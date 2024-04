”Jag tror att det här var den bästa dagen i mitt liv.”

- Annons -

Sisters Julpåsar som delas ut till kvinnor runt om i Sverige blev även julen 2023 en verklighet på grund av sponsorer, gåvogivare och en stor skara volontärer runt om i landet.

På lagret i Åkersberga packades produkter till de 3 DHL-sponsrade utkörningarna till ett 30-tal orter. Volontärer från företaget Perrigo bokade in en kväll då de packade över 700 Julpåsar för Stockholmsområdet.

Den första sändningen med DHL gick till Kristianstad, Markaryd, Örkelljunga, Vetlanda, Ängelholm, Eslöv, Helsingborg och Malmö.

I Kristianstad samlades Sisters lokalgrupp för att packa och fördela de 140 Julpåsar som beställts. Julpåsarna delades sedan ut av lokalgruppen och personal i LP- verksamheten. De gavs till kvinnofängelset i Ystad, Café David på stadsmissionen, Kvinnojouren och till andra utsatta, missbrukare och hemlösa i Kristianstad med omnejd. Överallt var det en stor tacksamhet över gåvorna, inte minst på anstalten i Ystad där Sisters lokalgrupp också fick vara med och fira julgudstjänst tillsammans med de intagna.

I Eslöv delades Julpåsarna först ut på Nämndemansgården. Sedan blev det utdelning på anstalten Ringsjön. Anna Sjögren berättar från utdelningen:

”Så var det då äntligen dags för själva utdelningen av Sisters julpåsar, en av årets roligaste arbetsdagar. Dagens första besök är på Nämndemansgården, vackert beläget nära Rönneholms slott, där jag får möjlighet att träffa flera av kvinnorna som går på behandling.

Efter att vi ätit tar jag på mig den glittriga tomteluvan, och jag märker att några av kvinnorna småler. När alla påsarna är utdelade upplever jag en sådan värme i rummet, och jag har nog aldrig fått så många tacksamhetskramar på en och samma gång.

Vi läser julevangeliet och önskar varandra en God Jul och ett Gott Nytt år. På väg ut hör jag några av kvinnorna säga ’Glöm nu inte att tacka alla sponsorer och alla ideella som varit med och packat julpåsarna!’.

Nästa anhalt är den intilliggande Ringsjöanstalten. Här besöker jag de olika avdelningarna och visar innehållet i julpåsen. En person frågar ’Ska vi verkligen få en hel påse med alla dessa fina produkter till vår avdelning?’ Och jag kan med glädje svara: ’Ni får inte en påse att dela på, ni får varsin!’”

I Malmö delades Julpåsarna ut av Hela Människan Noomi till thaimassagesalonger, där många kvinnor lever mycket isolerade utan kontakt med det övriga samhället. Noomi delade även ut Sisters Julpåsar till skyddade boenden tillsammans med andra julklappar. Kvinnor hörde av sig och tackade för julgåvorna. En kvinna skrev att orden inte räckte till för att uttrycka hennes tacksamhet och hon grät av glädje.

175 Sisters Julpåsar delades ut i Danmark. De hämtades i Malmö för att sedan packas och fördelas till Ålborg, Århus och Köpenhamn, där de delades ut till thaimassagesalonger och till kvinnor som hamnat i prostitution. Anne Aagaard som administrerar upplägget i Danmark skriver: ”Det är en fantastisk jultradition att kunna ge presenter till kvinnor som vanligtvis inte får gratis gåvor. Tack så mycket till Sisters International för att ni skickade gåvor till oss i år igen, det är en stor välsignelse för oss och staden!”

Den andra sändningen gick till Norrland och Mellansverige – Piteå, Örnsköldsvik, Bjurholm, Skellefteå, Rosvik, Ånge, Avesta, Falun, Luleå, Kiruna och Umeå.

I Skellefteå packades Julpåsarna av Sisters lokalgrupp och delades sedan ut runt om i staden. Kvinnojouren rapporterade om att glädjen var stor:

”Det är som att fylla år när man var liten, att få en present till MIG!”

I Umeå fick Stadsmissionen, Lp-verksamheten, Kvinnojouren och andra aktörer ta emot och dela ut Julpåsarna.

I Falun och Borlänge har antalet hemlösa ökat markant och det var en stor tacksamhet hos de kvinnor som fick ta del av Sisters Julpåsar.

Den tredje sändningen med DHL var den största och gick till Storfors, Halmstad, Finspång, Öckerö, Eskilstuna, Kumla, Örebro, Karlstad, Säffle, Norrköping, Borås och Uddevalla.

På Öckerö packades 629 Sisters Julpåsar. Lokalgruppen på Öckerö hade etablerat kontakt med 26 olika organisationer i och runt Göteborg dit Julpåsarna levererades.

I Avesta delades julpåsarna i samband med Lp-verksamheten delade ut julmat.

Lp-verksamheten i Örebro delade ut Sisters Julpåsar vid frukostcafé, julfest och vid enskilda möten med människor.

Från Hela Människan RIA i Karlstad skriver Tage Pettersson: ”Än en gång stort TACK för Sisters påse. Den ger så mycket glädje till tjejerna. Alla är så tacksamma och glada. Tjejerna stod och plockade upp ur påsarna och uttryckte sin förtjusning för varje sak.”

Hela Människan Mölndal delade ut 24 Sisters Julpåsar i Mölndal. Några kommentarer:

”Tack, det är den enda julklappen jag kommer att få i år!”

”Åh, vad jag har längtat! Jag ser fram emot detta varje år!”

”Inte ens när jag har pengar unnar jag mig det här!”

Gudmund Erling som arbetar som präst i Backa pastorat skriver: ”Det blev två fina julfester på anstalten Sagsjön då vi också fick tillfälle att dela ut påsarna från Sisters International. Det var så uppskattat och många bad att vi skulle framföra det till alla som bidragit.”

Alla Sisters Julpåsar för Storstockholms-området packades av volontärer från företaget Perrigo. Sedan kördes de ut i Stockholmsområdet i december. Mottagare var Frälsningsarmén, Stockholms Stadsmission, skyddat boende, socialtjänsten, olika kyrkor med flera. Det gick även separata sändningar till Västerås och Gävle.

Ny Gemenskap i Stockholm rapporterar att allt fler yngre kvinnor i utanförskap kommer till deras verksamhet. Att under julen få dela ut något extra som skänker glädje och visar omsorg uppskattas väldigt mycket.

Torsdagen den 14:e december var det Afternoon Tea i Lillkyrkan, S:ta Clara kyrka, Stockholm. 85 kvinnor plus volontärer var på plats. Varje kvinna fick en Sisterspåse när man lämnade festen. Flera uttryckte sådan glädje över att få denna julklapp som innehåller allt de behöver.

Från Mona Lillkåll Kassarp på föreningen Qrut kommer ett tack:

”Qruts årliga julfest är en mycket efterlängtad tillställning för våra Qrutmammor. De flesta av våra Qrutmammor har sina barn placerade i familjehem och julen upplevs därför ofta vara en extra smärtsam tid för våra klienter. Saknaden efter barnen är olidlig. Många har själva vuxit upp med jobbiga minnen från sina egna barndomsjular som ofta slutade i katastrof. Många vittnar om ensamma jular i den kalla vinternatten, när de har gått förbi hus och längtande kikat in genom fönstren och sett hur andra gläds över gemenskapen i samband med julfirandet. Vi på Qrut vill därför välkomna våra Qrutmammor in i värmen och gemenskapen och ge dem fina julminnen att glädjas över. Julbordet, gemenskapen och underhållning i all ära, men vad vore en julfest utan julklappsutdelning?! Det är lika underbart varje gång att se hur Qrutmammornas ansikten lyser upp av glädje och tacksamhet i samband med julklappsutdelningen. Jag vill därför å personalens, styrelsens och alla Qrutmammors vägnar framföra ett stort och innerligt tack till alla generösa sponsorer som möjliggör Sisters Internationals beundransvärda arbete för de allra sköraste och mest utsatta kvinnorna i vårt samhälle!”

Hälsningar från några Qrutmammor:

”Av hela mitt hjärta hjärta. Tack!”

”Ni är så snälla som skänker grejer till oss!”

”Tack för att ni tror på oss.”

”Tack för att ni finns!”

”Tack för allt stöd””

Föreningen Talita delade ut Sisters Julpåsar under sitt julfirande för de kvinnor som finns hos dem för att få hjälp och rehabilitering:

”Jag har aldrig varit med om något liknande. Det är mitt första julfirande någonsin, och min allra första julklapp. Tack så mycket, tack för allt.”

”Jag tror att det här var den bästa dagen i mitt liv.”

I år åkte som tidigare Marie och Roger Arnfjell ut med Julpåsarna till Malmskillnadsgatan där Elise Lindqvist med team från Clara kyrka fanns på plats och delade ut Sisters Julpåsar.

På norra sidan Stockholm var det flera beroendeenheter som delade ut Sisters Julpåsar. De berättade också om hur Julpåsarna fick vara med och sprida glädje och hopp.

2023 års utdelning av Sisters Julpåsar kunde bli av på grund av fantastiska sponsorer, gåvogivare och alla volontärer.

Ett stort TACK till alla företag som sponsrat med produkter. Tack DHL för sponsring av frakt. Tack för alla bidrag och gåvor. Tack alla volontärer som gjort en så fin insats med packning och utdelningar. Tack!

Gång på gång får vi också höra hur innehållet i Sisters Julpåsar kommer till användning, fyller ett behov och får förmedla hopp och tro på en bättre framtid. De kvinnor som får Sisters Julpåsar befinner sig på livets skuggsida, många har gått igenom de mest fruktansvärda erfarenheter och Sisters Julpåse får bli en stark påminnelse om att det finns någon som bryr sig om dem och värdesätter dem.

Från alla kvinnor som Julen 2023 fått Sisters Julpåsar och från Sisters International. Ett stort TACK!

Text: Roger Arnfjell Foto: Roger Arnfjell och utdelande enheter runt om i Sverige