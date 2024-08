- Annons -

Tioåriga Dashna är på flykt i sitt eget land. Hon har flytt från våldet, och terrorn, i Haitis huvudstad Port-au-Prince.

– Maffian började bryta sig in hos familjer på nätterna, berättar hon. De band fast männen med rep så att de kunde våldta deras fruar och döttrar. Jag var väldigt rädd för att bli deras nästa offer. En dag bestämde sig mamma och pappa för att lämna allt.

Dashna tvingades ta farväl av sitt gamla hem, och sitt gamla liv, i förorten Rigaud. Ändå hör hon till de lyckligt lottade. De största offren är de som stannade kvar. Skolan som Dashna gick på tillhör Hoppets Stjärna, den enda svenska organisation som fortfarande har fast verksamhet i Haiti. Idag är skolan ockuperad av maffiagruppen 400 Mawozo.

Tony Boursiquot, fältansvarig för Star of Hope Haiti, beskriver området som en krigszon.

– De plundrade allt av värde och slog sönder det de inte ville stjäla. Efteråt låg trasiga möbler, sönderrivna skolböcker och krossade tallrikar utspridda på skolgården där barnen brukade leka, säger han.

Utanför skolområdet blev förödelsen lika stor. Marknadsplatsen förstördes och den lokala telefonmasten revs ner. Till och med kyrkan, som byggdes 2013 av Star of Hope USA, är nu i gängens våld. Kyrkans pastor Jean Samson Pierre är själv på flykt.

– Terrorn har drivit 90 procent av ortsborna att fly från sina hem, säger han.

80 procent av Haitis huvudstad kontrolleras i dagsläget av kriminella grupper, och skolan i Rigaud hamnade i skottlinjen för det eskalerande våldet. Hoppets Stjärna hade 555 elever där, och Tony Boursiquot sörjer med de drabbade familjerna.

– De här barnen är som mina egna, säger han. De har fått se sina hem bli beslagtagna, plundrade eller brända. De har traumatiserats av att se nära och kära mördas inför deras ögon.

Hoppets Stjärnas skolbarn sällar sig till hundratusentals barn som just nu är på flykt från maffian inom Haitis gränser. En utlösande faktor bakom anarkin var presidentmordet 2021, när tungt beväpnade legosoldater bröt sig in hemma hos president Jovenel Moïse. Premiärministern Ariel Henry flydde till Puerto Rico den 5 mars i år och avgick veckan efteråt. Nu styrs Haiti av ett övergångsråd i väntan på ett presidentval som skjutits upp gång på gång.

En mer djupgående analys av läget tar oss tillbaka ända till 1804, när Haiti blev den första plats på jorden där slavarna lyckades driva ut sina förtryckare och grunda en egen stat. 1825 återvände Frankrike till ön med en flotta, och Haiti tvingades gå med på att betala 150 miljoner franc i ersättning ”för förlorad vinst från slavhandeln”.

Det tog 122 år för landet att betala av sin skuld, och den ekonomiska skövlingen är en av orsakerna till att landet än idag tampas med extrem fattigdom. Åren fram till 1993 innehöll dessutom 32 militärkupper. För att få slut på detta upplöstes 1994 Haitis militär. 2017 ändrades beslutet, men återuppbyggnaden går långsamt. Samtidigt är poliskåren liten i förhållande till folkmängden. Det här innebär att Haitis maffia just nu utgör den starkaste väpnade gruppen i landet.

– Deras framfart präglas av mord, stölder, kidnappningar, våldtäkter och summariska avrättningar, säger Jean Samson Pierre. De beväpnar sig med automatgevär och kulsprutor, vapen avsedda för krig. De har också knivar, machetes, yxor och bensinfyllda behållare som de använder för att tända eld på fordon och bostadshus.

Anarkin drabbar samhällets mest grundläggande funktioner. När gängkoalitionen G-9 ockuperade bränsleterminalen Varreux, hösten 2022, steg bensinpriset till 157 kronor per liter. 80 procent av Haitis befolkning lever på mindre än 20 kronor per dag. Priset motsvarar alltså en månadsinkomst för 4 liter bensin.

– Nu blåser revolutionens vind över hela Haiti, säger Tony Boursiquot. Den förre rebelledaren Guy Philippe har organiserat gatuprotester i hela landet. Samtidigt påstår gängen att de slåss på folkets sida, men de ljuger.

Hoppet, på nationell nivå, står till den multinationella, fredsbevarande styrka som FN nu jobbar på att etablera i Haiti.

Hoppet för enskilda barn står just nu till organisationer som Hoppets Stjärna. De driver sex skolor på landsbygden, utom räckhåll för maffians inflytande. Det var till en av dem, i byn Boyer, som Dashna lyckades ta sig.

– Skolan välkomnade mig och hjälpte min familj, säger hon. Här är jag inte lika rädd.

Om Hoppets Stjärnas arbete i Haiti

Hoppets Stjärna har arbetat i Haiti i 46 år. De driver sju skolprojekt i landet där barn får utbildning, mat och rent vatten. I Rigaud har de funnits på plats sedan 1989 och drygt 5 000 barn har fått sin utbildning där. De har också delat ut boskap och finansierat brunnsborrning, vattenpumpar och vattenreningssystem. Efter jordbävningen 2010 återuppbyggdes skolområdet i Rigaud med nya skolbyggnader, kök, matsal, bibliotek, datasal, vattenkiosk, handtvättstation och lekpark.

Haitis senaste kriser

2010:Jordbävning med upp till 300 000 dödsoffer.

2016: Orkankatastrof. 600 döda och 140 000 hemlösa.

2020: Pandemin lamslår landet.

7 juli 2021: President Moïse mördas.

14 augusti 2021: Jordbävning med 2 300 dödsoffer.

Juni 2023: Landsomfattande översvämningar.

2024: Anarki och hungersnöd.

text Torbjörn Vårsaga • foto Hoppets Stjärna

