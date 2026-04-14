Farmor var katolik, men för Klaudia var tron mer religion än relation. När hon var tolv år blev det skilsmässa i familjen och tilliten till livet fick en törn. Ilska och sorg drev henne in i destruktiva relationer med droger och kriminalitet. Som 23-åring flyttade hon till Sverige och träffade kärleken Daniel och livet rättade till sig.

– Nu hade jag allt men kände mig ändå tom och olycklig inombords, säger hon.

Men en dag fick hon ett livsförvandlande möte som förändrade allt.

Klaudia växte upp i polska Tarnobrzeg tillsammans med sina föräldrar och två bröder. Hennes tidiga barndomsminnen är ljusa. Både mor- och farföräldrar bodde på landsbygden med många djur, och familjen åkte ofta dit på lov och helger. Klaudia tyckte om att hjälpa till med djur och odling. Mormodern var djupt troende katolik, men för Klaudia var religionen mer en tradition än en relation. På mormoderns uppmaning bad hon rutinmässigt bönen “Fader Vår” varje kväll.

Ett orosmoment under uppväxten var pappans eskalerande alkoholproblem som ledde till föräldrarnas skilsmässa när Klaudia var tolv år. Tilliten till livet fick en törn och Klaudias trygga värld rämnade. Hon frågade sig hur Gud kunde tillåta något så orättvist och smärtsamt att drabba henne. Ilskan och sorgen fick henne att helt vända Gud ryggen och tappa tron på hans existens. Som tonåring drogs hon in i en mörk värld av destruktiva relationer, droger och kriminalitet.

– Jag fick se och uppleva saker under den tiden som jag inte önskar att någon skulle behöva gå igenom, och jag är glad att jag lever idag, utbrister Klaudia.

Vändpunkten kom när hon 2012 flyttade till Sverige där mamman nu bodde, och hon kunde bryta med det destruktiva livet i Polen. Även om det var svårt med språket i början föll pusselbitarna på plats i det nya landet. Hon fick snart arbete, vänner, hus och träffade sin kärlek Daniel.

– Trots att jag nu hade allt, fanns en gnagande tomhetskänsla inom mig och jag kände mig olycklig.

RELATIONEN MED DANIELS föräldrar var fin och deras omsorg berörde Klaudia. De hade en enkel och självklar tro på Jesus och pratade varmt om honom varje gång de träffades. Klaudia tyckte först att det var pinsamt. Hon upplevde dem som superkristna och visste inte hur hon skulle reagera. Men samtidigt såg hon att det strålade om dem. Svärföräldrarnas varma gudstro och kärlek påverkade Klaudia alltmer de kommande åren. Hon som inte ägnat en tanke åt Gud på åratal började älska att prata med dem om tron.

– För varje gång de berättade om Jesus blev jag mer och mer nyfiken. Jag tänkte att det måste vara något med den där Jesus och jag ville vara lika lycklig som de, ler Klaudia.

EN SÖNDAG 2018 blev nyfikenheten så stor att Klaudia drog med sig Daniel till svärföräldrarnas kyrka. När de kom in i kyrkan var den inte alls så prålig och utsmyckad som en katolsk kyrka. Frikyrkopastorn som mötte dem hade vanliga kläder och inte en lång svart kaftan som katolska präster. Klaudia uppskattade ändå det enkla träkorset och inredningen i kyrkan.

En tid senare var Klaudia med på sin första gudstjänst i kyrkan. Det blev en omvälvande upplevelse.

När lovsången började var det som att något brast inom henne.

– Jag blundade och njöt, tårarna började rinna och jag kunde inte sluta gråta.

Hon öppnade hjärtat, överlämnade livet i Guds händer och upplevde hur tomheten inom henne fylldes av Jesu närvaro.

– Det går inte att beskriva med ord så härligt det var. Jag har aldrig upplevt en sådan kärlek förut, strålar Klaudia.

NÅGRA DAGAR SENARE märkte Klaudia att något verkligen hänt med henne. Hon fick en längtan att börja läsa Bibeln och önskade sig en bibel i julklapp.

I början var den svår att förstå, men när Klaudia fick rådet att be innan läsningen så öppnade sig Bibeln för henne på ett nytt sätt.

– Jag trodde först jag blivit galen när Bibeln gav mig svar på livets frågor och saker jag kämpade med.

Daniel som alltid varit kristen hade i samband med Klaudias andliga uppvaknande fått en nytändning i tron. Hans förklaring att det var den helige Ande som talar genom bibelordet och att det är naturligt för en kristen att uppleva det eftersom det är Guds levande ord, lugnade Klaudia.

ETT BIBELORD SOM talade särskilt till henne står i Johannesevangeliet 3:5 där den laglärde Nikodemus frågar Jesus hur en vuxen människa ska kunna bli född på nytt. Jesus svarar: “Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.”

De orden väckte Klaudias iver och längtan att lämna sitt gamla liv och döpa sig. Efter att ha gått en grundkurs i kristen tro (Alphakurs) vars upplägg hon älskade, döptes hon 2020 i kyrkan som blivit hennes andliga hem.

– Livet är inte perfekt och jag kämpar fortfarande med depression ibland, men nu har jag någon att prata med. Jesus är min terapeut och jag är inte längre ensam utan buren genom allt. Att få en relation med Jesus och ta emot honom i hjärtat vände mitt liv 360 grader. Jag blev en helt ny människa och fick en ny glädje.

Att ta emot honom innebar inte att jag förlorade något utan tvärtom vann jag ett helt nytt liv, nya vänner, mening och ett hopp. Livet är totalt annorlunda och jag skulle aldrig, aldrig, aldrig gå tillbaka till mitt gamla liv, strålar Klaudia.

Klaudia Krasa

Ålder: 36 år

Familj: Daniel, två yorkshireterriers

Cindy och Waki

Bor: Jönköping

Yrke: Jobbar i kundtjänst på ett dörrföretag

Fritidsintressen: Sticka, åka motocross,

umgås med vänner

Favoritbibelord: Joh 3:3-6 “…den som inte

blir född på nytt kan inte se Guds rike…”

text Maria Ejenfors • foto privat