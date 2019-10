Sverige har länge rankats som ett av de mest miljövänliga länderna i världen och anses påverka många andra länder i EU-samtal och avtal.

Under 2016 ansågs Sverige vara det tredje mest miljövänliga landet i världen, med bara Finland och Island som låg högre i topp. Sverige värnar om ekosystemen och är till exempel noga med att köpa ekologiskt .Vårt djurskydd är mycket omfattande och regler och bestämmelser mycket hårda.

Men samtidigt har det kommit fram att vi i Sverige ibland inte är så miljövänliga som många tror. Enligt Världsnaturfonden har landet fortfarande ett stort koldioxidutsläpp genom att det används många bilar och bensindrivna fordon. Svenskarna konsumerar dessutom väldigt mycket eftersom ekonomin går bra och genom att man klarade av lågkonjunkturen på ett effektivt sätt.

Så visst kan vi alltid bli bättre och det finns vissa inspirerande eldsjälar som lägger extra mycket tankeverksamhet på att få vår värld att bli så grön som möjligt. I detta tema möter du: Eva Malmström Shivdasani, Martina och Fanny, Linn och Nadja

”Vi ville satsa på hållbar lyx, men folk bara skrattade åt oss”

text • foto Frida Funemyr

Eva Malmström Shivdasani äger ett globalt hotellimperium. På sin och makens ö i Maldiverna lever hon ett liv som de flesta bara kan drömma om. Men hon står med båda fötterna på jorden och för Eva betyder ekoturism och hållbarhet mer än allt glitter och all glamour i världen.

Namn: Eva Malmström Shivdasani

Familj: Maken Sonu

Bor: Maldiverna

Yrke: Creative Director of The Soneva Group. Hon är Eva i Soneva där maken Sonu är början av namnet. Sonu + Eva = Soneva. Ordet Fushi betyder ö på det lokala språket divehi. Soneva Fushi. Sonus och Evas ö.

Som liten flicka drömde Eva om att bli pilot. Inte helt märkligt med tanke på att hennes pappa var pilot inom flygvapnet i Karlsborg.

– Karlsborg är faktiskt en plats jag återvänder till varje sommar. Där, på vårt sommarställe, umgås jag med familj och vänner. Jag tycker det är fantastiskt lyxigt att få dra sig undan, inte tänka på hur jag ser ut och bara träffa dem jag vill, utbrister Eva när vi ses på hennes och maken Sonus ö Soneva Fushi i Maldiverna. Solen skiner, de exotiska fåglarna sjunger vackert och det känns skönt att svepa de nakna fötterna mot den mjuka sanden. Redan på båten ut mot ön får Eva och Sonus hotellgäster lägga sina skor i en påse med texten ”No news no shoes”.

Eva fortsätter: Och det var faktiskt i Karlsborg, på gräsmattan till vårt sommarställe intill Vättern, som Sonu och jag gifte oss. Det var den hetaste dagen i Sverige på hundra år och efter ceremonin hoppade alla gäster i sjön.

Sonu och Eva träffades 1986 under ett Formel 1-lopp i Monte Carlo. Några år tidigare hade hon lämnat Sverige för Paris där hon hoppades få jobba som designer.

– Istället gjorde jag karriär som fotomodell. Det gick väldigt bra och jag fick pryda omslag på tidningar som Vouge, Elle och Marie Claire. Men jag trivdes inte i Paris utan flyttade till Milano, som blev min bas under alla år av pendlande mellan New York, London och Paris. Under några år drev jag klädmärket ”LEVA” i Paris tillsammans med min väninna Lena. Vi gjorde bland annat aftonklänningar som blev fotograferade i alla franska modetidningar.

Egentligen träffades Eva och Sonu bara av en slump på ett racerbil-lopp.

– Hade Sonu och jag inte setts där och då hade vi förmodligen aldrig träffats. Efter loppet sågs vi ännu en gång på en fest. Då pratade vi i timmar och dagen därpå bjöd han ut mig på en picknick. Jag fastnade direkt för Sonus varma hjärta, hans intelligens och underbara sinne för humor. Dessutom var han väldigt romantisk, berättar Eva.

Sonu är en indisk britt som har examen från Eton College och Oxford University. Han är son till Indoo Shivdasani som var en legendarisk indisk affärsman som skapade en av Nigerias största förmögenheter under 1960- och 70-talen. Tyvärr gick han bort när Sonu endast var 13 år.

Som ung fotomodell gjorde Eva en plåtning på Maldiverna och tyckte det var rena paradiset.

– Trots att allt var mycket enkelt med jord som golv, endast saltvatten att tvätta sig i och hemsk mat så ville jag verkligen tillbaka. Men det skulle vara med en man som jag var väldigt kär i. Så väldigt tidigt i vår relation tog jag med mig Sonu dit. Han blev förälskad i platsen lika snabbt som jag och vi återvände dit så ofta vi kunde.

I början på 90-talet lyckades de leasa en ö (Kunfunadhoo), som tillhörde finansministern på Maldiverna. Enda kravet var att de skulle starta upp en verksamhet där. På grund av Evas enorma engagemang för miljöfrågor bestämde de sig för att satsa på ett hotell med hållbar lyx, något som det skulle visa sig att ingen nappade på. Speciellt inte när de sa att de skulle ta 150 dollar när 45 per natt egentligen var standard.

– Helt ärligt, bankerna skrattade åt oss! Vi fick ingen finansiär att tro på vårt koncept och förstod att vi skulle bli tvungna att satsa själva.

Ingen trodde på paret, men Eva och Sonu själva var däremot enormt entusiastiska.

– Enda erfarenheten av hotell var att vi själva bott på dem. Men det som lockade mig var just miljötänket. Så när vi byggde Soneva Fushi, för idag 23 år sedan, hade vi ingen aning om vad vi höll på med. Men kanske var det en fördel? Vi visste inte vilka problem vi kunde stöta på och kände oss inte rädda.

Eva har startat sim-skolor så att barn i Maldiverna lär sig att respektera och älska havet. När barnen simmar och snorklar ser de skönheten under havet och vill skydda den istället för att förstöra den och använda den som en soptipp.

Eva är född i Sverige och här hade man kommit mycket längre gällande miljötänk och att skydda djur och natur.

– Mina föräldrar uppfostrade mig att tänka ”Hur kan jag göra världen till en bättre plats att leva på?” De lärde mig att visa respekt för både människor, djur och natur. När vi byggde upp Soneva Fushi kunde våra anställda inte förstå varför jag vägrade att hugga ner träd och istället valde att bygga husen med tanke på hur träden växer. Men idag är alla väldigt förstående. När Sonu sa att jag skulle ta hand om all interiör och en stor del av bygget, sökte jag över hela världen för att hitta hållbart trä. Jag använde kokos-trä, plantage-teak, bambu och tallstammar – jag vägrade att använda ett enda regnskogsträd på vår resort.

Eva minns hur hon och hennes syster Amie gick runt London för att köpa passande spa-objekt. På den tiden var inte spa särskilt populärt.

– Men mitt motto i livet lyder: ”Om någon annan kan göra det, så kan även jag. Inget är omöjligt”. Och det visade sig att vi inte var helt ute och cyklade. Intresset var nämligen stort. Vi köpte ett managementbolag , kallade det for ”Six Senses” och byggde och tog hand om hotell även för andra ägare i Thailand, Singapore, Maldiverna och Vietnam, plus våra egna. Vi växte snabbare än vi någonsin kunde ana.

Ett tag, när paret hade 15 resorter och 30 spa runt om i hela världen, sov Eva knappt något alls.

– Det var en mardröm. Jag jobbade ständigt och företaget blev helt enkelt för stort. Vi hade svårt att följa vår filosofi och våra principer som betyder mycket för oss. Till slut var vi så trötta att vi beslutade att sälja ”Six Senses”. Vi bestämde oss för att gå tillbaka till basen och bara behålla Sonevas, och i dag vill vi bara ha våra egna hotell, och vi kommer att bygga upp de nya mycket långsamt.

– Det är ett stort mänskligt ansvar att ha hotell. Vi vill veta namnen på alla som arbetar för oss, men när vi hade ”Six Senses” var det omöjligt att kunna namnen på alla 5000 anställda. Så nu är det lättare. Idag har vi 3 resorter, två på Maldiverna och en i Thailand. Nästa år kommer vi förmodligen bygga ännu en resort på Maldiverna.

Jag lever inget lyxliv. Jag köper nästan aldrig nya kläder eftersom jag aldrig har tid att shoppa. Och jag bär sällan juveler, eftersom stilen på våra resorter är väldigt naturlig. Inte heller reser jag särskilt mycket eftersom jag måste finnas här och ta hand om byggandet av nya hotell och villor som vi sålt. Jag äger ingen bil, endast en cykel. Min lycka ligger i att kunna gömma mig och göra min grej. Jag åker sällan på fest, jag föredrar att träffa vänner för en lunch eller middag när det är möjligt. För mig har det aldrig varit några problem att stå kvar med båda fötterna på jorden eftersom jag inte anser att någon människa betyder mer än någon annan. Vi är alla födda lika, vi råkar bara födas in i olika situationer. Vårt mänskliga värde är däremot detsamma, något jag lär ut till våra värdar. Jag tycker inte om att kalla våra medarbetare för personal eftersom jag vill att de ska känna sig delaktiga och stolta över sitt arbete.

Evas ögon lyser när hon får prata om miljöfrågor. Hon har till exempel diskuterat miljö och hållbarhet med Maldivernas president Mohamed Nasheed, Richard Branson och Hollywoodkändisar som Darryl Hannah och Edward Norton som har kommit till hennes ekomöten (Slow Life Symposium) på SonevaFushi.

– Kan vi påverka miljötänket hos världens mest inflytelserika personer så kan de i sin tur påverka andra. Maldiverna består av 1200 korallöar i Indiska oceanen. 200 är bebodda av lokalbefolkningen medan 100 är så kallade hotell-öar. Det är en platt värld, men jag oroar mig inte, för korallerna har vuxit i tusentals år och lyft upp öarna konstant.

– För mig är lycka och hälsa det absolut viktigaste i livet. På resorten har vi endast god organisk mat, friskt vatten och naturtillgångar. Jag använder bara 100 % naturliga skönhetsprodukter. Det finns inget influget vatten på Soneva. Vi gör vårt eget vatten, fyller på enbart de bra mineralerna, och ger 50 % av inkomsten till 3 olika välgörenhets-organisationer som bygger brunnar och förser människor världen över som inte har tillgång till rent vatten. Det finns inget schampo i plastflaskor, allt har vi i påfyllningsbara keramikflaskor med pump. Vi har ett utbildningscenter för maldiviska barn, och vi lär dem även att simma. Dessutom har vi även Maldivernas största solcellsanläggning samt ett Ekocenter där alla sopor passerar och sorteras. Vi lyckas återanvända ungefär 85 % av alla sopor.

– För mig och Sonu har hotellrörelsen varit en chans att bidra till en bättre värld. Vi har aldrig gjort det här för pengarnas skull, då hade vi bara släppt det ekologiska tänket och till exempel köpt in mineralvatten. Jag vill ge de människor som i stort sett har råd med allt ännu en dimension. Till de 57 villorna på ön kommer gäster från alla världens hörn. Här finns inget bling bling – allt är återvunnet, ekologiskt, egenproducerat och lite annorlunda. ”Intelligent luxury” handlar om integritet och sällsynta saker som inte är så lätt att köpa för pengar. Som att ha middag under en fullmåne och bara kunna sticka ner tårna i den svala sanden. Eller att gå direkt från sin villa ner i ett turkost hav. Att äta en sallad som har plockats 5 minuter innan, eller äta en fisk som just fiskats upp. Att alltid vara avslappnad och bekväm, det är just detta vi vill förmedla.

Eva försöker alltid att göra sina resorter så hemtrevliga som möjligt.

– Vårt mål på Soneva Fushi är också att göra våra gäster så avslappnade som möjligt, det är därför vi inte har någon klädkod och man behöver inte bära skor. Jag kallar det den “stora equalizern”, eftersom även de största kändisarna vi har här slappnar av helt och börjar prata med alla. Vi pratar aldrig om våra gäster och vi nämner aldrig vilka kändisar som har varit här om det inte kommit ut officiellt. En jul hade vi fem av de mest kända sångarna och skådespelarna i världen på ön, och det har fortfarande inte läckt ut vilka de var. Kändisar har rätt att ha ett privatliv. Det måste vara svårt att aldrig ha något sådant.

Eva och Sonu har inga egna barn.

– Att satsa så mycket som vi gjort har inneburit en hel del kompromissande. Det är sorgligt att vi inte fick några egna barn, vi försökte men jag har jobbat väldigt hårt och mycket. Och jag har lyckan att ha en syster som har tre barn (i Sverige dock), som är mina gudbarn, plus fem andra gudbarn. Samt alla våra anställda varav många har varit med oss i 23 år. De är som våra egna barn, berättar Eva som ropar hej och pratar med alla ur personalen som då och då kommer förbicyklande, barfota.

Eva förklarar att hon inte har någon tid för drömmar, men att hon uppskattar sitt liv varje dag.

– En sak jag kan längta efter är att åka någonstans med en stor hög böcker och bara ta mig tiden att läsa. Men det kommer nog aldrig att ske, när man har sitt eget företag slutar man aldrig jobba, menar Eva som aldrig skulle använda Facebook, twitter, instagram etc. Hon förklarar att det räcker mer än väl att försöka svara på alla mejl.

– Ärligt talat så äger jag ingen mobiltelefon, vilket är jätteskönt, och jag slipper även få kokad hjärna. Jag varnar alltid alla att använda mobiltelefon på “rätt sätt”, eftersom forskning visar att det är mycket farligare med dess strålning än vi tidigare trott. Se bara hur skolbarnen mår idag, stora växande insomningsproblem och svår huvudvärk! Om jag hade haft barn skulle jag jobba hårt för att byta WI-FI i skolorna till Internet-uttag i väggen istället. Det är mycket säkrare. Så har vi på alla våra kontor och på hotellrummen har vi av och på knappar, vilket uppskattas enormt mycket av våra gäster.

Att bygga upp resorter av detta slag innebär förstås en hel del motgångar och tuffa utmaningar, men Eva menar att vilka problem hon än stött på under livets gång så har hon aldrig sett dem som problem, snarare som möjligheter.

– Ibland kan det komma något riktigt bra utifrån ett misstag man gjort. Så det är bara att acceptera och försöka skapa något gott av det hela, det är min logik.

Evas kamp för en grönare värld:

Vi producerar egen el från solkraft.

Vi har inte använt några träslag från regnskogen.

Vi maler ner gamla glasflaskor från egna och andra resorter och gör nytt glas och vackra glasskulpturer.

Vi gjuter in frigolitförpackningar i cement och använder som byggmaterial.

Vi accepterar inte att några av våra leverantörer packar i plast.

All vår dekoration under jul och nyår görs av återvunnet material.

Vi serverar inga oetiska produkter.

Vi gör egen kol av träspill.

Vi komposterar överbliven mat och använder komposten till 75% av vårt grönsaks- och örtbehov.

Vi fäller inga träd på ön utom i yttersta nödfall. I ett par fall har vi byggt husen runt träden.

På ön finns bara elbilar och cyklar.

Vi gör vårt eget vatten på ön.

Vi har byggt en vindturbin i Indien.

Vi har också gett 84 000 bränsleeffektiva kokplattor till Myanmar tillsammans med Orbis Development Partners och The Mercy Corps och planerar att ge 140 000 ugnar till Darfur i Afrika.

Vi finansierar också Solar Micro-grids till byar på landsbygden Myanmar.

Vi har planterat 511 920 träd som täcker 300 hektar i norra Thailand.

Vi stöder också Care for Children.

Vi köper nu en maskin för att kunna återvinna den lilla plast som vi fortfarande får på ön och göra den till användbara föremål.

Vi lär barn i Maldiverna att respektera och älska havet. De brukar inte simma och föräldrarna skrämmer dem för vatten. Ordet för stranden i Dhivehi är “Skräpdump” (och de slänger allt skräp på stranden som de alltid har gjort. I gamla tider var allt naturligt och flöt ut i havet, men nu har vi plast !!) Men när barnen simmar och snorklar ser de skönheten under havet och vill skydda den.

Jag skulle aldrig använda päls eller oetiska skinn i min design, och naturligtvis aldrig gå klädd i detta.

Mer info finns på:

www.soneva.com

The Slow Life Symposium: www.slowlifesymposium.com

The Soneva Dialogues: http://keystonedialogues.earth

Whole World Water: http://wholeworldwater.co/

***

”Vi tror på ett rent liv utan gifter och tillsatser”

text Frida Funemyr • foto Gabriel Liljevall

Miljötänket är inte bara en trend utan har kommit till oss för att stanna. Aldrig har vi varit så medvetna som idag, ändå fortsätter vi använda gifter i våra hem. Junia samtalar med experterna Fanny och Martina som ger oss tips på hur vi kan bli ÄNNU mer miljövänliga.

Martina Johansson till vänster: Ålder: 34 år, Bor: Göteborg, Familj: Gift med Mattias, Yrke: Civilingenjör och författare

Fanny Lindqvist till höger: Ålder: 30 år, Bor: Årsta Stockholm, Familj: Gift med Zarko, barnen Sixten och Betty

Yrke: Retorikkonsult, kostrådgivare och författare

Aldrig har väl vårt fokus på miljön varit av större intresse än vad det är idag. Det har kommit att omfatta allt från mat till medicin och skönhetsprodukter.

Det enorma intresset för miljön återspeglas i samhället och sprids som en löpeld genom sociala medier. Så inkluderar till exempel de stora klädjättarna numera eko-kläder i sitt sortiment, och många vanliga affärer har en hylla med giftfria och miljömedvetna alternativ. Allt fler köper giftfritt smink, aluminiumfri deodorant och tvättnötter hellre än starka tvättmedel.

Martina Johansson och Fanny Lindkvist är mycket hälsomedvetna, och insåg att det finns så mycket mer gemene man kan göra för sin hälsa, för sin ekonomi och för vår gemensamma värld.

I boken Giftfri har dessa kvinnor tagit till vara på gamla husmorsknep och blandat dem med moderna tillvägagångssätt och resultatet av egna experiment. De berättar att de ständigt är på jakt efter nya kemikaliefria lösningar på vardagliga problem: Visste du att karies kan läka sig självt? Visste du att du kan göra din egen hårtoning eller hårfärg hemma i köket? Visste du att du kan blanda ihop en fästingspray till både dig och husdjuren på två minuter?

Fanny och Martina skrev boken för att de såg en ökad efterfrågan på hur man lever ekologiskt och giftfritt, både allmänt i samhället och på deras bloggar och sociala plattformar.

– Eftersom vi älskar clean living och smarta husmorsknep och levt så i många år, insåg vi att vi hade väldigt mycket att dela med oss av. Vi har lite olika intressen och infallsvinklar, vilket gör att vi kompletterar varandra otroligt bra. Det hade vi stora fördelar av när vi skrev boken.

Varifrån kommer ert intresse för miljö och gifter?

– Hemifrån. Vi växte upp under 80-talet och tidigt 90-tal med föräldrar som var intresserade av att göra saker från grunden, återvinna hellre än att kasta eller köpa nytt, och som var skeptiska till starka rengöringsmedel och okända tillsatser. Det var så vårt eget intresse började.

Vad menas med att leva ett “giftfritt liv” enligt er?

– Ingen kan leva 100 % giftfritt i dagens samhälle men alla kan bli mer medvetna konsumenter och undvika onödiga och skadliga tillsatser. Att leva “giftfritt” är ingenting vi själva gör fullt ut, utan det är mer en tankeväckande och lite provocerande titel på boken, för att få människor att tänka till och reflektera.

Hur bra är vi svenskar när det kommer till miljötänk tror ni?

– Termen “Scandinavian Clean Living” har blivit etablerad utanför Sverige, och vi ligger i framkant på många områden. Men fortfarande oroar det oss mycket att många tycks köpa saker av slentrian utan att ifrågasätta, utan att veta vad de köper. Slit och släng är vanligt, så vanligt att vi är bäst i världen när det kommer till att slänga mat. Vi efterfrågar fler som vill lära, fler som vill ta ansvar, fler som vill göra något som påverkar fler än bara dem själva.

Kan ni skönja några miljötrender?

– En tydlig trend är att handkrämer, tvålar och andra hygienprodukter har börjat marknadsföra sig som mer ekologiska och med färre ingredienser. En annan är att det blivit trendigt att plastbanta, ha med sig en egen tygkasse till affären och sådana saker.

Vi tycker också att det är positivt att se att fler och fler har med sig hållbara, giftfria vattenflaskor i rostfritt stål till gymmet, och att man kan köpa kaffe i medhavd mugg.

Lever ni som ni lär?

– Vi är duktiga på att leva som vi lär men vi är inte perfekta och vi försöker inte vara det heller. Vi gör insatser där det spelar mest roll, som att välja rena livsmedel och inte använda starka rengöringsmedel samt att leva minimalistiskt och inte konsumera i onödan.

När vi storstädar använder vi alltid ättika och bikarbonat hellre än något rengöringsmedel från affären. Sådana saker. Sedan finns det saker vi inte vill göra avkall på, som en snygg kofta som kommer hänga med några säsonger, göra naglarna på bra salong eller gå och fixa håret på ett särskilt sätt, åka på en lång resa etc.

Ingen kan leva 100 % giftfritt i dagens samhälle men alla kan bli mer medvetna konsumenter och undvika onödiga och skadliga tillsatser.

Vad i vardagen skulle ni säga är bland det giftigaste som vi vanligen har i våra hem?

– Det finns tyvärr en hel del saker som inte är så speciellt hälsosamt som vi använder ofta eller dagligen. Här kommer några exempel på ohälsosamma eller miljötveksamma saker många har hemma:

Vanligt konventionellt diskmedel, innehåller ämnen som är farliga för vattenlevande organismer, även dåligt för huden. Köp en variant utan tensider eller gör ett eget hemmagjort.

Sötningsmedlet Sukralos, mycket tveksamt ur ett miljöperspektiv, och ställer till stor oreda i vattendrag, då det inte kan renas bort. Undvik helt och hållet!

Svarta plastredskap i köket har visat sig i tester vara de som släpper mest giftiga ämnen och kemikalier. Köp istället i rostfritt stål eller trä.

Aluminium i deodoranter. Tester på bröstcancertumörer har visat sig innehålla både aluminium och kemikalier från våra skönhetsprodukter. Detta eftersom huden kring och i armhålan är tunn. Allt man smetar på huden kommer på ett eller annat sätt in i huden.

Doftspray/förbättrare i badrum och liknande. Innehåller ofta mycket tvivelaktiga ingredienser som sänker immunförsvaret, är allergena och irriterande för hud, ögon och luftvägar.

Fanny och Martina är redan i full färd med att planera sin kommande föreläsningsturné på bokens tema, där de kommer att besöka företag och föreningar i första hand och inspirera till en giftfri dag, för en piggare vardag och ett mer effektivt arbetsliv.

– Vi kommer förmodligen släppa boken på andra språk, om allt går som vi vill, vilket känns superhäftigt och stort. Förutom detta är våra stora drömmar att fortsätta följa våra drömmar, ifrågasätta och ha kul längst vägen.

Fanny och Martinas enkla miljötips:

Köp ett gäng snygga tygkassar att ha med till affären istället för plastpåsar

Sluta använd sköljmedel, det ställer till oreda i naturen och är allergent. Dessutom förstörs exempelvis träningskläder av det.

Pet-flaskor är livsmedelsgodkända vid 1 tillfälle och ska därmed inte fyllas på. Investera i en giftfri flaska i rostfritt stål.

Återvinn ditt avfall, barnen brukar tycka att det är en rolig sak att göra.

Släng inte mat, handla inte mer än vad du vet ni kommer att äta upp. Att slänga mat är en stor miljöbov.

***

”Vi tillverkar miljövänliga nylonstrumpor”

text Frida Funemyr • foto John Scarisbrick image photos

Det finns många miljövänliga val du kan göra i vardagen. Ett av dem är att börja använda miljövänliga nylonstrumpor – som ju annars är en av våra största miljöbovar!

Linn Frisinger och Nadja Forsberg driver Swedish Stocknings, ett företag som gör miljövänliga nylonstrumpbyxor och strumpor. Idén kom för ca 5 år sedan i samband med att de såg ”Glödlamps-konspirationen”, en dokumentärfilm som handlar om hur varor och produkter har ett planerat åldrande. Detta för att underblåsa en snabb konsumtionstakt hos oss konsumenter.

I filmen tog man upp strumpbyxor som ett exempel på en produkt som gått från att vara en lyxprodukt som man lämnade in för lagning, till att idag vara kvinnors främsta slit och släng plagg. Strumpbyxor är dessutom en petroleumprodukt, framställd av råolja. Åtta kilo kläder per svensk slängs årligen, enligt Naturvårdsverket. Hur stor del som är nylonstrumpbyxor kan man bara gissa, men att de har en förmåga att gå sönder i tid och otid har nog de flesta upptäckt, menar Linn och Nadja vars företag idag tillverkar strumpbyxor av återvunnet nylon.

Produktionen sker i en så kallad zero waste fabrik och är till stor del solcellsdriven. Det krävs dessutom stora mängder vatten för att färga strumpbyxor, detta vatten renas och återanvänds. Med andra ord är det inte bara produkten i sig man fokuserar på, utan även produktionen.

Nadja och Linn beskriver responsen som fantastisk, från såväl kunder som medialt.

– Jag tror det har mycket att göra med att produkten är enkel att förstå. Kvinnor vet hur ofta de förbrukar strumpbyxor och då är det lätt att ta till sig varför man ska köpa miljövänliga sådana.

Varifrån kommer ert intresse för miljön?

– Det har funnits med sedan länge och när vi upptäckte denna lucka på marknaden så såg vi en möjlighet att göra en skillnad. Viktigt att lägga till är dock att vi inte enbart grundat Swedish Stockings ur ett miljöintresse utan också ur en entreprenöriell drivkraft. Vi ville göra något eget och tyckte att detta var en perfekt idé. Vi har en hållbar affärsmodell i grunden och det är avgörande om verksamheten ska bli långsiktig.

Förklara devisen ”look good, feel good and do good”!

– Ja, vi älskar det! Citatet är från den brittiska designern Katharine Hamnett och hur hon ser på framtidens mode. I första hand handlar mode om fåfänga – vi vill se bra ut. Dessutom är det viktigt med kvalitén och känslan när du bär produkterna – du vill att de ska kännas bra. Och sist men inte minst, vill vi även känna att vi gör något gott när vi bär plaggen.

– Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte går att ändra på denna hierarki. En kund kommer aldrig köpa dina produkter i längden enbart för att de är miljövänliga, men uppfyller du de två första kriterierna “look good” och ”feel good” kan du dessutom addera mervärde till produkten i form av «do good”-delen. Då har du lyckats och på det viset kan du då få en återkommande kund.

Finns det andra områden där ni medvetet försöker engagera er för en grönare värld?

– Vi försöker göra det på alla möjliga sätt i vår verksamhet. Allt från paketering och transport till produkt och produktion. Dessutom har vi startat vårt eget recycling- program, som innebär att kunderna kan skicka tillbaka sina strumpbyxor till oss och vi tar hand om recycling-processen. Vi är aktiva i flera verksamheter och forskningsprogram för att driva utvecklingen framåt. Vi strävar efter att alltid ligga i framkant.

Vad har ni nu för framtidsdrömmar?

– Vår vision är att förändra och influera hela strumpbyx-industrin, det gör vi bäst genom att så många kvinnor som möjligt får vetskap om och börjar använda Swedish Stockings. Därför siktar vi på expansion. Under detta år kommer mycket fokus att hamna på USA som är vår senaste marknad att gå in på.

