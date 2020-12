I Heard The Bells On Christmas Day

- Annons -

Five Strings berättar på sin Youtube-kanal om det märkliga som hände vid denna inspelning:

”Dagen för filminspelningen – Precis när vi gjorde oss redo att filma startade en enorm storm med regn och stark blåst. Vi tog alla skydd i hopp om att stormen skulle gå över snabbt. Cirka 45 minuter senare bestämde vi oss för att om vinden inte skulle avta inom 5-10 minuter skulle vi behöva avbryta tagningen och omplanera det hela. Det var inte ett alternativ, så vi bestämde oss för att om 200 personer kunde be till Gud och be om att vinden skulle stoppa upp tillräckligt länge för att filma, så var det något Gud verkligen kunde göra.

Så vi krängde alla ihop oss i den galna vinden och bullret … och bad en bön. Vi insåg att vi behövde hjälp och vi var alla villiga att praktisera vår tro! När vi avslutade bönen kände vi en varm känsla och visste att vi kunde slutföra filmningen. Vi behövde göra det. När vi gjorde våra instrument redo och startade låten lugnade sig vinden. Det var ett mirakel!! Alla 200 av oss bevittnade det och vi hade det mest perfekta vädret medan vi fortsatte att filma! Vi kände oss så välsignade och tacksamma att vi kunde avsluta vår inspelnning och känna Guds kärlek och omsorg över oss! Vi kommer aldrig att glömma den här upplevelsen.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Många gånger tycker vi att mirakel måste vara stora händelser som äger rum i våra liv. Men i själva verket händer mirakler runt oss hela tiden i våra liv! Precis som med klockor måste vi lyssna på dem och lägga märka till dem. När vi gör det kommer vi att känna frid och glädje.”

We wish you all a Merry Christmas! Thank you so so much for your love and support! We couldn’t do this without you!

-The Five Strings

Talisa, Tavia, Tiana, Trevin, Tiarra