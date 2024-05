- Annons -

Med en svag krona och en längtan efter sydostasiatisk värme är det underbart att resa runt i Vietnam där priserna är låga och utbudet enormt. Hanoi är en självklar startpunkt för dig som vill upptäcka de vackra bergsområdena i norr och samtidigt ta ett dopp i havet.

Att upptäcka Hanoi på egen hand är ett utmärkt sätt att introducera Vietnam. Det går fort att få en bra bild över stadskärnan och den som inte vill promenera, kan ta bussen eller beställa en egen MC-taxi. Företaget GrabBike (tänk Uber) erbjuder smidiga transporter och du beställer enkelt en motorcykel via företagets app. Ett bra sätt att börja dagen på är att bege sig till Hoàn Kiêm Lake redan före soluppgången. Den centrala sjön brukar kallas för stadens gröna lunga där människor tränar eller bara möter morgonljuset. Är du sugen på kaffe så finns det flera kaféer runt sjön. Ett par favoriter är Đinh Café och Helio Vietnam Speciality Coffee längs den norra strandkanten. Fortsätt därefter till katedralen St. Josephs på Nhà Chung Street, blott tio minuters promenad från Hoàn Kiêm Lake. Den enorma katedralen i nygotisk stil från slutet av 1800-talen är en imponerande byggnad där bröllopspar gärna låter sig fotograferas. Det är också här som livet är som bäst. Här hittar du folklivet, butikerna, barerna och restaurangerna och här säljer i princip varenda gata sina typiska specialiteter. Det är också här som gatumaten sägs vara bäst i stan, eller rättare sagt mest uppmärksammad. Prova gärna Pao pho vilket är en slags tofupudding, favoriten Banh duc (det går inte att översätta), Xoi Xeo (klibbigt ris med kyckling – hur gott låter det?), Bahn goi (vietnamesiska dumplings) och Hoa qua dam (färsk frukt med krossad is). Och så fortsätter det. Från en gata till en annan, tips som måste följas upp, mat som måste provas och folk som visar dig sin egen bästa sida av Vietnam. Invånarna är trevliga, hjälpsamma, kanske till och med familjära.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Ett bra sätt att upptäcka landsbygden på är att cykla mellan byarna. Det finns flera företag som erbjuder paketerade cykelturer, ofta med start i Sapa i de norra bergsområdena. Man kan också ta nattåget till Lao Cai och fortsätta med buss till Sapa. Lokalbussen kostar 20 kr, medan taxi kostar en knapp femhundring. Många turoperatörer inkluderar transferservicen i priset och erbjuder särskilda bussar som hämtar i Lao Cai. Vi bestämmer oss för att hyra både cykel och guide och ger oss av på en två dagars cykeltur med övernattning. Efter att ha blivit skjutsade till Su Pan fortsätter vi med cykel och upplever fantastiska bergsområden, härliga vyer, vackra terrasserade risfält och träffar trevliga människor. I byn Thanh Puh tar vi lunchpaus och fortsätter sedan genom det böljande landskapet djupt in i Sapadalen där få turister någonsin sätter sin fot. Senare på eftermiddagen kommer vi fram till floden Muong Bo (missa inte badet) och checkar in på Nam Cang Riverside House alldeles vid flodkanten. Att strosa runt i byn efter badet och försöka kommunicera − med kroppsspråk − är ett spännande sätt att lära känna området. Just i Nam Cang bor flera familjer som tillhör minoritetsfolket Red Dao, som ursprungligen immigrerat från Yunnan i Kina. Kvinnor som sitter på marken och syr, nyfikna barn och ungdomsgäng på moppar. Innan vi lämnar byn passar vi på att besöka skolan där man nyligen byggt en helt ny lärarbostad tack vare donationer från besökare. Eftersom många lärare tvingas bo på skolan är det viktigt att det finns vettiga bostäder för att helt enkelt attrahera utbildade lärare att flytta ut på landet.

Dagen efter passerar vi genom ett antal byar, över öppna vidder och skördade risfält. Först framåt eftermiddagen kommer vi fram till Thanh Phu-bron där vi blir hämtade med bil och tillbakaskjutsade till Sapa. Att resa runt i Vietnam är enkelt och genuint även om det kräver en del planering. Man kan visserligen hyra bil, men den som är ovan vid att köra i hetsiga trafikmiljöer gör nog bäst i att hyra en bil med chaufför. Eller åka kollektivt. Buss- och järnvägsnätet är väl utbyggt och det finns fina transferlösningar över hela landet där man kan åka minibuss tillsammans med andra. Undvik att hyra moppe, då olycksrisken är hög.

Efter en natt i Sapa tar vi oss tillbaka till Hanoi och fortsätter till Halong City för att följa med på en kryssning i Halong Bay. Se till att välja arrangör med omsorg då sockertoppsfjorden är välbesök, särskilt i högsäsong. En favorit är Lan Ha Bay som är något mindre välbesökt där kalkstensöar, kristallklart vatten och magiska naturmiljöer ger goda skäl att stanna. De flesta kryssningar omfattar två dagar och en natt på båten, all mat inkluderad, även om man kan boka längre turer över flera dagar, där också vissa aktiviteter ingår i priset.

Även om Vietnam är ett ungt land, det bor omkring åtta miljoner människor i Hanoi och drygt 100 miljoner i hela landet (varav 21 procent är under 24 år), så är landskapet gammalt och historien och kulturen likaså. Idag är de djupa skogarna borta, mycket försvann under kriget då USA använde kemikalier för att kemiskt avlöva stora naturområden och resten har människor huggit ner och helt enkelt eldat upp. Ändå är det på något sätt magiskt vackert oavsett om du vandrar i inlandet eller njuter av en dag vid kusten. Det finns trots allt skogsområden kvar, men i betydligt mindre omfattning än tidigare. Med bara två veckor i Vietnam hinner man såklart inte se allt som finns att se och göra, men genom att kombinera cykelturer, vandringar, schyssta bad och magiska matupplevelser är man en bra bit på vägen. Missa inte världsarvsstaden Hoi An där du kan njuta av stadens skönhet så som den såg ut för 250 år sedan. Från att ha varit en blomstrande handelsplats övergavs byn under slutet av 1700-talet då floden hade slammat igen vilket förhindrade sjöfarten. Tragiskt för dem som försörjde sig som handelsmän, men fantastiskt för oss som kan njuta av nutida Hoi An och promenera omkring bland mysiga gränder och ta del av Sydostasiens pärla. Att avsluta resan vid havet, exempelvis i Da Nang, Phan Thiet eller My Khe är ett utmärkt sätt att summera upplevelserna och kunna njuta av tropiskt vatten. Har du ytterligare en vecka till övers så är södra Vietnam att rekommendera. Både Ho Chi Minh City och en tur i Mekongdeltat.

***

Ta dig dit: Räkna med mellan 8000–15 000 kronor för en flygbiljett T/R från Stockholm beroende på avresedag.

Boende: Enklast att hitta bra boende via booking.com. Det finns schyssta vandrarhem från 150 kr natten (sovsal) till lyxiga hotell i kolonialstil. Capella Hanoi, Grand Hotel du Lac Hanoi, Lotusama Hanoi Hotel och Hanoi Tirant Hotel är fyra populära hotell.

Krävs visum för svenska medborgare? Nej.

Valuta: Vietnamesiska Dong, 100 kr är detsamma som omkring 201 500 VND. Det är med andra ord lätt att känna sig rik.

Bästa tiden för ett besök: Det beror lite på var i landet du reser. Bäst förutsättningar i norr mellan oktober och april. Då är det varmt, fast lite nederbörd. Det regnar som mest under juli och augusti och är som varmast mellan maj – september.

Missa inte: Det finns många skräddare i stan och har du planer på att sy upp en festklänning eller en ny kostym så kan Hoi An möjligen vara det perfekta platsen.

Rundresor: Det finns flera svenska arrangörer av rundresor i Vietnam, exempelvis Rosa Bussarna, Lotus Travel och Världens Resor.

text • foto Niklas Kämpargård