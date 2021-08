- Annons -

Marie Backman-Thors är grundare av ett klädmärke och har alltid älskat att klä sig i både färg och mönster.

– För mig har det aldrig funnits begränsningar, säger hon.

Marie Backman-Thors är grundare av klädmärket ”Dress like Marie” som hon idag driver med sina två döttrar Lisa och Emelie. I ett samtal om hur vi använder kläder som uttrycksmedel berättar Marie att hon har en filosofi:

– Det som gör dig glad, ger dig självförtroende och framhäver din kvinnlighet kommer att passa på dig. Älskar du blått ska du använda blått, älskar du klänningar ska du använda klänningar! Men jag gillar ändå att utmana folk att våga prova nya saker. Tänk, om det finns något som du ännu inte upptäckt?

– Om man har svårt att veta var man ska börja i ”sin nya resa” mot att våga prova nya saker, är din kroppsform en bra fingervisning, säger Marie.

– Det är ju inte alltid så enkelt att se objektivt på sin egen kropp och därför kan det vara svårt att se vilken kroppsform man själv har. Enklast är det att ställa sig framför en helkroppsspegel, i underkläderna eller i åtsittande kläder. Titta på axellinjen, höftpartiet och midjan. Är midjan tydlig? Har axlarna samma bredd som höften, eller bredare/smalare? Hur ser kroppen ut från sidan? Framhävs rumpan, magen eller bysten? Hur är kroppens proportioner? På vilken höjd ligger midjan? En del ligger någonstans mitt emellan två olika kroppsformer och andra vet direkt vilken form som är mest framträdande och det är ju klart, ingen kropp är den andra lik.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

TROTS ATT MARIE NUMERA är en ”60-årig mormor” vill hon klä sig i färg och mönster.

– Färg finns också såklart i mitt hem och i allting runtomkring mig. Sådan har jag alltid varit, det har inte ändrats med åren. Många som kommer in i min butik ser endast sina brister, men det första jag ser hos dem är istället saker att framhäva; en vacker byst, en fyllig rumpa, en smal midja eller ett fint ansikte. Jag vill lyfta fram det vackra och framhäva personligheten med hjälp av kläder!

ATT UTVECKLA SIN STIL tar tid, enligt Marie. Och egentligen är man aldrig klar med sin stil för den ändras ju i takt med att vi lever våra liv.

– Den utvecklas hela tiden och byter ofta håll, men ibland kan-ske man känner att man står och stampar på samma ställe och att garderoben är full med plagg som liknar varandra allt för mycket. Då kan det vara bra med en lite knuff i en ny riktning, lite inspiration och förslag av en utomstående, som kanske öppnar ögonen för något nytt.

Marie får många frågor från lite äldre kvinnor som känner sig vilsna och inte längre känner sig hemma i sin gamla stil. Personligen tror hon att många är rädda för att bli ”tanter”. När kroppen, de egna färgerna och hållningen ändras känns inte den gamla garderoben helt rätt längre, och i försöket att inte klä sig som sina barn backar man och tar det säkra för det osäkra.

MARIE HAR ALLTID VARIT en person som älskar att ge lite extra omtanke kring vad hon har på sig.

– Jag har många gånger märkt att jag presterar bättre om jag

klär mig i något jag trivs i. Då känner jag mig skärpt och mer kompetent. Kläder har alltid intresserat mig och jag har klätt mig originellt ända sedan jag började klä mig själv. För mig har det aldrig funnits begränsningar eller något som heter «att följa modet»

eller anpassa sig efter löjliga regler, bara för att man är kurvig (vilket jag alltid varit, jag har en kurvig figur helt enkelt!).

När Marie inte hittade varken kläder som passade hennes kropp eller hennes stil började hon köpa kläder utomlands på sina resor.

– Där hittade jag unika kläder och smycken som var färgglada, satt som en smäck och fick mig att känna mig fin. Kläderna föll också mina vänner och bekanta i smaken, så de började fråga ifall de fick köpa de smycken och kläder jag hade på mig. Det dröjde sedan inte länge förrän de började be mig köpa extra smycken och kläder med mig hem från mina resor. Det här är förklaringen till varför företaget senare kom att kallas «Dress like Marie”.

MÅNGA KUNDER HAR KOMMIT till Marie med förutfattade meningar om vad de kunde och inte kunde ha på sig, oavsett vad de faktiskt gillade. Maries mission blev att motbevisa dessa begränsande uppfattningar!

– Jag ville visa att man visst kan använda randigt fast man är 2XL och att man visst kan ha röda byxor fast man har kurviga lår. ALLT handlar om styling och vad man känner sig fin i. Vårt mål är att ta fram snygga, smickrande kläder för alla kroppar, oavsett om de är storlek S eller 4XL, utbrister Marie.

Det som drev Marie att starta ”Dress like Marie” är kroppsglädje och viljan att inspirera andra och det är just detta som inspirerar henne att driva företaget ännu idag.

– Min mission är, och har alltid varit, att just du ska få blomstra för den du är. Ingenting gör oss lika glada som då vi hittar en perfekt matchning mellan en kund och en snygg outfit. Att se hur någon lyser upp då plagget sitter perfekt och lyfter fram det fina hos bäraren och gör att hon känner sig bekväm, snygg och självsäker, fyller mig med en sådan värme och påminner mig om hur viktigt det är att vi finns och fortsätter sprida kroppsglädje, inspiration och självförtroende!

Marie Backman-Thors

Ålder: 60

Familj: Man Mikael, barnen Lisa, Emelien och Anton plus barnbarn

Bor: I Mariehamn på Åland där vi också har en butik

Favoritfärg: Jag älskar verkligen grönt

Favoritplagg: Kaftaner av olika slag i härliga färger och mönster, det är så

bekvämt och stiligt! Jag önskar jag kunde går runt i dem året runt men klimatet i Norden är inte riktigt lämpat för det…

Vlog: Ni hittar mig på Youtube om ni söker på Live like Marie

text Frida Funemyr • foto privat