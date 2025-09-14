Trygghet, omsorg och villkorslös kärlek. Det är vad varje barn förtjänar från sin mamma. Men vad händer om det enda mamma kan erbjuda är missbruk och vanvård? Då måste andra modershjärtan kliva in i handlingen. Mormor Inez i vårt grannland Lettland har ställt upp fyra gånger om.

– Jag vill bara att barnen ska få en trygg uppväxt, säger hon.

Zālīteskolan i Lettland är en internatskola som stöds av den svenska hjälporganisationen Hoppets Stjärna. Hit välkomnas barn med inlärningssvårigheter. Många kommer från trasiga familjer och är i stort behov av trygga vuxna förebilder.

Vi måste vara både lärare och föräldrar åt barnen, säger idrottsläraren Zanda Spūle-Vilcāne.

Ofta handlar problemen om missbruk, eller att barnen växer upp utan sin pappa. Mindre vanligt är att mamman saknas i barnens liv. För nioåriga Samantha handlar det om alla tre.

Det är svårt att tro när vi ser henne i skolmiljön. Hon ser bekymmersfri ut när hon får handledning i klassrummet, släpper loss på gympan och leker med sin bästa vän, jämnåriga Ingūna. Via tolk får vi veta att Samantha har problem med ett ben. Det visar sig vara en underdrift. När vi följer med Samantha hem tar hon först av sig skon – och sedan tar hon av sig foten.

HON VAR BARA två år när hon tvingades amputera sin vänstra fot efter en olycka. Olyckan orsakades av hennes drogberoende mamma Gunta. Efter det tog Samanthas mormor Inez över vårdnaden.

Sedan dess har Gunta fått tre barn till med olika män. Trots att socialen redan tagit Samantha från modern fick mormor Inez kämpa för vårdnaden om Samanthas småsyskon. Men nu bor alla syskon här, i mormors trånga gamla lägenhet: femårige Emils, treårige Alexanders och tvååriga Milana. Emils har fortfarande inte lärt sig prata. Mormor Inez vet inte om det beror på dotterns missbruk, på trauman eller på något annat. Nu är Gunta gravid igen, och Inez känner sig hjälplös.

– Nu kan jag inte ta hand om fler, suckar hon.

Det är inte bara barnbarnen som bor hos henne. Samanthas bästis Ingūna råkar också vara hennes moster. En annan moster, 22-åriga Ilze, är redan ensamstående mamma till en tvååring. Trasiga familjer skapar nya trasiga familjer i varje ny generation.

ÄNKAN INEZ SER ingen ljusning. Ändå fortsätter hon kämpa för att ta hand om både barn och barnbarn – och hon gör det på egen hand.

– Båda mina makar är döda och nu vill jag inte ha några fler, säger hon bestämt.

Hon står framför oss som en livs levande symbol för kämparglöden i ett modershjärta.

text Torbjörn Vårsaga • foto Dennis Thern