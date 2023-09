- Annons -

Sofia lämnade Sverige och följde sin dröm. Mitt under Corona-pandemin satsade hon och startade ett Bed & Breakfast Crevillente i Spanien.



Som ung på slutet av 80-talet jobbade Sofia Westling på ett B&B på Guernsey som hennes engelska väns föräldrar drev.

– Jag tyckte det var så himla mysigt och hemtrevligt. På 90-talet, när jag hunnit bli vuxen, jobbade jag för Vingresor och Sunwing-hotellen. Då var några av destinationerna Mallorca och Gran Canaria. Så på ett sätt så levde jag i Spanien redan då och förälskade mig i detta land — kärleken till Spanien har varit konstant genom åren sedan dess.

Sofia började drömma om att starta en verksamhet utomlands redan för ganska många år sedan och främst var det Mallorca som lockade. Och när Sofias drömmar upptog hennes tankeverksamhet allt mer jobbade hon på ett kontorshotell som platschef.

– Visst, jag trivdes jättebra där. Men med en ständig stress att leverera och dålig sömn kände jag att om jag ska göra någonting åt min situation och min hälsa så måste jag göra det nu, berättar hon.

Efter en separation år 2017 hade hon bestämt sig. Hon ville ändra på sitt levnadsätt.

– Men framförallt har jag aldrig varit så förtjust i vintern i Sverige så det var också en faktor och en anledning till att få möjlighet att bo i Spanien. Jag började närma mig 60 och hade många år kvar till pensionen, vilket jag inte heller hade tålamodet att vänta på.

Sofia började titta närmare på vilka möjligheter hon hade. Hon hade till exempel ett sommarställe i Sörmland som hon kunde sälja.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Drömmen om Mallorca fick Sofia överge ganska direkt.

– Jag älskar Mallorca och har alltid åkt dit minst en gång om året då jag har vänner som bor där. Men priserna på hus låg långt ifrån min prisklass. Därför valde jag något som låg inom min budget och det blev Costa Blanca, där det dessutom finns mest soltimmar, berättar Sofia.

Sofia hade under flera år “browsat” runt på nätet — till en början mest för skojs skull. Men när hon väl bestämde sig för att göra slag i saken att sälja sitt sommarställe, så började hon på allvar att titta på vad hon skulle kunna få för sina pengar.

– I februari år 2020 åkte jag med mitt jobb på konferens till Alicante. Under söndagen innan flyget skulle gå tillbaka bestämde jag mig för att titta på tre hus som inte ligger så långt ifrån Alicante. Och det sista huset jag tittade på var just det jag sedan köpte.

Objektet Sofia hade hittat var ett enkelt sommarhus.

– Min dröm och vision var att jag skulle ha 4–6 sovrum, alla med badrum, och ett Casita där jag själv kunde bo. Det här stället hade fem sovrum (och ett till som endast var tegelväggar och inte färdigbyggt) och två badrum. Mäklaren hade en kusin i byggnadsbranschen som kunde hjälpa mig att renovera upp stället, säger Sofia som köpte huset mitt under pandemin.

Under två dagar i början av juli samma år åkte Sofia ner och skrev på papper. Hon beskriver steget som ”jätteläskigt” eftersom det kunde gå hur som helst.

–När jag sedan åkte hem och jobbade började man renovera huset med min mäklare Antonio som projektledare. Hela tiden skickades bilder och filmer till mig så att jag kunde följa arbetets gång.

– Renoveringen tog minst ett halvår. Jag vet att jag sa att jag ville ha det klart innan året var slut. Så den 22 december år 2020 var de helt klara, det var endast några få detaljer kvar innan allt var färdigställt, berättar Sofia.

Därefter tog Sofia tjänstledigt i sex månader för att åka dit och känna in hur det skulle kunna gå.

– Det blev tyst. Ingen ville eller kunde ju resa på grund av pandemin. Men då fick jag ändå tid att lära känna området och sköta det administrativa, såsom hemsida och annat, menar Sofia.

Förutom vinsten efter sitt sommarställe behövde Sofia ta ett lån.

– Annars hade jag aldrig kunnat genomföra detta. Dragning av nya rör och el och färdigställandet av badrummen tog de flesta av pengarna jag lånat. Men sedan ska man ju ha möbler och sängar till alla rummen. Jag rensade mitt sommarställe på möbler och alla saker jag hade där och shippade över dem. Men sedan fanns det lite möbler i huset som jag bestämde mig för att ha kvar. Nu var insidan tip top men utsidan var en katastrof. Fasaden behövde renoveras och balkongen stagas upp. Air condition och värme i alla rum är ju också nödvändigt för att kunna ta emot gäster hela året. Dessutom behövdes en pool att svalka sig i under varma dagar. Så för att färdigställa hela huset fick jag lån hos en privat finansiär. Idag består huset av sex sovrum med tillhörande badrum. Jag och min hund Ossi bor i ett av rummen, berättar Sofia.

Sofia har ett öga för att kunna visualisera saker framför sig. Första gången hon såg huset och byn som det låg i kunde hon se dess potential.

– Samma sak hände när jag köpte mitt lilla hus i Sörmland. Ett nedgånget hus från 70-talet. Jag älskar att ha olika projekt på gång och se förvandlingen. Framför mig kunde jag se blå luckor och dörrar på en vit fasad och en massa bouganvillas runt omkring. Lite grekinspirerat fast i Spanien. Alla rummen har olika typer av stil och möbler. Det är det jag gillar. Skapandet runt omkring. Flytta runt alla möbler för att se om det passar bättre i ett annat rum.

Sofia beskriver Crevillente som en stad långt ifrån turistplatser som till exempel Torrevieja. Men det är just det hon gillar.

– Jag ville inte bo bland turister. Jag vill känna av den spanska livsstilen och lära mig språket. Knappt någon här kan engelska, vilket gör att jag måste tvinga mig att lära mig spanska. Det bästa med Crevillente är den fantastiska naturen runt om Sierra de Crevillente. Massvis med både cykel- och vandringsleder som ligger bara runt knuten uppe i bergen. Att det sedan ligger endast 25 minuter ifrån Alicantes flygplats är ju bara en bonus, utbrister Sofia.

Berätta om hur det var då dina första gäster kom och övernattade?

− Jag bestämde mig för att lägga mig på alla sajter som gick, bl a booking.com. I slutet av juli kom de första gästerna. Då hade jag precis fått upp poolen så att de kunde bada. Sedan rullade det på från augusti — Europas semestermånad. Och eftersom jag tar emot hundar så blev det många sådana gäster från hela Europa.

Vad har byborna sagt om sin nya granne från Sverige?

− ”La sueca loca”. Skämt åsido. Jag har fått ett härligt mottagande. Mina grannar har varit så hjälpsamma och gulliga. Förra sommaren bjöd jag över dem på en BBQ för att lära känna dem lite bättre och så fick de se hur resultatet blev efter allt oljud från all renovering.

Och hur går det, är det många som kommer?

– I vintras var det dött men från i påskas har det kommit in bokningar. Jag hoppas så klart att nu när Covid är «över» att fler skandinaver hittar hit.

Hur vill du beskriva ditt B&B idag?

− Min vision från början var att det skulle bara vara ett B&B. Jag såg detta mer som ett levnadsätt än ett jobb. Här är ett ställe där man finner lugn och ro. Lägga sig i hängmattan och läsa en bok. Inget ställe för barnfamiljer då detta är ett ställe för ”adults only”. Idag, med facit i hand, ser jag hur man kan nyttja huset och dess omgivning till mer än bara ett B&B. Därför har jag nu även fått in grupper i höst, såsom träningsresor etc. Möjligheterna är många beroende på vilken typ av tema man vill ha. Jag drömmer om att ha kurser för till exempel matlagning, konst eller författarskap. Eller golf, cykel och vandring. Eller sätta ihop ett gäng för att bara njuta av tystnaden och äta gott tillsammans. Det får plats 8–10 personer om man vill ha min hjälp med maten. Annars får det plats 12 personer om man vill hyra hela huset. Jag tänker att om man vill fira någon högtid eller liknande och kunna samla hela sin familj och sina vänner så är detta perfekta stället. Har även kontaktat Svenska kyrkan om folk vill ha sitt bröllop här uppe. Jag erbjuder gärna sång till bröllopet om man vill ha det, men även hjälp med allt runt omkring ett bröllop, ifall man vill.

Vad har varit mest motigt under denna resa?

− Den spanska mentaliteten. Man tror att ”manana” bara är en myt när det gäller spanjorer. De kommer aldrig eller i alla fall sällan på utsatt tid. Ibland dyker de inte upp alls eller ens svarar när man ringer. Och när man väl får tag på dem så tycker de att jag är jättekonstig då jag blir irriterad och säger att det är respektlöst att låta mig sitta och vänta. Detta måste man lära sig att leva med om man ska bo i Spanien. Och med det tålamod som jag har, har detta varit min största utmaning.

Vad är det bästa?

− Solen och värmen. Visst, vintrarna kan vara regniga och kalla, men det är ju bara några månader. Och att jag faktiskt har kommit ner i varv. Jag känner mig lugnare. Jag startar alltid mina dagar med två timmars promenad uppe i bergen. En väldigt bra början på dagen. Man hinner samtidigt planera dagen medans man går. Jämfört med hemma så skyndar man oftast i väg till ett möte och stressar igenom sin lunch vid skrivbordet, samtidigt som man mailar iväg ett viktigt mail som MÅSTE iväg innan en viss tid. Trots att jag tog det här steget mitt under pandemin så ångrar jag ingenting. Men jag har gråtit hysteriskt, känt mig så ensam och varit så nära att ge upp flertalet gånger. Man kan inte sia in i framtiden, men jag har en magkänsla som oftast är rätt och det är den jag går efter med alla de beslut jag tagit och måste ta själv.

Sofia Westling

Ålder: 60

Bor: Casa Sofia i Crevillente (lägenhet i Stockholm)

Familj: Mamma och syskon, hunden Ossi

Gör: Driver B&B och har oändligt med planer för verksamheten.

Sofias råd … till den som vill bryta upp från

sin vanliga livsstil?

Lyssna inte på andra. Det är bara DIN dröm och ingen annans. Oftast är det deras egen rädsla som de för över till dig. Tro på dig själv och din dröm.

Var förberedd på att det kommer utmaningar på vägen. Ha en buffert. Det är alltid något som behöver göras på ett hus.

Vad är det värsta som kan hända? Om det inte går din väg så är det väl bara att sälja. Då har du iallafall försökt.

Ta seden dit du kommer. Om du inte kan spanska, lär dig. Du får mer uppskattning av spanjorerna och du känner dig inte så låst.

Anlita alltid en spansk advokat vid fastighetsaffärer, gärna någon som kan engelska. De vet mer om spanska lagar. Det är en bra försäkring och värt varenda krona.

text Frida Funemyr • foto privat