Vinter i Björkliden och Abisko – upptäck norra Lapplands enastående natur och njut av god mat, bra boende och härliga aktiviteter under dagarna.

För många kan det vara svårt att förstå hur långt upp i landet som Björkliden och Abisko verkligen ligger. Dessa magiska idyller vid Torneträsks västra strand, inbäddade i fjällandskapet med en fantastisk utsikt över Lapporten och Sveriges orörda fjäll. Ta tåget norrut eller flyg till Kiruna och fortsätt med bil eller buss hela vägen till Björkliden, 25 mil norr om polcirkeln.

– Wow, ser du ljuset, stammar taiwanesiske Chen och pekar upp mot himlen. Tillsammans med en handfull vänner från mångmiljonstaden Taipei har han rest hela vägen till Abisko och Björkliden för att njuta av himlavalvets magi då natthimlen färgas grön som om det var en fackla. Det kraftiga norrskenet uppstår till följd av en intensiv solaktivitet, det som brukar kallas för solmaximum. Små partiklar, i huvudsak elektroner, slungas ut från solen i hög hastighet och krockar sedan med atomer i jordens översta atmosfär.

– Jag har sett bilder och filmer på YouTube, men kunde aldrig tro att det var så vackert i verkligheten, säger Chen och värmer sig med en effektiv åkarbrasa som han har fått lära sig av de lokala guiderna. Att färgerna på norrskenet varierar beror på att det är olika sorters atomer som träffas av elektronerna från solen. Exempelvis uppstår en grönskimrande färg när elektronerna träffar syreatomer, medan kväveatomer brukar stråla ut i lila eller rosa nyanser. Om elektronerna får upp en extra hög fart kan norrskenet ses långt ner i södra Sverige, särskilt på mörka och skyddade platser avskilda från besvärande ljusföroreningar.

I drygt 120 år har människor från hela världen rest till Björkliden och Abisko för att upptäcka norra Sveriges vidder och variationsrika ljus. Redan 1903 övertog Svenska Turistföreningen några ingenjörsbostäder som inledningsvis använts som tjänstebostäder av de som arbetade med att bygga Malmbanan mellan Narvik och Luleå. Tre år senare (1906) övertog SJ:s vilohemsförening Gammelgården i Björkliden för att möjliggöra avkopplande resor norrut för Statens Järnvägars personal. 1929 började bygget av Sveriges nordligaste golfbana som under 1930-talet lockade en stor skara amerikanska besökare till norra Sveriges unika natur. När tyskarna invaderade Narvik den 9 april 1940 tog verksamheten abrupt slut och hotellet i Björkliden användes istället av den svenska armén som bevakade Norrbotten och den svenska riksgränsen. Ett par år efter krigsslutet byggdes den första släpliften i Björkliden och 15 år senare ytterligare en, och en ny skiddestination var född. Medan Björkliden blev en attraktiv utförsåkardestination behöll Abisko och Svenska Turistföreningen småskalighetens charm och lät hemmafjället Nuolja bestå orört. Först på 1960-talet uppfördes linbanan i Abisko som numera är världskänd för sitt effektiva sätt att ta norrskensturister till Aurora Sky Station där norrskenet syns fenomenalt.

Numera har Björkliden växt till en fin skiddestination med Sveriges tredje största fallhöjd, mängder med natursnö och en av Skandinaviens vackraste utsikter. Totalt 23 pistade nedfarter bildar tillsammans ett 8 000 meter långt liftsystem. Med fantastiska topptursmöjligheter, härliga längdspår och trevliga turförslag i närområdet är Björkliden en uppskattad destination, framför allt av de besökare som värdesätter variation. Dessutom gäller skidpasset både i Björkliden och i Riksgränsen. Det innebär att du kan ta skidbussen gratis mellan de båda orterna varje dag under vintersäsongen. Nytt för i år är att Narviksfjellet på andra sidan gränsen ingår i det delade liftkortssamarbetet (kostar 500 norska kronor extra) vilket innebär att du kan åka skidor i två länder på ett och samma kort.

Det fina med Björkliden och Abisko är att man kan välja boendeform efter pris och önskemål. Den som uppskattar helpensionens fördelar kan välja att bo på hotell och äta alla måltider i restaurangen, medan den som hellre bor med självhushåll kan välja stuga med fantastisk utsikt mot Torneträsk. I Abisko kan du dessutom bo med vandrarhemsstandard på Abisko Turiststation med tillägg för helpension eller välja att checka in på betydligt mer småskaliga Abisko Mountain Lodge där framför allt brasseri Fjällköket sticker ut med lokala råvaror, mat och utbud i säsong.

– Jag fullkomligt älskar Fjällkökets mat och utbud, säger Johan Lindén från Västerås som brukar besöka restaurangen varje gång han åker norrut. Givetvis finns älg på menyn, nu senast i form av en älgschnitzel med citronsmör, rödvinssås och varm potatis- och kantarellsallad. Även hälleflundra med fregola, kräftsås, gröna ärtor och torkat renkött sticker ut som en favorit. När det kommer till desserter är hjortronkåsan en favorit med hemgjord vaniljglass, varma hjortron och mandelflarn, liksom luftchokladen: choklad ganache, kristalliserad vit choklad och mjölkskum smaksatt med bergamott.

Att den globala norrskensturismen på något vis centreras kring Abisko beror på att vädret är ovanligt gynnsamt med lite nederbörd och riktigt bra chanser att se norrsken. Frågar du ChatGPT var man kan se bäst norrsken i hela världen och vilket företag som är att rekommendera toppas listan av Abisko och företaget Lights over Lapland. En realitet som gör grundaren Chad Blakley rejält stolt.

– Vi har drivit företag i Abisko sedan 2010 och sett hur efter- frågan har växt. Vi började med vår verksamhet samtidigt som sociala medier och digitalkameror kom in i våra liv, och vi har haft en enorm nytta av alla digitala verktyg för att kunna visa världen vilka fantastiska förutsättningar som finns i Abisko. Under den gångna helgen lovades regn och tunga skyar i Abisko, men varje natt drog molnen bort och norrskenet smög fram som bakom en gardin.

Den som är nyfiken på förutsättningarna för att se norrsken i framför allt Abisko kan surfa in på Lights over Lapland och i realtid följa bilderna från företagets tre kameror som varje natt filmar och fotograferar förutsättningarna upp mot Nuolja och Torneträsk.

– Vi driver den längsta och mest ihållande webbkamerarapporteringen på hela jorden och har gjort så i över tio år. På nätet kan människor själva se hur himlen ser ut och uppleva norrskenets magi hemma vid datorn eller i mobilen, säger Chad Blakely som kom till Abisko 2008 tillsammans med sin svenska fru Linnea och blev kvar.

– Det finns ingen vackrare plats på jorden!

Bra att veta:

Ta dig dit: Enklast är att resa med tåg. Både Abisko Turiststation och Björkliden har egna järnvägsstationer, liksom Abisko Östra inne i byn. Från Stockholm är det cirka 17 timmars tågresa till Abisko. www.sj.se Du kan också flyga med SAS till Kiruna www.sas.se och fortsätta med buss till Abisko och Björkliden www.visitabisko.com

Boende: Björkliden Fjällhotell www.bjorkliden.com. Abisko Turiststation https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-abisko-turiststation/. Abisko Mountain Lodge https://abiskomountainlodge.se

Aktiviteter: Alla boendeanläggningar erbjuder aktiviteter i egen regi eller tillsammans med ett samarbetsföretag. Lights over Lapland arrangerar fantastiska norrskensturer. Du kan också boka utflykter till Ishotellet, samiska upplevelser, vandringsturer (jodå, också på vintern) i Abisko Nationalpark, fototurer med inriktning på att fotografera norrsken och mycket mer. https://lightsoverlapland.com

Bästa tiden att åka: Bäst norrsken syns vanligtvis på hösten, men hela höst- och vintersäsongen bjuder på bra norrskensmöjligheter. Ju mörkare det är desto större chans att se norrsken. Kyla är däremot inte nödvändigt.

text • foto Niklas Kämpargård