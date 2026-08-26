Livet tar inte slut vid 50 – för många är det först då det börjar på riktigt. När självkänslan landar och blicken på sig själv förändras, öppnas nya möjligheter. För Yvonne Astor innebar det starten på en helt oväntad modellkarriär där erfarenhet, autenticitet och livets spår blivit hennes största tillgångar.

En oväntad karriär

Yvonne Astor har aldrig sett sig själv som ett självklart modellämne. Kameran har snarare varit något hon förhållit sig till mer med viss skepsis än som något självklart.

– Jag har haft ett fantastiskt rikt och roligt liv. Jag har varit egen företagare inom rese-, restaurang- och klädbranschen och fått uppleva så mycket, säger Yvonne.

Att hon efter 55 skulle påbörja en helt ny karriär som modell fanns inte ens på kartan.

Men så kom frågan för fem–sex år sedan. Och när Shama Persson och Anna Sofia Cárdenas startade modellagenturen Golden Age Models, med fokus på modeller över 45 och ett mer naturligt förhållningssätt till åldrande, föll allt på plats.

– Jag gick med direkt. Just för att de står för något jag verkligen tror på: att få åldras naturligt och att bli uppskattad för den man är.

Autenticitet framför ideal

I dag är det just autenticiteten som blivit hennes signum.

– Jag är med för att jag är jag och för hur jag ser ut. Man får det man ser – med allt som hör till när man är 62. Jag är faktiskt glad för mina rynkor, både de som kommer av skratt och de som bär spår av sorg. Hela mitt liv finns i mitt ansikte.

Hon medger att det kan komma över henne som en snabb, nästan flyktig tanke, när hon ser sig själv.

– Ibland kan jag tänka: Vad hände? Men det går snabbt över. Jag har en trygghet i mig själv och i min kropp, och en tacksamhet över att den bär mig varje dag.

I dag handlar modelljobben sällan om traditionellt mode. I stället efterfrågas något annat, något mer äkta.

– Det är mycket reklam och så kallat UGC, user-generated content, där det är meningen att du ska vara ditt autentiska jag. Företag vill nå kvinnor i min generation på riktigt, inte genom en polerad idealbild.

Hon ler när hon berättar om möten med yngre kvinnor.

– Det är så fint när de säger: ”Jag hoppas att jag ser ut och vågar vara som du när jag blir äldre.” Tänk att få vara en förebild genom att bara vara sig själv. Jag tror verkligen att det behövs i dag.

Chanserna som kom – och avböjdes

Att modellandet gjorde ett intåg i hennes liv kom kanske inte helt från ingenstans. Redan som ung fick hon två seriösa förfrågningar, en i Stockholm och en i New York, under sin bröllopsresa när hon var 21 år.

– Jag och min man promenerade på Manhattan när en bil plötsligt stannade utanför en byggnad. Jag tänkte inte så mycket på det, vi gick bara förbi. Men så hörde jag en man ropa: ”Hey girl with the long blond hair and a white coat.”

Först trodde hon att han pratade med någon annan, men insåg snart att det var henne han menade. Samtidigt såg hon en vacker kvinna kliva ur bilen och gå mot byggnaden.

– Mannen berättade att det var Eileen Ford, dåtidens kanske mest inflytelserika modellagent, och att hon ville att jag skulle komma till deras agentur, Ford Models.

Men Yvonne var nygift och hade helt andra planer.

– Jag hade verkligen inte modellandet i tankarna. Jag ville bara hem och starta familj. Mannen insisterade och frågade vad jag jobbade med. När jag sa att jag jobbade på en bensinstation skakade han bara på huvudet.

Han frågade om hon verkligen förstod vad hon tackade nej till.

– Jag fick deras visitkort och han bad mig tänka om. Men jag åkte hem till Sverige utan att gå dit.

Kort därefter fick hon en liknande förfrågan i Stockholm, där hon blev stoppad på gatan.

– Jag tackade nej båda gångerna och har aldrig ångrat mig. Jag har aldrig känt mig riktigt bekväm framför kameran … Jag behövde nog 35 år till på mig, säger hon och skrattar.

Att landa i sig själv

Yvonne säger att hon aldrig har mått så bra som nu.

– Kunde jag stoppa tiden skulle jag göra det nu. Jag vet vad jag vill och inte vill, och jag känner ett lugn och en självsäkerhet i mig själv.

Hon har blivit mer selektiv med vad hon lägger sin energi på.

– Jag väljer bort det som dränerar och försöker fokusera på det som ger mig glädje och värde både i det lilla och i det stora.

Förlusten av hennes mamma och storasyster, som båda varit viktiga stöttepelare i hennes liv, har också satt sina spår.

– Det har gjort mig mer medveten om att verkligen leva. Samtidigt har jag blivit mer orolig för mina nära och kära, särskilt med allt som händer i världen. Men också mer medveten om att livet faktiskt har ett slut. Det ger mig en stark drivkraft att vilja leva mer, inte mindre.

Vill utmana bilden av åldrande

Yvonne vill slå hål på myten om att livet skulle bli mindre levande efter 50.

– Många tror att det är för sent att börja om. Men i verkligheten är det en fantastisk tid för nya möjligheter och äventyr. Vi har ju så mycket kunskap och erfarenhet, varför inte använda den?

Hon menar också att livet, om hälsan finns, tvärtom kan bli rikare.

– Om man är en av dem som får behålla hälsan så behöver inte livet försämras. För mig har det snarare inneburit att jag blivit mer medveten om min kropp och kan välja att leva mer aktivt genom träning och hälsosamma vanor.

När det gäller intimitet och relationer är hon lika tydlig.

– Med åldern kommer en trygghet och en förståelse för oss själva som gör relationer djupare och mer meningsfulla. Intimitet och passion är så mycket mer än sex. Jag känner mig trygg i mig själv och vet vad jag vill och behöver. Med lite uppfinningsrikedom kan man hålla liv i det hela livet.

Har du märkt av ålderism inom mode- eller reklambranschen?

– Ja, jag har definitivt upplevt ålderism, men jag upplever också att det sakta håller på att förändras. För några år sedan var man ofta den enda äldre modellen på ett jobb, men i dag är vi oftast flera. Sakta men säkert börjar företag inkludera äldre modeller. Ibland använder de till och med enbart äldre i kampanjer och på catwalks.

Hur kan samhället bli bättre på att inkludera människor över 50 i medier och reklam?

– Jag tror att vi behöver fler äldre representanter. Det handlar om att visa verkliga liv och erfarenheter. Många företag har börjat tänka mer inkluderande, men vi behöver ännu fler exempel. Vi har så mycket att bidra med och vi behövs som förebilder i dag.

Vad tror du skulle kunna hända om synen på åldrande förändrades?

– I dag känns det som att man börjar bli ”gammal” redan vid 35–40, särskilt när det gäller arbetslivet. Om företag förändrade sin syn på ålder tror jag att fler skulle våga ta steget och följa sina drömmar.

Hur har du förhållit dig till skönhetsideal genom livet – och har det förändrats?

– När jag var yngre var jag mer påverkad av olika ideal och kunde känna en press att se ut på ett visst sätt. I dag värdesätter jag självkänsla och autenticitet mycket mer. Jag tycker om att vara jag och inspireras av andra kvinnor i stället för att jämföra mig. Skönhet för mig handlar inte bara om utseendet, utan om hur jag känner mig och hur jag möter världen. Jag ser skönhet i styrka, visdom och äkthet. Det är en inre känsla snarare än en yttre bedömning.

Vad har bidragit mest till att du känner dig trygg och vacker i dag?

– Att jag accepterat mig själv och min kropp. Och att jag gör saker som får mig att må bra.

Vilket råd skulle du ge till kvinnor och män som känner sig osäkra på sin kropp efter 50?

– Skönhet kommer i alla former och storlekar. Fokusera på det som får dig att må bra, oavsett om det handlar om träning, kläder eller att vara snäll mot dig själv. Acceptera att kroppen förändras, men kom ihåg att den fortfarande är värdefull och vacker.

Barn som flyttar hemifrån, klimakteriet och att ta hand om sina föräldrar – hur såg den tiden ut för dig?

– Kanske inte det svar man förväntar sig, men klimakteriet var väldigt snällt mot mig. När jag hör andra kvinnor berätta känner jag inte riktigt igen mig. Mina barn flyttade hemifrån tidigt, men de har aldrig bott långt bort och vi har alltid haft en nära relation, så den där stora tomheten upplevde jag aldrig.

Att finnas där för mina föräldrar var en självklarhet, att få ge tillbaka. Min mamma ville inte alltid ta emot hjälp, trots att hon behövde den, och det kunde skapa en frustration. Men jag fick också lära mig att acceptera och respektera hennes vilja.

Ser vi annorlunda på åldrande i Sverige jämfört med i andra länder?

– Ja, det tycker jag. I många andra kulturer hyllas äldre och deras visdom, medan vi i Sverige ibland är snabba att se ålder som en nackdel. Det behöver vi förändra. Och om vi pratar om det yttre, så känner många äldre att de inte syns längre. Vi är dessutom ganska dåliga på att ge komplimanger. Jag försöker själv vara generös med det. Det skapar glädje och ofta också nya, fina samtal.

text Frida Funemyr • Martin Petersson och Marie Linner