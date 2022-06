- Annons -

De lummiga trädgårdsrummen på Azzargården sprudlar av liv och personlighet. Grönsaker och blommor blandas med hittegods, strandfynd och återbruksmaterial i en till synes slumpartad men mycket genomtänkt helhet.

Personlig trädgård enligt Linnéa Dickson

Låt dig gärna inspireras av tidskrifter, Instagram, tv-program, Youtubevideor och bloggar men utgå alltid från dig själv så att trädgården blir din egen.

Läs på och skissa. Lär dig vilka växter som tycker om att växa tillsammans och vilka som skyr varandra. Ta hänsyn till ståndort och välj växter som kan trivas i miljön. Utan trilskande växter får du tid över till att skapa annat.

Köp inte allt färdigt. Bygg själv eller konstruera om saker som ursprungligen inte var avsedda för trädgård. En ventilationstrumma kan bli ett odlingsrör, ett rörsystem för golvvärme kan användas för bevattning, en gammal stege blir en piedestal … Rota i förråd, på loppisar och i lador, vänd saker upp och ner, var inte rädd för att göra knasiga saker.

Var pragmatisk. Testa. Var beredd att gräva upp och göra om. Till slut blir det som du vill ha det.



Anlägga och odla en köksträdgård

Placering. De flesta grönsaker kräver full sol och god tillgång till vatten. Placera trädgårdslandet soligt och skyddat men på en trädfri plats, eftersom trädkronor skuggar odlingarna medan rötterna suger i sig vatten.

Markberedning. Om odlingen anläggs på en gräsmatta eller i ett redan befintligt trädgårdsland kan ogräs och oönskad växtlighet kvävas med hjälp av kartongpapp eller flera lager tidningspapper. Bottna den tänkta odlingsytan med pappmaterialet, gör också plats för 50 centimeter breda gångar mellan och omkring bäddarna. Extremt svåra ogräs kan behöva kvävas med svart plast under ett par år innan det går att odla.

Anläggning. Mät upp odlingsytan. 70–120 centimeters bredd är lagom, då når du över bädden och kan även kliva över den utan problem vilket gör att den kan vara i princip hur lång som helst. Rama gärna in bäddarna med träsargar, det är dock inte nödvändigt. Fyll på med planteringsjord och/eller kompost, cirka 15–20 centimeter djupt. När pappmaterialet under bädden har förmultnat ökar jorddjupet per automatik. Grundgödsla med välbrunnen stallgödsel, 2–3 liter per kvadratmeter, några veckor innan sådd och/eller plantering. Lägg täckbark, träflis, halm eller annat tåligt material i gångarna.

Planering. Rita en skiss över vad och hur du vill odla. Utgå från en fyra- eller sexårig växtföljd. Anteckna var de olika grönsakerna ska växa och ta fram kartan nästa år för att komma ihåg hur planen ser ut.

Sådd och plantering. Så och plantera i raka rader, då ser du tydligt vad som är odlade plantor och vad som är ogräs. Om du väljer att täckodla, alltså kontinuerligt förse odlingsbäddarna med organiskt material som omvandlas till mull på växtplatsen, är det också enklast att ha raka rader.

Skötsel. Vattna regelbundet, hellre mycket och sällan än lite och ofta. Rensa undan ogräs så fort det dyker upp. Täck odlingsbäddarna regelbundet med organiskt material som gräsklipp, torkat ogräsrens, skörderester och mer eller mindre nedbruten kompost. Materialet bidrar med näring, håller kvar fukt i jorden och hindrar ogräs från att få fäste. Tänk på att mördarsniglar älskar att gömma sig under täckmaterialet, skippa täckandet om du har problem med sniglar. Tilläggsgödsla med flytande näringslösning vid behov av snabba näringskickar. Nässel- eller vallörtsvatten ger gott resultat, är gratis att tillverka och frestar inte på miljön så som konstgödsel gör.

Skörda och serieodla. Skörda efter hand som grönsakerna mognar. Så gärna in nya grödor i de luckor som uppstår så utnyttjas odlingsbädden maximalt, samtidigt som jorden slipper ligga bar.

Skuggtåliga grönsaker

2 timmars sol per dag: asiatiska bladgrönsaker som mitzuna, pak choi och tatsoi.

3 timmars sol per dag: persilja, mynta, oregano, gräslök.

3–4 timmar sol per dag: spenat.

4 timmars sol per dag: sallat.

Eterneller – torkad fägring

Eterneller är ett samlingsnamn för blommor som kan torkas utan att tappa färg eller form. Genom att odla och torka eterneller är det möjligt att njuta av egenodlade blommor året om.

Säkra eterneller är blåklint, bolltistel, brudslöja, jätteeternell, lövkoja, pappersblomster, risp, roseneternell och sideneternell.

Tack vare sina vackra fröställningar räknas även vallmo, lin och många sorters prydnadsgräs som eterneller.

Annuella eterneller förodlas inomhus eller sås direkt på växtplatsen. Vattna och rensa ogräs som vanligt under säsongen. Nyp bort den första blomknoppen, då förgrenar sig plantan och bildar fler blommor.

Plocka blommorna just när de har slagit ut sina kronblad. Välj en torr dag. Ta bort bladen och samla stjälkarna i buketter. Häng dem upp och ner på en mörk och torr plats. Pappersblomster torkas stående, annars riskerar blommorna att fälla ihop sig.

Efter cirka en månad har eternellerna torkat. Slå gärna in dem i silkepapper och lägg dem i kartonger. Ta fram eternellerna när trädgården har slut på färska blommor.

Text & bild hämtade ur:

Mästarnas trädgårdsrum

Text Bella Linde

Foto Gabriella Dahlman

Bokförlaget Arena