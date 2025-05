- Annons -



Sarah Åström levde sin dröm med sång och musik på heltid. Men så började hon plötsligt få problem med rösten. Det hon först trodde var en inflammation på stämbanden visade sig vara långt värre. Hon hade drabbats av den neurologiska diagnosen Multipel skleros, mer känd som MS.

Livet är ingen motorväg där vi kan åka rakt fram i högsta hastighet. Nej, det är en slingrande väg med både korsningar och hinder. Det har sångerskan Sarah Åström de senaste åren fått erfara mer än någonsin.

– Livet är skört. Ena dagen tror man att man är helt frisk…

Sarah tystnar en stund innan hon fortsätter:

– Jag önskar ingen att behöva gå igenom det jag har gjort. Men vi har alla våra stormar i livet och vi kan alla drabbas när som helst, säger hon.

… vi har alla våra stormar i livet och vi kan alla drabbas när som helst.

Själv fick hon diagnosen MS förra våren. Som om det inte var nog upptäckte läkarna även att hon hade förändringar på binjuren, som visade sig vara tumörer. Detta gav henne bland annat skyhögt blodtryck och höga halter av olika hormon i kroppen. I hennes journaler från Akademiska sjukhuset i Uppsala står det att läkarna aldrig tidigare har uppmätt så höga värden hos någon patient.

– Men hjälp, har jag cancer nu också tänkte jag. Gud har aldrig varit så nära som han var då. När man är så desperat och inte vet vad som väntar, då är det skönt att ha en tro.

Låt oss backa bandet något, tills innan allt det svåra drabbade. De senaste åren har Sarah och hennes man David kajkat land och rike runt i sin husbil. Som resande sångarevangelister har de besökt kyrkor och församlingshem, medverkat med sin sång och musik på seniorträffar, kafékvällar, andakter och gudstjänster. Både hon och hennes man hoppade för några år sedan av sina fasta tjänster för att satsa helt på turnélivet. Det funkade alldeles utmärkt det första året. Sedan slog pandemin till. Alla spelningar ställdes in.

– Då blev vi digitala. Vi sjöng på andakter och sände sångstunder på nätet.

Under somrarna var de på Löttorp på Öland och hade hand om mötena i anslutning till campingen där. Det första året fick bara 50 personer vara med på utomhusgudstjänsterna. Men fler än så fanns utanför sina husvagnar och lyssnade på avstånd. Sommaren därpå fick fler samlas till gudstjänst.

Det är den andliga sångskatten som makarna Åström har på sin repertoar. De blandar både gammalt och nytt, allt från psalmer och gamla läsarsånger till country, gospel och eget skrivet material.

– Jag predikar inte. Men vi brukar prata emellan sångerna, så det blir en slags predikan av det, säger Sarah.

När makarna Åström fick inbjudan att följa med till Nashville och spela in tv-program tillsammans med ett trettiotal andra kristna artister från både Sverige och Norge blev de både förvånade och glada. Inspelningarna gjordes hösten 2022.

– Det var fantastiskt, men otroligt intensivt. Vi spelade in 60 sånger på tre dagar.

Av detta blev det sedan en tv-konsert kallad Saliga sånger som sändes på Sveriges Television, SVT, under sensommaren 2023. Det liknade den populära programserien Minns du sången som sändes på SVT för drygt tjugo år sedan. Inspelningarna från Nashville resulterade även i åtta avsnitt av programmet Alla tiders sånger på den kristna tv-kanalen TBN Nordic.

Det var strax innan resan till Nashville som Sarah började känna att styrkan i hennes röst inte längre var som tidigare när hon sjöng. Hon sökte hjälp för det, men inga fel kunde hittas.

Under en konsert våren därpå hände något med Sarahs röst när hon sjöng.

– Jag förstod att ingen annan hörde det, men jag kände det tydligt.

Efter det sökte hon hjälp flera gånger. Hade hon drabbats av stämbandsinflammation? Var hon på väg att bli utbränd? Var hon stressad? Eller berodde problemen med rösten på hennes svåra migrän? Frågorna och spekulationerna var många. Men läkarna kunde inte hitta vad problemen med rösten berodde på. Så Sarah fortsatte att sjunga, men märkte hela tiden att det var något som inte stämde.

I februari 2024 tog det stopp. En dag när Sarah stod och sjöng försvann hennes röst helt och hon kunde varken sjunga eller prata.

– Jag insåg att nu måste jag få hjälp. Jag måste få veta vad det är för fel på mig. Och jag kände att jag behövde få till en sjukskrivning ett tag.

Vårdcentralen skickade henne till sjukhuset med en remiss för att röntga huvudet. Väl där gjordes en MR-röntgen med magnetkamera av Sarahs hjärna.

– Där upptäckte de något på hjärnan som inte såg ut som det skulle, berättar hon.

Lagom till påsk förra året lades Sarah in på neurologen för vidare utredning.

Vid undersökningarna som Sarah genomgick gjordes också det oroväckande bifyndet – tumörer på binjuren. Hon fick äta massor av mediciner och en operation planerades in.

I samma veva fick hon så beskedet om att hon hade MS. Det är en kronisk neurologisk sjukdom som drabbar kroppens centrala nervsystem. Förmodligen har hon burit på detta i flera år utan att veta om det. I stället har hon trott att hennes symptom har hört ihop med hennes svåra migrän. Sjukdomen går i skov och det finns inget botemedel. Däremot finns det bra bromsmediciner. Det Sarah tycker är jobbigast är att så många har en felaktig bild av MS. Olika personer kan drabbas på olika sätt och ingen med MS är en kopia av den andre.

– Jag har inte tillåtit mig att tänka på framtiden och älta hur det skulle kunna bli. För mig har det viktigaste varit att hela tiden fråga; du är väl med mig Gud? När man inte har något annat att klamra sig fast vid är det Gudstron som bär.

För att undvika spekulationer har Sarah och hennes David valt att skriva öppet på sina sociala medier om vad som har hänt och vad de går igenom. En av reaktionerna de har fått då är: ”Men varför ska just ni drabbas av detta?”

– Då tänker jag, varför inte vi? Vem som helst kan ju drabbas. Tacksamheten över att ha en tro när något sådant här händer är stor, säger Sarah.

Hon berättar också om det otroliga stöd i form av förböner som hon och familjen har fått.

– När jag inte hade egna ord att be med, när jag var så rädd som jag var just då, då visste vi att många andra bar oss i bön. Människor som jag aldrig hade träffat bad för mig.

När jag inte hade egna ord att be med, när jag var så rädd som jag var just då, då visste vi att många andra bar oss i bön. Människor som jag aldrig hade träffat bad för mig.

Sarah har mött omsorg på många olika sätt. Ett exempel är ett påskägg som en kvinna gav henne när hon låg på neurologen för ett år sedan.

– Det var det vackraste påskägg jag någonsin sett. Men det var inte fyllt med godis eller andra sötsaker, utan med en annan sorts karameller att suga på.

Kvinnan, som hade gått en kurs i kalligrafi, hade fyllt ägget med små vackra papperslappar där hon textat uppmuntrande bibelord och sångstrofer. Budskap som Sarah med glädje tagit till sig.

– Nu finns många av de här lapparna utplacerade i vårt hem. Jag kan fästa blicken på de där orden när jag vill. Och jag har verkligen sugit på orden, bibelcitaten och sångstroferna.

Sjukdomarna har gjort Sarah mer ödmjuk och hon har blivit snällare mot sig själv. Hon behöver mer tid för vila och har fått skala bort mycket i livet som plötsligt inte känns lika viktigt längre.

– Jag är mycket mer tacksam för livet idag och för de dagar jag mår bra och är avslappnad.

Även om hon förstås önskar att hon hade sluppit sjukdomarna säger hon sig vara tacksam över den tunga tiden.

– Min tro har blivit djupare och fått en dimension till. De sånger som jag förut velat uppmuntra andra med får nu uppmuntra mig.

Min tro har blivit djupare och fått en dimension till. De sånger som jag förut velat uppmuntra andra med får nu uppmuntra mig.

Samtidigt kvarstår hennes problem med rösten och fortfarande kan ingen säga vad det beror på. Hon har fått hitta nya sätt att sjunga, nu med huvudklang, då bröströsten är borta. Samtidigt mixar David och hon sina röster och försöker byta partier i olika sånger så att det ska funka för Sarah.

– Det har varit tufft att acceptera att det är så här jag låter nu. Det känns som om det som var jag i min röst är borta, säger hon.

Hur framtiden kommer att se ut vet hon inte idag, men vem gör det? Visst har hon funderat över om Gud inte tycker att hon och David ska fortsätta vara ute och sjunga.

– Men även om min röst är som den är nu har vi ändå fått vara till välsignelse när vi är ute och sjunger. Allt behöver inte vara så perfekt. Gud kan använda oss ändå.

Innerst inne har Sarah hela tiden haft en känsla av att hon en dag kommer att bli bra i sin röst igen.

Jag har känt mig så vingklippt under hela den här perioden. Då har jag påmint Gud om att han har sagt att jag ska flyga igen. Nu flaxar jag bara.

Just de orden relaterar till en sångtext Sarah själv har skrivit. En dag, redan innan hon fick sin diagnos MS, upplevde hon att hon fick en inre hälsning om att hennes röst en dag ska bli bra. Då skrev hon dessa rader:

”Allting kommer bli bättre,

Bara vänta och se.

Du ska lyfta högre,

Du ska flyga igen.

Medan vingarna växer

Låt mig få bära.”

Sarah Åström

Ålder: 48 år.

Familj: Gift med David, tillsammans har de tre barn på 24, 22 och 20 år.

Bor: I värmländska Arvika.

Gör: Sångarevangelist/musiker. Turnerar tillsammans med sin man, mestadels i Norge, men även i södra halvan av Sverige. På repertoaren finns tidlösa andliga sånger, en blandning av gammalt och nytt.

Favoritsång: ”Om jag ägde allt men inte Jesus”.

text Carolina Carpevik • foto Carolina Carpevik och Kjell Post