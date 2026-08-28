Efter ett halvt sekel i rampljuset fortsätter Pernilla August att utmana sig själv i nya roller och berättelser. Mitt i en intensiv karriär bär hon samtidigt på en existentiell nyfikenhet – frågor om tro, mening och människans inre liv löper ständigt parallellt med arbetet.

JUNIA fångar Pernilla August för ett samtal mitt under inspelningen av serien Riksmord som har premiär senare i år. I serien spelar hon ”IB”, en karaktär som leder den polisgrupp som skickas till norra Sverige för att bistå i en mordutredning. Pernilla berättar att serien bygger på verkliga händelser och att det är första gången hon spelar polis.

– Första och kanske sista, säger hon och skrattar.

Skämt åsido är inspelningen – trots att den är en av de mest intensiva och tidskrävande hon gjort – en av de roligaste produktioner hon arbetat med.

– Det är jätteroligt, men också väldigt intensivt eftersom vi är borta i flera månader. Jag tror inte att jag har spelat in en serie med så här mycket manustext sedan Den goda viljan eller kanske Enskilda samtal. Det har verkligen varit en utmaning, säger Pernilla, och syftar särskilt på att lära sig det polisiära språket.

Det ligger långt ifrån det hon brukar göra. Att memorera stora textmängder är något hon tidigare känt sig osäker inför, men som hon upplever har blivit lättare med åren. Samtidigt betonar hon att skådespeleri handlar om mer än att bara lära sig repliker.

– Man ska också massera dem och få orden att lyfta.

Pernilla spelar mot bland andra Nina Zanjani och Jonas Karlsson, som hon har arbetat med tidigare.

– I våras regisserade jag En Vintersaga skriven av Sara Stridsberg för Radio Drama P1, och Jonas spelade i den. Han är en fantastiskt skicklig skådespelare.

Jag har hela livet försökt bevara min öppenhet, min lekfullhet och kontakten med barnet inom mig.

TIDIGARE I ÅR var Pernilla även aktuell i filmen The Dance Club, där regissören Lisa Langseth granskar den privatiserade psykiatrin. I en samtid där utredningar, diagnoser och medicinering ökar tecknar filmen ett porträtt av ett samhälle som försöker jämna ut och kontrollera sina känslouttryck.

– Det var oerhört roligt att spela in den här filmen. Lisa är en fantastisk regissör, en modig berättare som vågar ge sig in i den här komplexa problematiken och rikta kritik mot vårdens privatisering, säger Pernilla.

I The Dance club gestaltar Pernilla företagets vd, en karaktär som sätter lönsamhet före patienternas välmående och som nästan tycks sakna ett känslomässigt register. Rollen upplevde hon som utmanande.

– Det är en väldigt speciell person – till synes vänlig, men med en kyla under ytan. Jag hade svårt att identifiera mig med hennes avstängdhet, säger hon.

Samtidigt är det just den typen av motstånd hon söker i sitt arbete. Att gestalta karaktärer som ligger långt från den egna personligheten kräver mer, men är också mer utvecklande.

Pernilla menar att många kan känna igen sig i filmens tematik. Psykisk ohälsa och diagnoser berör i dag de flesta, direkt eller indirekt. Hon reflekterar också över hur samhällets tolerans har förändrats.

– Kanske fanns det lika mycket psykisk ohälsa tidigare, men större utrymme för det avvikande. I dag är samhället mindre tillåtande, och när ekonomiska incitament styr riskerar det att bli problematiskt, säger hon.

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text • foto Frida Funemyr