- Annons -

Vi älskar den här tiden på året, och det var en fantastisk upplevelse att filma den här videon! Vi ville dela vårt ljus med andra genom musik, och familjerna som vi överraskade hade ingen aning om vad som väntade dem när de slog upp sina dörrar!

Merry Christmas! We love you all!

-The Five Strings Performed by The Five Strings & The Marked Generation Choir Video produced, filmed & edited by – Tel Stewart Aerial Footage – Carson Stilson

Second Camera – Andrew Hansen