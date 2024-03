- Annons -

Trädgårdsmästare Annelie Engqvist brinner för att utveckla en upplevelsebaserad odlingspedagogik och har ett stort fokus på självhushållning:

− Livsmedelsproduktionen har en enormt stor påverkan på miljö och klimat, menar hon.

För ungefär femton år sedan utbildade sig Annelie Engqvist till trädgårdsmästare med inriktning hälsa och design. Hon ville kombinera sitt miljöintresse med önskan att arbeta kreativt och rörligt i utomhusmiljö. Första trädgårdsjobbet var i Rottneros Park utanför Sunne i Värmland.

− Där arbetade jag som ansvarig trädgårdsmästare och projektledare − ett väldigt spännande och utmanande första jobb i branschen, säger Annelie i ett samtal.

Därefter fick Annelie möjlighet att leda ett odlingsprojekt för barn på Rosendals Trädgård i Stockholm, Lek Odla Väx!

− Det var ett fantastiskt projekt där vi arbetade med att utveckla en upplevelsebaserad odlingspedagogik − något jag verkligen brinner för, berättar hon.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Sedan några år tillbaka driver Annelie det egna företaget Grobo köksträdgård som odlar och förmedlar kunskap om hållbar odling. Hon är tillbaka i Sunnetrakten och driver företaget med den egna gården i Gräsmark som utgångspunkt.

Annelie berättar att en av drivkrafterna handlar om fascinationen kring hur natur och kultur möts i en trädgård på ett väldigt påtagligt sätt.

− Jag tycker om att se på trädgårdsmästarrollen som någon som iakttar naturens skeenden och gör insatser för att stödja de naturliga kretsloppen på bästa sätt, med en gestaltning som är både användarvänlig och vacker och som gynnar allt liv, stort som smått, säger Annelie.

Hon odlar många olika sorters grödor för att gynna mångfalden både i och ovan jord. Annelie beskriver hur hon blandar blommor, grönsaker och örter och hon tillämpar växtföljd i odlingen. Sedan täckodlar hon för att mata jorden med organiskt material och så låter hon bli att gräva för att inte störa mikrolivet i jorden i onödan.

”Jag tycker om att se på trädgårdsmästarrollen som någon som iakttar naturens skeenden och gör insatser för att stödja de naturliga kretsloppen på bästa sätt.”

Varför har du så stort fokus på självhushållning?

− Mat är oerhört viktigt för vår överlevnad och livsmedelsproduktionen har en enormt stor påverkan på miljön och klimatet. Därför vurmar jag för att odla mat för egen försörjning; jag mår helt enkelt inte bra om jag inte får hålla på med det, både i teori och praktik.

Hur gick du tillväga med ditt projekt “Mätt på en plätt”?

− Mätt på en plätt startade som ett projekt och en pedagogisk experimentträdgård i Rottneros Park och jag odlade där 2018 och 2020. Jag ville undersöka om jag kunde odla tillräckligt mycket mat för att försörja en person med årsbehovet av grönsaker, rotsaker och baljväxter på 200 kvm mark. Syftet var förstås att väcka tankar om livsmedelsförsörjning och markanvändning i världen men också att visa vad som är möjligt att odla i våra trakter och ge inspiration till den som vill odla sin egen mat. Resultatet visade att 200 kvm räckte för att försörja en hel liten familj med alla grönsaker som behövdes under ett år − och tidsåtgången var endast en timme per dag under högsäsong. Det var helt fantastiskt så mycket god mat som producerades under den där dagliga friskvårdstimmen i trädgården! Jag och min familj åt och njöt ända tills nästa års grödor spirade och började ge skörd.

Du driver upp grönsaksplantor för försäljning. På vilket sätt hjälper det folk att upptäcka och komma i gång med eget odlande?

− Det är många som vill odla men alla har inte möjlighet att driva upp egna plantor, särskilt inte plantor som har lång utvecklingstid eller kräver extra mycket av sin växtmiljö. Om jag kan underlätta andras odlande genom att sälja robusta plantor och skicka med lite odlingstips på vägen så ökar chansen att de lyckas med odlandet − och får motivation att fortsätta.

Har du några tips till dem som funderar på att börja odla sin egen mat?

− Jag brukar tipsa alla som vill odla att ställa sig frågan: Vem är jag som odlare? Vad har jag för drivkrafter? Att få egna, fantastiskt goda grönsaker att äta är en underbar målbild men vad får en att hänga i och fortsätta om inte resultatet motsvarar förväntningarna? Motivation och drivkrafter, det tycker jag är viktigt att identifiera. Sedan handlar det om att lära känna den fysiska jordmånen, iaktta omgivningen och vara ödmjuk. Odlaren är en del i det stora sammanhanget och det är det som gör det så fascinerande.

text Frida Funemyr • foto Lena Granefelt