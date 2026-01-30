Fram till tolv års ålder var Chi Braley ett helt vanligt barn som tog skolan på allvar och hade stora framtidsdrömmar.

– Jag älskade sport och skulle bli olympier.

Hon avancerade snabbt inom hockeyn och placerades redan som tolvåring i vuxenlaget. Men på ett kalas förändrades allt, då hon blev våldtagen av en vuxen, stor man.

Utomhus, när ingen såg, försökte han kyssa henne trots att Chi spjärnade emot. Till slut våldtog han den tolvåriga flickan. Efter övergreppet tappade Chi bort vem hon var och vad hon stod för.

– Alla mina ambitioner och drömmar gick upp i rök. Jag försökte hitta mig själv igen och sökte efter tillhörighet, på fel ställen.

Hon hamnade i ett destruktivt gäng och började både dricka och röka för att bli accepterad.

– Jag började gå på klubbar, rökte, drack och provade på droger.

Blev knarklangare

På en fest träffade hon en kille som var involverad i både sex- och knarkhandel. Chi, som bara var tolv år, visste inte vad det var.

– Den här killen fick mig att känna mig som en prinsessa, som om jag var den mest speciella personen i universum. Han försökte aldrig något sexuellt, utan fick mig alltid att må bra.

Han köpte saker till Chi och det var som att han visste att hon blivit våldtagen och hade svårt med intimitet. Men ganska snabbt blev Chi indragen i något helt annat, trots sin ringa ålder.

– Killen gav mig droger och jag blev knarklangare.

En dag, när Chi skulle leverera knark till en kontakt, fick hon syn på några patrullerande poliser.

– Jag vet inte ens om de såg mig, men jag minns paniken jag kände

eftersom jag hade olagliga saker i

min väska.

Hon sprang för sitt liv och slängde väskan längs vägen. Efteråt gick hon tillbaka för att hitta den, men förgäves.

När Chis vän fick reda på det blev han ursinnig och sa att Chi var tvungen att betala tillbaka för drogerna som hon hade förlorat. Det var mycket pengar för en tolvåring.

– Min drömprins blev ett monster som ville att jag skulle jobba för honom för att betala tillbaka skulden.

Mannen tog med henne till ett varuhus för att prova kläder. Några timmar senare blev hon ombedd att klä av sig dem inför andra vuxna män.

– Jag fick ta av mig kläderna och leka med sexleksaker. Omgiven av män förstod jag att jag hamnat i något riktigt djupt som skulle bli svårt att bara lämna.

Min värld förändrades över en natt, från att ha varit en vanlig tolvåring till att kastas in i en värld av pornografi och sexhandel.

- Prenumerera på JUNIA! -

Fick inte säga nej

Om Chi visade att hon inte ville ha med dem att göra blev männen aggressiva, våldsamma och höll fast henne för att injicera heroin.

– Jag hatade heroin, men drogerna gjorde att jag bättre kunde stå ut med smärtan som jag kände när jag våldtogs gång på gång.

Mitt i allt elände försökte Chi ge sken av att allt var som det skulle och att hon levde ett normalt liv. Hon berättade inte för någon. Undan för undan bröts hon ner såväl psykiskt som fysiskt.

– Jag blev deras egendom och fick höra att jag var dum och inte värd något.

Män som var 30 till 50 år äldre tvingade sig på henne och ibland våldtogs hon av åtta till tio män samtidigt.

Det påverkade psyket enormt och ofta upplevde hon sig vara utanför kroppen och såg sig själv från taket.

– Jag visste inte vem jag var och kunde inte komma ihåg saker.

En dag kollapsade hon och vaknade upp på psyket, men personalen förstod inte varför hon kollapsat och kunde inte hjälpa henne.

Räddad efter åtta år

Som genom ett mirakel blev hon ändå räddad genom en hjälporganisation som heter ”Mercy.” Då hade hon hunnit bli 19 och varit sexslav i åtta år.

– Gud välsignade mig med ett underbart nätverk av människor som ställde rätt frågor och förstod vad det handlade om. Där fann jag Jesus och det förvandlade mitt liv, och jag förstod att mitt liv hade en annan mening.

– Det har tagit åratal och jag har inte delat allt. Men jag behövde släppa in människor i mitt liv och dela min berättelse för att andra ska bli helade.

Att leva i slaveriet var en utmaning, men det var också tufft att få ett normalt liv.

– Plötsligt ska man bygga upp ett liv och vet inte hur man gör det. Man är så nedbruten och har blivit så nertryckt i så många år och så mycket är förstört i ens liv.

Eftersom Chi hade svårt att skilja på verkliga och inbillade faror kunde minsta sak göra henne helt panikslagen och få henne att fly och försvinna.

– Jag har haft polishelikoptrar som letade efter mig. Det var helt galet.

Det var svårt att hitta ett nytt tankemönster.

– Att träna hjärnan att tänka rätt och få tag i det syfte som Gud har för mitt liv efter alla dessa år är inte lätt.

Ett helt liv

Under åtta år fick hon hjälp genom ”Mercy”, men behövde fortsatt själavård i ytterligare tre år.

– Det tar en hel livstid att bli hel igen. Den största utmaningen för mig har varit att börja leva ett normalt liv igen och vandra i frihet efter ett liv i helvetet.

På en semester i Grekland träffade Chi en brittisk militär som låg i flottan.

– Fram till dess hade jag inte haft något intresse av män eller intimitet och inte velat gifta mig. Men så träffade jag Ryan och vi fann varandra direkt. Gud hade en större plan med det.

De började dejta och till slut gifte de sig.

– Den resan har inneburit att jag fått bearbeta saker som tillit och att inte distansera mig och så vidare. Arbetet med att ta sig från A till B fortsätter hela livet för den som varit fast i sexhandeln. Man behöver människor omkring sig.

Chi minns hur de inom sexhandel skröt om hur mycket pengar de tjänade på filmerna som skickades till USA, där den stora svarta marknaden fanns.

– Som jag ser det var det ett mirakel att jag inte blev såld till USA utan fick vara kvar i Storbritannien.

– De flesta inom trafficking blir sålda och ses aldrig mer. Uppskattningsvis är det över 40 miljoner människor som fallit offer för sexhandeln. Alla de barn som är saknade är förmodligen sexslavar någonstans. De flesta återfinns aldrig.

text Monika Ekström Gomér • foto privat