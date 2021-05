- Annons -

Anneli Wahlstedt blev troende för drygt tjugo år sedan, men det var först 2019 som hon tog emot Jesus i sitt hjärta och fick se livet förvandlas. Tidigare sökte hon bekräftelse på fel sätt och hade en inre oro.

– Jag behöver inte längre jaga efter kärlek, framgång eller frihet för att bli lycklig.

Anneli berättar att hon, trots arbetet med IT som systemägare, alltid har älskat att måla, sjunga och skriva.

– Under uppväxten hade jag få vänner, så det kreativa blev min fristad. Jag läste ekonomi på gymnasiet fast jag ville bli konstnär, för det var ju inget ”riktigt” jobb. Hon minns inte att hennes föräldrar sa särskilt ofta att de älskade henne. Däremot fick Anneli höra att hon borde ha mer skinn på näsan, som sina systrar, för att klara sig ute i världen.

– Jag är nog född snäll och glad, men har många gånger hört att jag är ”för” snäll. Det har orsakat mycket smärta, för alla är inte snälla tillbaka.

Annelis föräldrar är inte troende, fast hennes mamma bad aftonbön med henne varje kväll, berättar hon.

– Jag fick med mig bibelord genom söndagsskolan och kyrkokören. Jag har nog alltid haft en aning om att Gud finns, men inte förstått vad det betyder och inte tagit emot frälsningen, även om jag tackade ja till Jesus för första gången för cirka 20 år sedan. Den gången var hon inbjuden till en kristen sommarkonferens av en vän. Anneli började gå i kyrkan, men växte inte i tron, säger hon.

– Jag hade Gud i tankarna, men mitt hjärta var kvar i mitt gamla liv och jag letade efter nästa sak att bli lycklig av.

Anneli förklarar att hon sökte kärlek och bekräftelse genom andra, men samtidigt längtade efter ”den riktiga” meningen

med livet.

– Jag betraktade mig som värdelös utan lycka och kärlek. Om jag inte fick den uppmärksamhet jag behövde, sökte jag bekräftelse någon annanstans. Jag trodde man skulle ställa upp för alla och dränerade mig själv. Jag var inte rädd om mitt hjärta och det ledde till vad jag kallar för min själsliga hjärtinfarkt.

Anneli har alltid haft bråttom att leva, en slags inre oro för att inte hinna med allt. Hon fick barn när hon var relativt ung, men förhållanden kraschade. I början av 2000-talet mötte hon en ny man, dock utan att själv vara hel.

– Jag hade svårt att tro att min man älskade mig på riktigt och letade efter bevis på motsatsen. Om han inte ville göra något tillsammans med mig blev jag ledsen och rädd. Min inre oro speglades också genom otaliga projekt som aldrig avslutades.

– Nyfikenhet har alltid drivit mig. Drömmen om att skriva en bok fick mig att läsa böcker och gå kurser. Jag ville visa andra att jag kan och trodde samtidigt att frihet var något som kunde nås genom pengar. Jag hade en ytlig bild av lycka. Jag hörde om personer som pensionerade sig tidigt genom att spara och investera och ville lära mig det. Men det tog väldigt mycket tid och gav fel fokus.

– Det var inte frihet. Det fanns ett stort och trasigt tomrum inom mig som jag försökte laga. Jag började leta efter fler vänner på sociala medier som kunde bekräfta mig. Gud måste ha använt dem eftersom några av dessa kunde tala direkt till mitt hårda hjärta. Det visade sig att dem jag kom närmast hade en gudstro. När jag berättade att jag inte besökt kyrkan på länge blev jag uppmanad att gå dit.

– Jag såg att Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan hade lunchmässa redan dagen efter, så jag gick dit. Det var som om Gud påminde mig om att jag hade tackat ja och nu var det hög tid att ändra på livet. Jag förstod vilken pusselbit som saknades och visste var den fanns att hitta.

Förändringen och förståelsen för vem Gud är kom successivt. Genom att gå i kyrkan, läsa Bibeln och be har Anneli fått en helt annan livskvalité och ett inre lugn.

– Jag behöver inte jaga efter kärlek från andra, framgång eller frihet för att bli lycklig. Allt detta finns i Jesus!

Under påsktiden när hon på nytt läste att Jesus dog på korset för hennes synder, började en omvandling.

– Dog han för mig? Wow, vilken kärlek! Det slog rot i hjärtat och var något annat än en känsla som kommer och går.

Meningen med livet föll på plats, det blev uppenbart för Annelie att hon ska leva för Gud. Det ger henne numera kraft att finnas till även för andra.

– Tron för mig är att andas in Guds kärlek och nåd genom hans ord och leva ut kärleken till andra, bland annat genom att skriva och fotografera. Guds kärlek är så vacker, en otrolig kraft och frihet som jag önskar att alla skulle få uppleva.

Manuset Anneli skrev tidigare har hon nu skrivit om. Hon hade inte kunnat hedra Gud eller stå för bokens innehåll i dess första version, förklarar hon.

– Det är en roman om en man – en konstnärssjäl – mitt i livet, hans relationer, kreativitet och tro. Historien har färgats av min egen omvandling, vad som kan hända när man varit egoistisk och Gud knackar på.

Hennes vänner tycker det är härligt att hon hittat hem eller tillbaka, men några enstaka har dragit sig undan.

– Det märks tydligt i interaktionen på sociala medier, där jag också naturligt ändrat inriktning. Jag har gjort en inre omvandling, från mentalt troende till att nu även vara ”hjärtefrälst”. Jag behövde vända om, be Gud om förlåtelse och tacka ja på nytt till Jesus. Denna gång med både hjärna och hjärta. Då förstod jag att Gud inte bara ville förändra min situation, utan först och främst mig.

