egen förmåga.

– Jag stängde mig för möjligheten att Gud kunde hjälpa mig. Jag försökte hitta lugn och svar inom mig själv eller genom yoga, meditation och naturen, istället för att vända mig till Gud.

Sorg i familjen

Julia tror att de flesta människor förr eller senare kommer till ett vägskäl när de märker att det inte längre går att klara allt själv. Så var det även under en svår tid i hennes familj då de förlorade flera nära anhöriga och fick hantera mycket smärta och sorg.

– Svårigheterna svetsade oss samman och gjorde att vi fann styrka i varandra, berättar Julia.

Mammans tro var tydlig under dessa perioder och för henne var det naturligt att be högt. Då kunde Julia känna sig obekväm och drog sig undan till sitt rum.

Ett livsförvandlande möte

Trots att Julia under många år var helt stängd för Gud tror hon att han sådde små trosfrön i henne och väntade tålmodigt på att hon skulle öppna sig för honom. Hösten 2023 kom en dag då Julia fick ett oförglömligt möte som skakade om hennes liv i grunden. Hon var på besök i Göteborg med en vän. Vännens pappa skulle besöka en kyrka och Julia och vännen följde med utan att veta vad hon hade att förvänta sig eller ens varför hon gick dit. Hon hade inte satt sin fot i en kyrka på många år och tyckte först att det var förvirrande.

Men det var en fin atmosfär och alla var glada och välkomnande. När musiken började spela hände något inom Julia.

– Lovsången öppnade vägen till mitt hjärta och öppnade mina ögon för Jesus. Jag kände bara en stor frid skölja över mig och tårarna började rinna okontrollerat. En kvinnlig förebedjare frågade om hon fick be för mig.

”Lovsången öppnade vägen till mitt hjärta och öppnade mina ögon för Jesus. Jag kände bara en stor frid skölja över mig.”

Julia som vanligtvis har stor integritet kände bara att hon skulle säga ja.

Predikan handlade om kvinnan som haft blödningar i tolv år och som blev helad när hon rörde vid hörntofsen på Jesu mantel. Budskapet om kvinnans starka tro på Jesus och att hon blev fri från lidandet berörde Julia. Senare kom en uppmaning till alla som ville veta mer om Jesus att sträcka upp en hand. Julia tänkte “Det är nu eller aldrig” och sträckte frimodigt upp sin hand.

– Jag är så tacksam till Gud för den dagen. Då blev jag frälst och fick ett möte med den helige Ande, skrattar Julia glädjestrålande och ögonen glittrar.

– Det var som att jag hade hittat hem och sedan den dagen längtade jag efter att känna Jesu närvaro varje dag, fortsätter hon.

Alphakurs och dop

I januari 2024, några månader efter händelsen i Göteborg, fick Julia en stark längtan att gå till kyrkan. Hon drog med sin mamma till Korskyrkan i Karlstad. Där blev Julia inbjuden till en Alphakurs (grundkurs i kristen tro). Hon visste inte vad det var och gick till en början dit mest för att det var gratis mat, men allteftersom tiden gick blev hon tagen av det hon upplevde.

– Ingen dömde någon, det var öppet och frispråkigt. Kursen hjälpte mig att förankra mig i vem Gud är, jag fick växa i tro och få svar på de frågor jag hade.

En ny värld öppnade sig för Julia. Längtan efter att döpa sig växte inom henne men eftersom hon var barndöpt var hon tveksam om man kunde döpa sig igen.

När Korskyrkans pastor därför frågade om Julia funderat på dop blev hon glad och det självklara svaret blev ett tveklöst ja, berättar hon strålande.

På pingstdagen samma vår döptes Julia tillsammans med en väninna. Kyrkan var full av människor och det var en glädjefylld stund.

– Det var som att en börda och en tyngd bara rann av mig och jag kände en helt ny lätthet, beskriver hon känslan efter dopet.

Från att ledas till att leda

Sedan 2024 bor Julia i Stockholm och är volontär i Citykyrkan. Som ledare i kyrkan hjälper hon andra att växa i tro.

– Jag har alltid tyckt om att se människor växa. Det är en drivkraft jag har att få stötta, samtala om livsfrågor och lyssna på människor. Tala är silver, lyssna är guld, skrattar Julia. Det är viktigt att alla får komma till kyrkan som de är och att beslutet att ta emot Jesus är den enskildes eget beslut.

För Julia betydde det mycket att gå en Alphakurs och sedan hösten är hon själv kursledare.

– Alpha är ett ödmjukt sätt att möta människor där de står i dagsläget. Det får mig att tänka på Jesus som leder sina får till en tryggare plats.

Vad betyder Jesus för dig idag?

– Idag är jag en helt annan människa än innan jag tog emot Jesus och idag lever jag med frid. När jag går igenom motgångar så vet jag hela tiden att Jesus är mitt ankare och att han är trofast genom allt jag går igenom.

När Julia ser tillbaka på den svåra sorgetid familjen gick igenom kan hon se hur Gud hela tiden var nära och tröstade dem. Ett bibelord som betyder mycket för henne är från Psaltaren: “De som sår med tårar ska skörda med jubel”. Varje säsong har sina utmaningar och glädjeämnen, och allt har sin tid.

Vad drömmer du om för framtiden?

– Jag är en kreativ själ som drömmer om att få beröra människor genom musik och föra dem samman. Att få dela Jesu budskap med ett ödmjukt och sant hjärta genom vittnesbörd via film, YouTube eller podcast. Jag drömmer om att få bidra med mer ljus och hopp i en mörk värld. Allt handlar bara om ett namn och det är Jesus.

Om Gud lagt något på ditt hjärta så våga lyssna på det. Det är ingen slump att den helige Ande ger oss gåvor att använda för att tjäna på olika sätt. Det är läskigt att göra nya saker men bara fortsätt att gå. Jag vill använda de kreativa gåvor Gud har lagt ner i mig och längtar efter att få sprida hopp och ljus i en mörk värld, strålar Julia och skrattar smittande.

Julia Forsberg Duberg

Ålder: 28

Familj: Stor och blandad familj

Uppvuxen: Göteborg & Karlstad

Bor: Stockholm

Yrke: Hår- och makeupstylist

Fritidsintressen: Sång och musik, inredning, vänner, second hand

Favoritbibelord: “De som sår med tårar ska få skörda med jubel”, Psalm 126:5

text Maria Ejenfors • foto privat samt © tutye– stock.adobe.com

Vad är Alpha?

Alphakursen är en introduktionskurs i kristen tro. Den kommer ursprungligen från den anglikanska församlingen Holy Trinity Brompton i London (HTB) under det tidiga 1980-talet och finns nu över hela världen och i alla större kristna samfund. Alphakursen är uppbyggd av en serie föredrag som täcker de grundläggande delarna av den kristna tron. Varje kurstillfälle börjar med en lätt måltid, sedan följer ett föredrag som kretsar kring ett grundtema relaterat till den kristna tron. Idag finns Alpha i 170 länder. Sedan starten har minst 30 miljoner människor gått en Alphakurs och materialet är översatt till 120 språk. I Sverige har åtminstone 150 000 personer gått kursen sedan start.