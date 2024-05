- Annons -

Sällan mår vi människor så bra som mitt ute i skogen. Omgivna av träd och vatten tycks skogens närhet få oss att uppskatta naturens tystnad där fågelsång, sprakande eldar och vindens sus är det enda som stör stillheten. Vill du inte tälta eller sova utomhus finns det flera naturhotell där du kan njuta av skogens närhet och matlagning över öppen eld.

På Nyrups naturhotell i Skåne bor gästerna i mysiga mongoliska ullhyddor mitt i bokskogen och lagar mat över öppen eld. Den som aldrig tänt en eld, en fotogenlykta eller en gasolvärmare förut får en pedagogisk genomgång i eldkonstens magi. Dessutom får man lära sig att klyva ved på ett säkert sätt. Resten handlar om att njuta och ta in skogens alla dofter och ljud.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Strax efter klockan fem är råvarorna på plats och det är dags att planera kvällens middag. Det finns ett enkelt recept, mängden råvaror får man helt enkelt måtta på en höft, men syftet är att ge gästerna verktyg för att undvika de värsta misstagen.

− Inledningsvis jobbade vi med kompletta recept, men vi upptäckte rätt snart att gästerna fokuserade mer på mängden råvaror än på själva upplevelsen. Numera guidar vi istället gästerna lätt och tipsar om saker som de inte bör glömma och matlagningen blir precis så spontan som jag vill att den ska vara, säger Camilla Jönsson som driver Nyrups naturhotell.

Vi lagar middag på den stora schweiziska gjutjärnsspisen och låter måltiden ta tid.

Potatis- och rotsaksstomp med färsbiffar och ramslökspesto till huvudrätt och smältrabarber med grädde och havrefras till dessert. Därefter rykande hett kokkaffe som avslutning.

Det finns ingen dryck att köpa annat än vatten och äppelmust som ingår i priset. Vill du ha någon annat att dricka får du ta med dig det på egen hand.

Efter en lugn och behaglig natt i ullhyddan vaknar jag tidigt av ljuset som strilar in genom takfönstret. Först vid åttatiden gör jag eld för att kunna koka kaffe och njuta av värmen från eldstaden. En efter en vaknar övriga gäster och kommer yrvakna släntrandes över kullarna.

− Det här måste vara en av de bättre bröllopsdagarna vi någonsin haft. Kanske inte den mest exklusiva när det kommer till kronor och ören, men däremot en av de mer stillsamma dagarna där vi har haft tid för varandra, säger Klaus Lange. Helt enkelt ett dygn att minnas.

Två och en halv mil söder om Linköping, i Dänskebo mitt mellan Haraldsbo och Törnevik, driver systrarna Josefine Espenkrona och Linnea Salbark mysiga Verklighetens gård och boendet Naturlogi. Bortsett från ett inrett vindskydd med myggnät, madrasser, filtar och kuddar erbjuder Linnea och Josefine också boenden i typiska skogsrum, där man sover i en bekväm dubbelsäng omgärdad av naturen utanför. Det finns två olika slags skogsrum där inget är det andra likt. Medan de största har en stor veranda under tak och en egen badtunna har det mindre skogsrummet en liten privat lägerplats utanför.

− Våra gäster är framförallt storstadsmänniskor som inte är så naturvana. Man vill gärna komma ut och njuta av naturen, men vet inte riktigt hur man ska göra och då passar våra paket alldeles utmärkt, berättar Linnea Salbark som också hyr ut friluftsutrustning till den som saknar egen sovsäck, vilket behövs i vindskyddet och i trädtälten. Dessutom kan man köpa middagskorgar med färdiga ingredienser som tillagas över öppen eld.

Mitt mellan Falkenberg och Ljungby vid Hallasjöns norra kant, drygt en mil söder om Hyltebruk i Halland, har Mette Helbæk och Flemming Hansen byggt Stedsans in the woods där skogens närhet skapar magi långt bortom allfartsvägarna. Gästerna övernattar i enkla hyddor i trä varsamt byggda under träden med egna torrtoaletter utanför. Med stora glaspartier har Mette och Flemming lyckats förstärka känslan av att sova utomhus, trots att man sover i en bekväm säng med både täcke och kudde och kan njuta av naturens skådespel utanför fönstret. Det är inte ovanligt att både ekorrar, fåglar och rådjur tittar förbi.

Vi checkar in uppe vid gården, i ett mysigt trähus byggt på hjul och får med oss en picknickkorg fylld med te och en påse nötter. Hela tanken med Stedsans in the woods (betyder fritt översatt känslan för ett ställe) är att erbjuda naturupplevelser och god mat under stjärnorna. För Mette Helbæk och Flemming Hansen, som 2016 sålde hus och takrestaurang på Østerbro i centrala Köpenhamn och flyttade rakt ut på den halländska landsbygden, har Stedsans inneburit mycket slit, men också en möjlighet att komma närmare naturen och livets ursprung. Närmare jord, skog och råvaror alltså.

Den grunda sjön är varm och bastun ännu inte uppvärmd, vilket inte har någon större betydelse när det fortfarande är varmt utomhus. Några danskar paddlar kanot, medan andra tycks uppskatta lugnet vid strandkanten. En svensk tjej lägger sig på bryggan för att plugga inför ett annalkande prov medan vi väljer att bada. Klockan halv sju serveras fördrinken.

Under kvällen avlöser serveringarna varandra: sallad från köksträdgården, fisk från sjön Bolmen i Småland, duvbröst, kantareller, squash, halländska ostar och en lång rad blommor och bär från skogens skafferi. Dessutom ingår all dryck i priset oavsett om du föredrar alkohol eller alkoholfria alternativ. Vissa tar med sig drycken ner till strandkanten, medan andra väntar tills eldarna tänts efter desserten. Att möta natten vid sidan av en eld just som solen går ner bakom horisonten är bara en av alla upplevelser som väntar till skogs. Mörkret därefter kräver antingen pannlampa eller lykta för att ens hitta tillbaka till hyddan, effektivt kamouflerad mellan träden. Tystnaden är underbar.

text • foto Niklas Kämpargård

Lite fakta

Bo och äta: Syftet med naturhotellen är att äta och bo på samma plats och ge sig tid att koppla av.

Alla boenden har utedass och saknar rinnande vatten och elektricitet. Glöm inte att ta med något gott att fika på, kanske lite nötter, charkuterier, ost och något att dricka (det finns vatten på plats). Det är också smart med en powerbank för att kunna ladda mobiltelefonen.

Stedsans in the woods är en helhetsupplevelse för dig som älskar bra mat och enkelt boende. Bortsett från hyddor i trä kan man också bo i egen husbil eller tälta. https://www.stedsans.org

Ta dig dit: Enklast med egen bil. Man kan också åka tåg till Falkenberg och fortsätta med hyrbil därifrån. Från Falkenberg är det 57 km.

Nyrups naturhotell ligger mitt i Skåne i bokskogens varma famn. Du bor i mysiga mongoliska ullhyddor och lagar din egen mat över öppen eld.

www.naturhotell.se

Ta dig dit: Enklast med egen bil, men man kan också åka kollektivt till Frostavallen (tåg till Höör och buss 444 till Frostavallen) och sedan gå de sista fem kilometrarna. Från Malmö är det drygt 6 mil.

Naturlogi på Verklighetens gård strax söder om Linköping är en mysig helhetsupplevelse i Östergötlands härliga skogar. Här bor du bekvämt i skogsrum, vindskydd, tält eller husbil/van.

www.naturlogi.se

Ta dig dit: Enklast med egen bil. Tåg till Linköping och buss 540 mot Kisa. Du hoppar av vid Törneviks vägkors. Sedan får du gå 6 km till gården längs mysiga vägar (asfalt) med lite trafik. Från Linköping är det 2,5 mil.