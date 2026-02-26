2025 har utdelningen av Sisters Internationals Julpåsar gett en fantastisk respons. De som fått Sisters Julpåsar är kvinnor som lever i missbruk, prostitution, hemlöshet och i svenska fängelser. Mer än 3 600 Julpåsar har fördelats på över 120 olika enheter där man hjälper kvinnor på olika sätt.

Josefina från Noomi Malmö skriver:

”Jag vill dela en kort återkoppling från ett möte igår. En kvinna i en mycket utsatt situation sökte stöd hos oss för att lämna prostitution. Hon berättade att hon kvällen innan hade blivit våldtagen av en sexköpare, så vi mötte henne senare på akuten. Vi hade en Sisters-kasse kvar från utdelningen innan jul och gav den till henne.

Hon blev väldigt berörd och uttryckte stor tacksamhet. Det betydde mycket för henne att känna sig sedd i en mycket svår stund, och hon återkom flera gånger till hur värdefullt innehållet var för henne. Under de många timmar som följde på sjukhuset med spårsäkring, undersökningar, polisförhör och samtal med socialtjänsten, kikade hon ofta i Sisters-kassen och tog upp produkter. Hon bjöd alla i rummet på Lindt-chokladen, smorde in sina blåslagna armar med hudkrämen, provade och lovordade Maria Åkerberg läppbalsam och så vidare. Hon sa att det bästa med dagen var att få en Sisters-kasse.”

På kvinnohemmet Rosen i Storvik blev utdelningen en stämningsfull stund:

”Det var en känsloladdad och magisk dag när vi delade ut Sisters Julpåsar till de utsatta kvinnorna. För många blev det en “lilla julafton”, en stund av värme, kärlek och omtanke – något som många aldrig tidigare har fått uppleva. Det var en dag då de för första gången på länge fick känna sig sedda, värdefulla och uppskattade.

Flera kvinnor som aldrig tidigare hade fått en julklapp grät av tacksamhet och känslomässig överraskning. Dessa påsar symboliserade inte bara gåvor, utan ett bevis på att de är värdefulla, att de förtjänar omsorg och respekt. För många var det en påminnelse om att de inte är ensamma, att deras liv och deras berättelser betyder något.

Ett stort tack till Sisters International för er otroliga generositet och omtanke. Det är genom er hjälp och ert stöd som dessa kvinnor fick uppleva denna fina gest – och kanske allra viktigast: att få känna att de är värdiga och älskade. Denna dag har skapat minnen som kommer att leva kvar länge och som ger nytt hopp och styrka till de kvinnor som behöver det mest.”

Enheten mot prostitution och människo- handel i Stockholms stad rapporterar från sin utdelning:

”Majoriteten av de personer vi träffar har hallickar eller människohandlare som styr deras verksamhet. Dessa har sagt att man inte ska lita på myndighetspersoner såsom socialtjänst och polis, för att vi kommer skapa problem för dem. Därför är många initialt väldigt rädda för oss. I det förtroendeskapande arbetet har julkassarna varit ett fantastiskt verktyg. Samtliga vi träffat har blivit otroligt glada och tacksamma över presenterna. Flera har blivit förvånade då de trott att de ska bli utnyttjade, men istället får presenter.”

Insamling av produkter har skett till Sisters Internationals lager i Åkersberga. Där packades det först på pall av volontärer från Åkersberga till de tre DHL-sponsrade utkörningarna som gick till ett 30-tal orter.

Den första sändningen med DHL gick till Kristianstad, Markaryd, Örkelljunga, Vetlanda, Ängelholm, Eslöv och Malmö.

Volontärerna i Åkersberga gjorde ett fantastiskt jobb och packade innehåll till 2 651 Julpåsar för vidare leverans ut i landet. Det är omkring 8 ton produkter som räknats, burits och packats på pall.

Från Kristianstad rapporterar Sisters Internationals lokalgrupp:

”I år gick det ovanligt smidigt och lätt att packa påsarna. Vi har fått en hel del erfarenheter på vägen.

Påsarna delades sedan ut till bland annat kvinnojouren i Kristianstad.

Utdelningen till kvinnorna på Ystadsanstalten blev på luciadagen, då vi till de intagnas förtjusning hade luciadräkter med glitter och röda band på oss. Men det var nog Johan, ende mannen i besöksgruppen och utklädd till tomte, som fick mest jubel.”

I Eslöv blev det bland annat utdelning på anstalten Ringsjön. Där kunde kvinnorna av säkerhetsskäl inte ta emot julpåsarna direkt. I stället fick de se innehållet och fick veta att varje gåva senare skulle läggas i deras personliga skåp.

Den andra sändningen av pallar gick till Norrland och Mellansverige – Örnsköldsvik, Bjurholm, Skellefteå, Rosvik, Kramfors, Sandviken, Gävle, Avesta, Falun. Ånge, Luleå, Västerås, Örebro och Umeå.

I Umeå delades Sisters Julpåsar ut via Umeå Stadsmission, Hera kvinnoboende, LP Umeå, Pingst Umeå/Holmsund, Kvinnojouren Umeå, Marielle, Lili-Ann, Frälsningsarmén, Christchurch och Svenska kyrkans diakonicentral. Julpåsarna packades i samarbete med Pingst Umeås ungdomsgrupp YOUTH.

Från Ånge fördelades Sisters Julpåsar bland annat till Kriminalvårdsanstaltens kvinnofängelse i Ljustadalen och till kvinnohemmet Forså Herrgård. I Falun delade LP-verksamheten ut Sisters Julpåsar till kvinnor i utanförskap, missbruk och hemlöshet.

Den tredje sändningen med DHL var den största och gick till Halmstad, Finspång, Öckerö, Eskilstuna, Kumla, Karlstad, Norrköping, Borås och Uddevalla.

På Öckerö var det 15-20 personer som packade 746 Sisters Julpåsar och av dem var 135 specialpåsar till Sagsjöns kvinnofängelse. Lokalgruppen på Öckerö hade etablerat kontakt med 24 olika organisationer i och runt Göteborg som fick ta del av Sisters Julpåsar. Mer än 700 stickade mössor, halsdukar och vantar fanns med som en extra kärleksgåva och de flesta hade stickats av Stickrutan på Öckerö.

I Eskilstuna var Härbärget – Stadsmissionen en av mottagarna. Vid utdelningen på Härbärget tog kvinnorna emot Julpåsarna med glädje. Flera uttryckte förundran över att få något så personligt: “Är det verkligen till mig?”

Sisters Julpåsar för storstockholmsområdet packades av volontärer från företaget Perrigo tillsammans med volontärer från Stockholm Community Church och från Åkersberga. Det blev en härlig och intensiv kväll då 771 Julpåsar packades med en väldig fart. Sedan hämtades en del av dem på plats och resten kördes ut i stockholmsområdet.

Från Mona Kassarp kom en rapport:

“Qruts årliga julfest är en mycket efterlängtad tillställning för våra Qrutmammor. Under året har Qrut jobbat med fokus på att minska det myndighetsförakt många av våra Qrutmammor känner för samhällsviktiga instanser såsom socialtjänsten, kriminalvården och polismyndigheten. Vi har bland annat haft en samtalsgrupp ihop med polisen om bemötande. I år fick därför före detta polischefen Markus Antonsson uppdraget att dela ut Sisters Internationals Julpåsar. Man kan säga att i år blev Sisters Internationals Julpåsar som ett slags nyckel eller symbol för att man kan mötas som medmänniskor trots allt. Det blev därför en otroligt fin kväll med många skratt och mycket värme när ’polisen och tjuvarna’ firade jul tillsammans. Allt är möjligt när man vågar släppa in tro, hopp och kärlek!”

Föreningen Talita delade ut Sisters Julpåsar under sitt julfirande för de kvinnor som finns hos dem för att få hjälp och rehabilitering. De spred så mycket glädje och en kvinna utbrast: “Jag har levt ett hårt liv och varit mobbad i skolan för att vi var så fattiga. Nu sitter jag här med en hel påse full med fina presenter. Det är nästan så att man tror att man drömmer.”

I Stockholm delades Sisters Julpåsar ut av Ny Gemenskap i deras verksamheter på Västberga, Södermalm, Norrmalm och i Vällingby. De rapporterar att mottagandet av påsarna var genomgående mycket positivt. Flera kvinnor uttryckte både glädje och förvåning över att bli uppmärksammade. Kommentarer som ”Tack så mycket, alldeles för mycket – men jag säger inte nej”, ”Åh vad gulliga ni är” och ”Jag hade aldrig haft råd att köpa något sådant här till mig själv” visar tydligt vilken betydelse Julpåsarna hade för mottagarna. För många blev gåvan inte bara ett praktiskt stöd utan också en stark känslomässig upplevelse.

LP-verksamheten delade ut Julpåsar i Sundbyberg, Järna, Solna, Tyresö, Citykyrkan och genom SWAP. Bland dem som fick Julpåsarna var tacksamheten stor:

”Tack, tack, tack för alla fina saker. Det var så länge sedan jag kunde smörja in mig och fixa lite lyx. Vantarna var ett extra plus. Jag hade ett par men de var omaka.”

”Den här julen var en av de bästa jag har haft på länge. Att bo långt hemifrån, i ett land där jag inte har någon familj eller nära vänner, gjorde att jag inte förväntade mig något särskilt. Därför blev jag väldigt rörd när jag fick en gåva från Sisters International genom SWAP. Det var helt oväntat och värmde verkligen mitt hjärta. Det påminde mig om att det fortfarande finns snälla människor och organisationer som bryr sig.”

Marie och Roger Arnfjell åkte med Sisters Julpåsar till Malmskillnadsgatan där Elise Lindqvist med team från Clara kyrka fanns på plats och delade ut dem.

Över 100 Julpåsar delades ut på Färingsöanstalten. Även kvinnor på Täbyanstalten och Beatebergsfängelset fick ta emot Julpåsar.

På norra sidan Stockholm var det flera kommunala beroendeenheter som delade ut Sisters Julpåsar. De berättade också om hur Julpåsarna fick vara med och sprida glädje och hopp.

I Gävle, Sandviken och Västerås var det boenden och kommunernas stödverksamhet för utsatta kvinnor som fick ta emot Sisters Julpåsar.

2025 års utdelning av Sisters Julpåsar kunde återigen bli av tack vare hjälp av fantastiska sponsorer, gåvogivare och alla volontärer.

Ett stort TACK till alla företag som sponsrat med produkter. Tack DHL för sponsring av frakt. Tack för alla bidrag och gåvor. Tack alla volontärer för er otroliga insats med packning och utdelningar.

2025 har det blivit än mer tydligt vilka behov det finns. De kvinnor som får Sisters Julpåsar har det tufft i livet, många lever i missbruk, utan familj och eget boende. En del har skyddad identitet. Under jultiden får Sisters Julpåsar bli en stark påminnelse om att det finns någon som ser dem och verkligen bryr sig om dem. Det är med stor tacksamhet vi får se att Sisters Julpåsar får ge glädje, tända hopp och framtidstro för så många.

Från alla kvinnor som Julen 2025 fått Sisters Julpåsar och från Sisters International: Ett stort varmt TACK!